【AI 懶人包】5 大 AI 圖像生成工具比較｜行銷設計、藝術創作與修圖應用一次掌握（ChatGPT、Dreamina、即夢、Google Imagen、Midjourney））

近年來，AI 圖像生成工具在行銷與設計領域中扮演日益核心的角色。無論是品牌行銷快速產出素材，還是專業創作者追求藝術表現、真實視效等高標準畫質，皆找不到更高效、更具靈活性的替代方案。然而，市面工具琳琅滿目，功能與定位各異。DotAI 編輯團隊因此整理了5款代表性平台，以助讀者在不同情境中選擇最適合的工具。

工具詳細比較｜優缺點與適用人群

ChatGPT 4o image generation｜精準且易上手的圖像生成工具

GPT-4o image generation 是 OpenAI 在 2025 年新推出的圖像生成模型，直接內建於 ChatGPT 中。它可以將文字描述（Prompt）轉換成高品質圖片、插畫或數位藝術作品。支援圖片編輯、風格轉換、細節修改、場景組合等多種進階操作。

  • 優點：具備高度提示解析能力（prompt fidelity），能準確執行複雜指令，圖像品質細節豐富；整合於 ChatGPT 平台，使用便捷，並可快速輸出 PNG 格式圖片。

  • 缺點：藝術風格偏向乾淨寫實，與其他工具相比缺乏高度創意；需 VPN 使用（視地區而定）。
    適用對象：需要精準視覺傳達與操作簡便的行銷人員與內容創作者。

應用場景案例

例如輸入「我要一張蠟筆風格的插畫，裡面有一隻小狗和各種寵物用品」，ChatGPT 即能生成 PNG 素材，免去額外處理。此功能特別適合行銷人員建立社群貼文或廣告素材，做到「零門檻即用」。

Dreamina｜免費海報生成器

Dremina是由抖音推出的全能 AI 圖像與影片生成平台，主打「文字／圖片一鍵生成」的創作體驗。

  • 優點：提供免費模板與高控制性的提示生成，特別適合製作亞洲風格海報素材。

  • 缺點：目前尚不支援中文指令；在歐美風格的呈現上略顯不足。
    適用對象：亞洲市場, 想快速出圖

應用場景案例

Dreamina 能一鍵免費生成精美海報。這對美妝、時尚電商來說，是快速產出廣告或 Banner 的最佳工具。而且完全免費，CP值很高

應用場景案例(2)

您使用 Dreamina 生成了一張產品宣傳圖，但發現局部細節不夠完美，或者想移除畫面中多餘的元素？

作法： Dreamina 內建強大的編輯器，讓您無需跳轉到其他軟體：

  • 局部重繪： 框選您不滿意的區域，並輸入新的描述，AI 就會根據您的指示重新生成該部分。例如：「將綠葉上的水霧更濃密一些」。

  • 智能移除： 框選您想移除的物體（例如：圖片中的紫色噴霧瓶），點擊移除，AI 就會智能填充背景，讓畫面看起來自然無痕。

最大優勢：

一站式編輯，無縫銜接： 生成圖片後即可直接進行局部修改或移除，無需切換應用程式，大幅提升工作效率。

操作直覺，輕鬆上手： 編輯工具簡單易懂，即使是新手也能快速掌握，輕鬆實現對圖片的精細調整。

即夢 (Zhenshi)｜中文友好、細節可控的選擇

即夢是抖音（字節跳動）旗下剪映平台推出的全能AI創作工具，集合了圖像生成、影片生成和智能畫布編輯等多功能於一身。

  • 優點支援中文 Prompt，能精準掌握畫面構圖與細節；更新快速、收費適中，屬高性價比選擇。

  • 缺點：須具備內地手機號碼或抖音帳號作為註冊門檻
    適用對象：精細控制者, 華語用戶

應用場景案例

在輸入「DotAI 教識你點樣用 AI！」等中文標語後，即夢能準確輸出設計感強烈的海報，無錯字或亂碼。這令即夢成為中文市場中，最能保障細節一致性的生成工具，適合廣告標語與活動 KV 設計。

Google Imagen｜逼真視覺與場景還原專家

Google Imagen 是 Google 推出的先進 AI 圖像生成模型，致力於文字到圖片的自動創作。它以高真實感、高細節還原和強大的語義理解能力。

  • 優點：生成圖像具有高度像真度，特別擅長地理場景與寫實風格，可透過 Gemini 或 AI Studio 試用。

  • 缺點：控制度相對有限，創意彈性較低；使用可能需 VPN。
    適用對象：追求真實場景者

應用場景案例

例如輸入「麥當勞點餐場景」，ChatGPT 生成的畫面偏合成感，而 Google Imagen 則能輸出充滿真實光影的高擬真圖片，從制服材質到背景燈光均細緻呈現。這對餐飲、零售、旅遊等行業尤為適合。

Midjourney｜藝術創作與幻想表現的領頭工具

Midjourney 是一款由美國獨立研究實驗室開發的先進 AI 藝術圖像生成器，透過文字描述（Prompt）快速創造豐富多樣、高藝術感的數位圖像。

  • 優點：在圖像藝術質感與想像力表現上領先業界，適合創造震撼視覺效果；最新 V7 模型提升解析度、提示一致性，甚至支持 AI 影片生成。

  • 缺點：需透過 Discord 操作，學習門檻高；訂閱費較高（起跳約 10 美元／月）；作品預設公開，若不想公開需升級使用 Stealth 模式。
    適用對象：專業設計師, 藝術家

應用場景案例

Midjourney 允許同時上傳「風格參考、人物參考、構圖參考」等多重素材，進行精準控制。例如輸入花卉攝影作品、模特兒照片與構圖草圖，AI 即可輸出融合美學的高質設計。這令 Midjourney 成為概念藝術家與專業設計師不可或缺的工具。

總結比較表｜六大工具優劣一覽

對於初學者或行銷團隊，ChatGPT Dreamina 是最直接可用的選擇；需要中文友好與細節精細控制時，即夢會是最佳方案；追求專業級真實攝影感，Google Imagen 無可取代；如果是藝術家或設計師，Midjourney 提供無與倫比的美學表現；最後，需要細微調節的創作者，則可嘗試 Nano Banana 的自然語言修圖功能。

如何選擇適合的工具？

對於需要快速生成行銷素材的團隊，ChatGPT (DALL·E 3)Dreamina 是首選；若需 中文友好與細節可控即夢 (Zhenshi) 最合適；若專注於 照片級真實效果Google Imagen 是專業之選；追求極致藝術風格的創作者，Midjourney 無可替代；而喜歡探索新技術與快速修圖的用戶，則可嘗試 Nano Banana

