44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
【2025 ChatGPT5.1功能更新】有IQ又有EQ ，AI比你仲有人味
OpenAI 最新發布的 GPT-5.1，標誌著 AI 策略從追求單一「高智商 (IQ)」轉向更易用、更可控的「高情商 (EQ)」。
最新發布的，標誌著 AI 策略從追求單一「高智商 (IQ)」轉向更易用、更可控的「高情商 (EQ)」。
此次更新的核心是策略性地將模型分拆為兩大模式：「Instant」聚焦於高效、溫暖的日常協作；「Thinking」則專注於深度、耐心的推理。更重要的是，新增的「八種人格」微調選項，徹底提升了模型的實戰應用與人機協作能力。這印證了 AI 的終極價值在於賦能人類，而非單純的取代。
AI 的「IQ 局限」：為何 ChatGPT-5.1 面臨體驗瓶頸？
將大型語言模型的推理能力推向了新高，但在實際應用中，用戶開始反饋其「非人化」的互動缺陷。過度「機械」與「冷漠」的預設語氣，使其在處理需要同理心、安慰或日常協作的任務時，顯得格格不入。
這種純粹追求「正確答案」而忽略「互動感受」的設計，構成了 AI 普及化的顯著障礙。對於非技術背景的用戶而言，一個難以溝通、缺乏情感反饋的工具，不僅使用體驗不佳，更會加劇其對 AI 的「威脅感」。這使得 AI 看似一個冰冷的「對手」，而非一個協作的「夥伴」。
DotAI 的理念始終強調「人機協作」，即 AI 的價值在於釋放人類時間，讓人專注於高價值的決策與創造。GPT-5.1 的人情味轉向，顯示 OpenAI 亦已意識到，若缺乏人性化的互動界面，AI 的高「智商」將難以在真實工作場景中被高效轉化為生產力。
策略性分工：Instant 與 Thinking 模式的設計意圖
GPT-5.1 最顯著的架構變化，是將模型策略性地分為兩條產品線：Instant (即時) 與 Thinking (思考)。此設計旨在為不同複雜度的任務，提供最適切的資源配置與互動體驗。
1. GPT-5.1 Instant：日常互動與效率的核心
Instant 模式被定位為日常互動的預設模型，其強化重點在於速度、自然語氣及高 EQ。它被設計得更「溫暖」、更「會接話」、更似真人，適用於快速問答、寫作草稿、社群文案等場景。
此模式引入了「自適應推理」（Adaptive Reasoning），模型能自行判斷問題難度：簡單問題快速回應，複雜問題則延長思考。這對用戶極為友好，因為它免去了用戶判斷「該用哪個模型」的步驟，實現了無縫的日常協作。
2. GPT-5.1 Thinking：深度推理的專家模式
Thinking 模式則專注於處理需要邏輯、規劃與技術解釋的複雜任務。其核心優化在於「多步推理」的穩定性與「解釋的清晰度」。
關鍵在於，OpenAI 強調 Thinking 模式的回答將包含「更少的術語」，使其「更像一位擅長講解的老師」。這對於處於「AI 探索者」 (The Overwhelmed Learner) 階段的用戶尤其重要。許多用戶在初步嘗試 AI 後，常因資訊過載和技術術語而迷失。一個願意「耐心、清晰」講解的 AI，能極大降低深度學習的門檻。
真正的「易用性」：控制權交還用戶，降低技術門檻
OpenAI 表示：每個人對 AI 的「好語氣」定義不同，因此本次升級強化個性化設定。
1.新增 6 種官方人格風格
現在共有：
預設（Default）
專業（Professional）
友善（Friendly）
坦率（Candid）
怪趣（Quirky）
有效率（Efficient）
極客（Nerdy）
憤世嫉俗（Cynical）
2. 全新「細微調整」功能：客製你的專屬 ChatGPT
未來幾天將開始逐步實驗以下功能：
回答是否要更簡短？
要不要更溫暖？
Emoji 使用頻率？
回覆是否應該更容易掃讀（scannable）？
