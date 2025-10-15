【AI Prompting 潛規則】：對 ChatGPT 愈冇禮貌，答案反而愈準確？

當您對 ChatGPT 、 Gemini 或者 Microsoft Copilot 使用「請」、「謝謝」等禮貌用語時，有沒有想過這份禮貌，可能反而正在影響 AI 的回覆品質？最近，一份名為 《Mind Your Tone: Investigating How Prompt Politeness Affects LLM Accuracy》 的學術研究在 AI 領域投下了一枚震撼彈，引發全球熱議。

2025 年《Mind Your Tone》研究的核心發現是什麼？

這項研究的核心發現，簡單來說就是：對 AI 溝通，直接好過有禮。 研究團隊將結果數據化，重點如下，讓您一看便懂：

對比焦點 ：比較包含「禮貌用語」（如 "Please", "Could you help..."）與「直接指令」（如 "Translate this now"）的提示詞，對 AI 回應準確度的影響。

驚人結果 ： 粗魯的提示語實際上比禮貌的提示語能獲得更高的準確率 。研究人員測試了五種不同的語氣等級，從「非常禮貌 」到「非常粗魯 」，結果顯示： 非常禮貌 ：準確率80.8% 禮貌 ：準確率81.4% 中性 ：準確率82.2% 粗魯 ：準確率82.8% 非常粗魯 ：準確率84.8%

核心結論：過多的客套話語，可能被模型視為「干擾訊號」(noise)，反而影響了對核心指令的理解。這個發現顛覆了我們過往的普遍認知。

由 36Kr 到連登：全城熱議嘅 AI「語氣學」係咩玩法？

這項研究一經發布，由權威科技媒體 TechCrunch 、 36Kr ，到香港本地的連登討論區，都引發了大量討論。究竟為什麼會這樣？

技術專家點樣睇：LLM 模型如何解讀你的「潛台詞」？

有專家分析，LLM 的訓練數據包含大量來自互聯網的文本，而在網絡上，直接、命令式的語句往往與清晰、高品質的指令相關。根據技術社群 MLOps Community 的一篇分析 ，過多不必要的資訊（Prompt Bloat），例如客氣的詞語（「可不可以」、「麻煩你」），可能會被模型解讀為不確定性或次要請求，反而增加了理解上的「噪音」，導致模型分散注意力。簡單來說，模型可能學習到：「越直接，越重要」。

網民實測大挑戰：盤點社交媒體上的有趣 AI 溝通實驗

這股熱潮也吹至社交媒體，不少網民在 LinkedIn 和 Threads 上分享自己的「直接 Prompt」實驗，結果五花八門。有人發現使用命令式語氣，AI 撰寫的程式碼錯誤真的更少；也有人表示，想讓 AI 角色扮演得更投入，直接下達指令反而更有效。

實測比拼：禮貌 vs. 直接，香港場景邊個更掂？

為了驗證這個理論是否適用於香港的日常場景，我們 DotAI 團隊也進行了數個小型實驗。我們將結果整理成以下表格，讓您一目了然：

場景 禮貌 Prompt 直接 Prompt 結果分析 草擬請假電郵 「唔該，可唔可以幫我草擬一封正式啲嘅 Email，同老細請聽日嘅病假？」 「寫一封請病假電郵：明天請假，通知上司。」 直接 Prompt 更佳：生成的電郵結構更清晰，直入主題；禮貌 Prompt 的版本雖客氣，但有時會添加不必要的開場白。 規劃週末遊覽大澳 「你好，我想請問如果週末想去大澳一日遊，有沒有好的行程建議？謝謝。」 「規劃大澳一日遊行程：週末出發，包含交通、景點、食肆。」 直接 Prompt 明顯佔優：提供的行程更具結構性，清晰列出時間線、交通方式和具體建議，就像一位專業的行程規劃師。

2025 年香港人必學 AI Prompt 技巧

與其糾結於用詞，不如學習高手如何構建一個「零死角」的指令。一個專業的指令，就好似你畀指示下屬一樣，必須包含清晰的元素，缺一不可。

有效溝通框架：指令嘅四大核心要素

一個專業嘅指令，必須包含四個基本元素：

背景 (Context): 成件事嘅前文後理係點？ 例如：「我哋公司最近多咗好多實習生，但佢哋對 AI 嘅理解唔夠深入。」

角色 (Role): 你想 AI 扮演邊個專家？ 例如：「請你扮演一個專精 Z 世代活動策劃嘅 Marketing Manager。」

任務 (Task): 具體要做啲咩？ 例如：「幫我構思一個線下實體活動。」

目標 (Goal): 想達到咩效果？ 例如：「提升佢哋學習 AI 嘅興趣，同埋對公司嘅歸屬感。」



高階溝通技巧：思維鏈 (Chain-of-Thought)

當指令變得複雜，你需要教 AI「如何思考」。

核心觀念： 你嘅 AI 係一個外國人，你唔可以直接叫佢「整一碟港式咕嚕肉」，佢唔會識。你必須要畀個「食譜」佢，教佢一步一步點做。呢個「食譜」，就係我哋所講嘅 思維鏈 (Chain-of-Thought, CoT)。

關鍵金句： 「高手用 AI，唔係叫佢直接畀答案，而係叫佢『Think step by step』，跟住你設定好嘅流程去思考，咁樣出嚟嘅結果先至可控同埋有深度。」

DotAI 的方法結合了「完整結構」與「清晰流程」：結構上，用**【背景、角色、任務、目標、要求】**五大元素，為 AI 準備一份零死角的「工作簡報」；流程上，再透過「CoT 思維鏈」，教 AI 一步步思考和推導，穩定地拿到你想要的高品質結果。

真正的啟示是：我們應該將精力放在「問得夠精準」，而不是「講得夠客氣」。

這就好比在香港搭的士，直接清晰地說出「司機，我要去旺角東站」，遠比兜圈說「你好，唔知你方唔方便車我過海呢？」來得更有效率。

與其浪費時間在不必要的客套話上，不如花多幾秒鐘，將你的背景、目標和具體要求想清楚。當你掌握了這些核心的「AI 溝通技巧」，你就會發現，AI 不只是一個有問必答的助手，更是一個能為你創造驚人價值的強大夥伴。

