【AI 懶人包】5 大 AI 圖像生成工具比較｜行銷設計、藝術創作與修圖應用一次掌握（ChatGPT、Dreamina、即夢、Google Imagen、Midjourney））

近年來，AI 圖像生成工具在行銷與設計領域中扮演日益核心的角色。無論是品牌行銷快速產出素材，還是專業創作者追求藝術表現、真實視效等高標準畫質，皆找不到更高效、更具靈活性的替代方案。然而，市面工具琳琅滿目，功能與定位各異。DotAI 編輯團隊因此整理了5款代表性平台，以助讀者在不同情境中選擇最適合的工具。

工具詳細比較｜優缺點與適用人群

GPT-4o image generation 是 OpenAI 在 2025 年新推出的圖像生成模型，直接內建於 ChatGPT 中。它可以將文字描述（Prompt）轉換成高品質圖片、插畫或數位藝術作品。支援圖片編輯、風格轉換、細節修改、場景組合等多種進階操作。

優點 ：具備 高度提示解析能力（prompt fidelity） ，能準確執行複雜指令，圖像品質細節豐富；整合於 ChatGPT 平台，使用便捷，並可快速輸出 PNG 格式圖片。

缺點：藝術風格偏向乾淨寫實，與其他工具相比缺乏高度創意；需 VPN 使用（視地區而定）。

適用對象：需要精準視覺傳達與操作簡便的行銷人員與內容創作者。

應用場景案例：

例如輸入「我要一張蠟筆風格的插畫，裡面有一隻小狗和各種寵物用品」，ChatGPT 即能生成 PNG 素材，免去額外處理。此功能特別適合行銷人員建立社群貼文或廣告素材，做到「零門檻即用」。

Dremina是由抖音推出的全能 AI 圖像與影片生成平台，主打「文字／圖片一鍵生成」的創作體驗。

優點 ：提供免費模板與 高控制性的提示生成 ，特別適合製作亞洲風格海報素材。

缺點：目前尚不支援中文指令；在歐美風格的呈現上略顯不足。

適用對象：亞洲市場, 想快速出圖

應用場景案例：

Dreamina 能一鍵免費生成精美海報。這對美妝、時尚電商來說，是快速產出廣告或 Banner 的最佳工具。而且完全免費，CP值很高

應用場景案例(2)：

您使用 Dreamina 生成了一張產品宣傳圖，但發現局部細節不夠完美，或者想移除畫面中多餘的元素？

作法： Dreamina 內建強大的編輯器，讓您無需跳轉到其他軟體：

局部重繪： 框選您不滿意的區域，並輸入新的描述，AI 就會根據您的指示重新生成該部分。例如：「將綠葉上的水霧更濃密一些」。

智能移除： 框選您想移除的物體（例如：圖片中的紫色噴霧瓶），點擊移除，AI 就會智能填充背景，讓畫面看起來自然無痕。

最大優勢：

一站式編輯，無縫銜接： 生成圖片後即可直接進行局部修改或移除，無需切換應用程式，大幅提升工作效率。

操作直覺，輕鬆上手： 編輯工具簡單易懂，即使是新手也能快速掌握，輕鬆實現對圖片的精細調整。

優點 ： 支援中文 Prompt ，能精準掌握畫面構圖與細節；更新快速、收費適中，屬高性價比選擇。

缺點：須具備內地手機號碼或抖音帳號作為註冊門檻。

適用對象：精細控制者, 華語用戶

應用場景案例：

在輸入「DotAI 教識你點樣用 AI！」等中文標語後，即夢能準確輸出設計感強烈的海報，無錯字或亂碼。這令即夢成為中文市場中，最能保障細節一致性的生成工具，適合廣告標語與活動 KV 設計。

Google Imagen 是 Google 推出的先進 AI 圖像生成模型，致力於文字到圖片的自動創作。它以高真實感、高細節還原和強大的語義理解能力。

優點 ：生成圖像 具有高度像真度 ，特別擅長地理場景與寫實風格，可透過 Gemini 或 AI Studio 試用。

缺點：控制度相對有限，創意彈性較低；使用可能需 VPN。

適用對象：追求真實場景者

應用場景案例：

例如輸入「麥當勞點餐場景」，ChatGPT 生成的畫面偏合成感，而 Google Imagen 則能輸出充滿真實光影的高擬真圖片，從制服材質到背景燈光均細緻呈現。這對餐飲、零售、旅遊等行業尤為適合。

Midjourney 是一款由美國獨立研究實驗室開發的先進 AI 藝術圖像生成器，透過文字描述（Prompt）快速創造豐富多樣、高藝術感的數位圖像。

優點 ：在圖像藝術質感與想像力表現上領先業界，適合創造震撼視覺效果；最新 V7 模型提升解析度、提示一致性，甚至支持 AI 影片生成。

缺點：需透過 Discord 操作，學習門檻高；訂閱費較高（起跳約 10 美元／月）；作品預設公開，若不想公開需升級使用 Stealth 模式。

適用對象：專業設計師, 藝術家

應用場景案例：

Midjourney 允許同時上傳「風格參考、人物參考、構圖參考」等多重素材，進行精準控制。例如輸入花卉攝影作品、模特兒照片與構圖草圖，AI 即可輸出融合美學的高質設計。這令 Midjourney 成為概念藝術家與專業設計師不可或缺的工具。

總結比較表｜六大工具優劣一覽

對於初學者或行銷團隊，ChatGPT 和 Dreamina 是最直接可用的選擇；需要中文友好與細節精細控制時，即夢會是最佳方案；追求專業級真實攝影感，Google Imagen 無可取代；如果是藝術家或設計師，Midjourney 提供無與倫比的美學表現；最後，需要細微調節的創作者，則可嘗試 Nano Banana 的自然語言修圖功能。

如何選擇適合的工具？

對於需要快速生成行銷素材的團隊，ChatGPT (DALL·E 3) 和 Dreamina 是首選；若需 中文友好與細節可控，即夢 (Zhenshi) 最合適；若專注於 照片級真實效果，Google Imagen 是專業之選；追求極致藝術風格的創作者，Midjourney 無可替代；而喜歡探索新技術與快速修圖的用戶，則可嘗試 Nano Banana。