這些偏好不需手動設定，ChatGPT 也會主動詢問：「你想讓我之後保持這種語氣嗎？」
這使得 ChatGPT 更像「可塑的個人助理」而不是固定模型。
ChatGPT-5.1 對新手的實戰場景啟示
作為一個以「實用優先」和「問題為本」為原則的平台，我們更關心的是新功能如何在真實場景中解決問題。
實測結果分析
GPT-5.1 作為 GPT-5 的功能增強版，其在兩大核心模式 Instant（日常模式）和 Thinking（專家模式）中都展現了顯著改進。
一、GPT-5.1 Instant 模式實測
Instant 模式的更新聚焦於對話的人性化和指令的穩定性。在情感安撫測試中（如詢問心煩時的安撫方式），GPT-5.1 的回答雖然比舊版慢（14 秒 vs. 8 秒），但其回覆語氣更親切自然，結尾會使用感嘆句，更具人情味。最引人注目的是其指令遵循能力的提升。當對話被強制要求「請始終用 15 個字元回覆」時，新版 GPT-5.1 能夠嚴謹且完美地遵守字數限制，並且內容依然自然流暢，而舊版則容易忽視該限制。這顯示新版 Instant 模式在日常任務（如寫作支持、資訊收集）中的個人化和穩定性程度更高。
二、GPT-5.1 Thinking 模式實測
Thinking 模式專注於複雜推理任務，其核心特點是智慧調整思考時間和優化解釋結構。
複雜指令遵循與速度： 即使在 Thinking 模式下被要求撰寫複雜的 AI 主題活動建議，同時設定了嚴格的 15 字回覆要求，新版 5.1 仍能嚴格遵守字數限制。此外，官方和實測都顯示，在最簡單的任務上，Thinking 模式的速度大約是 GPT-5 的兩倍，而在處理複雜問題的解釋時，其速度更快，並且答案結構更易於理解。
圖像分析能力： 針對多模態能力的測試顯示，GPT-5.1 Thinking 模式的圖像理解能力大致正確。例如，對包含 6 隻狗的圖片提問數量時，它能給出完全正確的答案。但在對時鐘照片判讀時，其準確度稍有欠缺，能正確判斷時針位置，但分針判讀有誤（例如將8分鐘判斷為10分鐘）。這表明新版 5.1 對圖片主體內容的理解優秀，但在處理精細的視覺細節時仍有提升空間。
總結：AI 的終局是「有人性」
GPT-5.1 的發布，標誌著 AI 發展的一個重要分水嶺。它確認了行業領先者正在從追求單一的「超級智商 (IQ)」轉向創造一個具備情感價值、更像人類的「協作夥伴」。
這次體驗升級的精髓遠超「.1」的數字更新，其核心價值在於拆除了人機協作的心理高牆。透過在即時/思考模式中調整親切感、提升易懂性，以及新增「八種人格」微調等功能，OpenAI 正在將 AI 從一個冰冷的計算工具，轉變為一個有溫度、善解人意的助手。
這不僅降低了「AI 新手」對技術的恐懼和焦慮，更是強力印證了：AI 的未來和終局，並非取代人類，而是釋放人類的創造力。當 AI 擁有「情緒價值」，學習 AI 的門檻便降至歷史最低，它將成為人人可配置、可信任的實戰應用工具。
這並非一般課程，而是一套完整的「學習制度」，旨在為您建立「掌控」AI 的核心能力。計劃包含三大核心主線，從「職場生產力」、到「數碼營銷」，再到「商業應用」（如 No-Code 與 AI Agent），確保您能應對所有實戰場景。
DotAI 的承諾： 我們相信，真正的 AI 能力需要持續實踐。因此，此計劃提供一年內無限次重讀所有主線課堂 ，並承諾：只要您完成 100 小時實體課堂，我們將全額退回您的 HKD 13,999 學費 。
停止焦慮，開始掌控。
其他人也在看
吳家樂鄧兆尊數圈中麻煩友 女星例遲2個鐘 打排球男藝人開工變衰人 告狀告到導演俾人炒
娛圈麻煩友點止得一個？吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》就以劉嘉玲嘅經歷展開話題，兩位仲開名兼揞名爆佢地見識過嘅開工麻煩奇聞－Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 17 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 1 天前
【惠康】買4支舒適達牙膏 即送總值$239禮品（即日起至27/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支舒適達精選單支裝牙膏，即送總值$239豐富禮品；買2袋家樂牌鮮雞味/鮑魚雞味/豬骨味通粉5包裝，即送總值$31豐富禮品；買6罐老人牌各款沙甸魚，即送總值$45豐富禮品！YAHOO著數 ・ 1 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 1 天前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 22 小時前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英政府確定BNO申永居維持「5+1」 英語要求升至B2
英國政府今日發表最新入境政策改革諮詢文件，港人最關心嘅BNO「5+1」永居安排將會維持，無需要拉長到「10+1」，不過亦有收緊部分門檻。Yahoo財經專欄 ・ 9 小時前
灣仔美食｜前「糖朝」主理人重返甜品界開手工糕點店「甜入心」 招牌芒果糯米糍/斑蘭千層糕
香港甜品界迎來新勢力！位於灣仔的手工糕點小店「甜入心」，由90年代人氣糖水店「糖朝」創辦人洪翠娟主理，於2025年8月悄然開業。洪翠娟2012年賣盤退休後，相隔14年復出，每日手工製作一系列甜品，包括招牌芒果糯米糍、千層糕和朱古力等，成為近日街坊熱話。Yahoo Food ・ 2 小時前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
中國男用「陰司紙」淺草寺求籤！利用仇日旅遊片賺流量 中日網民均怒斥「報應不遠」
近日一段在日本東京淺草寺拍攝的短片在網上瘋傳，一名中國男子以「陰司紙」投入賽錢箱求籤，更自豪表示「騙鬼子」！中日網民一片譁然，有網民怒斥「連神明都敢呃，報應唔遠」。事件不但觸動文化敏感神經，更被批評為「為流量不擇手段」，令中日情緒更緊張。Yahoo 旅遊 ・ 41 分鐘前
乖女想為父母圓置業夢卻感無力｜買過居屋就唔可以再排公屋？ 五大特殊情況 可獲房署酌情處理！
樓市近年回落，惟對不少市叫民而言，樓價依然高不可攀。近日有網民在社交平台Threads貼文，指自己與父母已租樓多年，父母年逾50，渴望置業，然而各自手頭上的現金不足100萬元；樓主為獨生女，月入約3萬元，盼替父母圓置業夢卻感無力。28Hse.com ・ 1 天前
中國對日本使出「七傷拳」？ 盤點在日中資業務怎麼辦
中日關係未有好轉跡象，除了赴日機票退訂，中國甚至擴大「反制」措施，封殺日本水產牛肉進口，外交部揚言即使出口至中國也沒有市場，因為中國人民當前非常憤怒。然而反日措施背後，並不只日企「受傷」，有分析指中國公司同樣受到衝擊，依目前走勢，在日中資業務，由一條龍式接待中國旅客酒店旅行社，到代購代訂、小米之家、順德出口鰻魚等等，都很大機會受到影響，有網民戲稱中國打出了「七傷拳」，傷人也傷己Yahoo財經 ・ 22 小時前
全運會男子花劍團體港隊奪金 前童星吳諾弘成為熱搜
第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，由「劍神」張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘花劍團體賽，而決賽已經喺噚晚（19日）啟德體藝館上演，港隊最終以45：34擊敗福建隊，奪得香港隊今屆全運第9金。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前