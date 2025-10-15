焦點

「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證

DotAI

【AI Prompting 潛規則】：對 ChatGPT 愈冇禮貌，答案反而愈準確？

DotAI
【AI Prompting 潛規則】：對 ChatGPT 愈冇禮貌，答案反而愈準確？
【AI Prompting 潛規則】：對 ChatGPT 愈冇禮貌，答案反而愈準確？

當您對 ChatGPTGemini 或者 Microsoft Copilot 使用「請」、「謝謝」等禮貌用語時，有沒有想過這份禮貌，可能反而正在影響 AI 的回覆品質？最近，一份名為 《Mind Your Tone: Investigating How Prompt Politeness Affects LLM Accuracy》 的學術研究在 AI 領域投下了一枚震撼彈，引發全球熱議。

2025 年《Mind Your Tone》研究的核心發現是什麼？

這項研究的核心發現，簡單來說就是：對 AI 溝通，直接好過有禮。 研究團隊將結果數據化，重點如下，讓您一看便懂：

  • 對比焦點：比較包含「禮貌用語」（如 "Please", "Could you help..."）與「直接指令」（如 "Translate this now"）的提示詞，對 AI 回應準確度的影響。

  • 驚人結果粗魯的提示語實際上比禮貌的提示語能獲得更高的準確率。研究人員測試了五種不同的語氣等級，從「非常禮貌 」到「非常粗魯 」，結果顯示：

    • 非常禮貌 ：準確率80.8%

    • 禮貌 ：準確率81.4%

    • 中性 ：準確率82.2%

    • 粗魯 ：準確率82.8%

    • 非常粗魯 ：準確率84.8%

  • 核心結論：過多的客套話語，可能被模型視為「干擾訊號」(noise)，反而影響了對核心指令的理解。這個發現顛覆了我們過往的普遍認知。

由 36Kr 到連登：全城熱議嘅 AI「語氣學」係咩玩法？

這項研究一經發布，由權威科技媒體 TechCrunch36Kr，到香港本地的連登討論區，都引發了大量討論。究竟為什麼會這樣？

技術專家點樣睇：LLM 模型如何解讀你的「潛台詞」？

有專家分析，LLM 的訓練數據包含大量來自互聯網的文本，而在網絡上，直接、命令式的語句往往與清晰、高品質的指令相關。根據技術社群 MLOps Community 的一篇分析，過多不必要的資訊（Prompt Bloat），例如客氣的詞語（「可不可以」、「麻煩你」），可能會被模型解讀為不確定性或次要請求，反而增加了理解上的「噪音」，導致模型分散注意力。簡單來說，模型可能學習到：「越直接，越重要」。

網民實測大挑戰：盤點社交媒體上的有趣 AI 溝通實驗

這股熱潮也吹至社交媒體，不少網民在 LinkedIn Threads 上分享自己的「直接 Prompt」實驗，結果五花八門。有人發現使用命令式語氣，AI 撰寫的程式碼錯誤真的更少；也有人表示，想讓 AI 角色扮演得更投入，直接下達指令反而更有效。

廣告

📣 想看更多 AI 實戰教學？ 呢度有最新懶人包整理

實測比拼：禮貌 vs. 直接，香港場景邊個更掂？

為了驗證這個理論是否適用於香港的日常場景，我們 DotAI 團隊也進行了數個小型實驗。我們將結果整理成以下表格，讓您一目了然：

場景

禮貌 Prompt

直接 Prompt

結果分析

草擬請假電郵

「唔該，可唔可以幫我草擬一封正式啲嘅 Email，同老細請聽日嘅病假？」

「寫一封請病假電郵：明天請假，通知上司。」

直接 Prompt 更佳：生成的電郵結構更清晰，直入主題；禮貌 Prompt 的版本雖客氣，但有時會添加不必要的開場白。

規劃週末遊覽大澳

「你好，我想請問如果週末想去大澳一日遊，有沒有好的行程建議？謝謝。」

「規劃大澳一日遊行程：週末出發，包含交通、景點、食肆。」

直接 Prompt 明顯佔優：提供的行程更具結構性，清晰列出時間線、交通方式和具體建議，就像一位專業的行程規劃師。

2025 年香港人必學 AI Prompt 技巧

與其糾結於用詞，不如學習高手如何構建一個「零死角」的指令。一個專業的指令，就好似你畀指示下屬一樣，必須包含清晰的元素，缺一不可。

有效溝通框架：指令嘅四大核心要素

一個專業嘅指令，必須包含四個基本元素：

【AI Prompting 潛規則】：對 ChatGPT 愈冇禮貌，答案反而愈準確？
【AI Prompting 潛規則】：對 ChatGPT 愈冇禮貌，答案反而愈準確？

  • 背景 (Context): 成件事嘅前文後理係點？

    • 例如：「我哋公司最近多咗好多實習生，但佢哋對 AI 嘅理解唔夠深入。」

  • 角色 (Role): 你想 AI 扮演邊個專家？

    • 例如：「請你扮演一個專精 Z 世代活動策劃嘅 Marketing Manager。」

  • 任務 (Task): 具體要做啲咩？

    • 例如：「幫我構思一個線下實體活動。」

  • 目標 (Goal): 想達到咩效果？

    • 例如：「提升佢哋學習 AI 嘅興趣，同埋對公司嘅歸屬感。」

高階溝通技巧：思維鏈 (Chain-of-Thought)

當指令變得複雜，你需要教 AI「如何思考」。

核心觀念： 你嘅 AI 係一個外國人，你唔可以直接叫佢「整一碟港式咕嚕肉」，佢唔會識。你必須要畀個「食譜」佢，教佢一步一步點做。呢個「食譜」，就係我哋所講嘅 思維鏈 (Chain-of-Thought, CoT)

關鍵金句： 「高手用 AI，唔係叫佢直接畀答案，而係叫佢『Think step by step』，跟住你設定好嘅流程去思考，咁樣出嚟嘅結果先至可控同埋有深度。」

DotAI 的方法結合了「完整結構」與「清晰流程」：結構上，用**【背景、角色、任務、目標、要求】**五大元素，為 AI 準備一份零死角的「工作簡報」；流程上，再透過「CoT 思維鏈」，教 AI 一步步思考和推導，穩定地拿到你想要的高品質結果。

真正的啟示是：我們應該將精力放在「問得夠精準」，而不是「講得夠客氣」

這就好比在香港搭的士，直接清晰地說出「司機，我要去旺角東站」，遠比兜圈說「你好，唔知你方唔方便車我過海呢？」來得更有效率。

與其浪費時間在不必要的客套話上，不如花多幾秒鐘，將你的背景、目標和具體要求想清楚。當你掌握了這些核心的「AI 溝通技巧」，你就會發現，AI 不只是一個有問必答的助手，更是一個能為你創造驚人價值的強大夥伴。

全港唯一AI課程資助計劃

如果你想更有系統地學習、應用 AI 提升工作效率與個人競爭力， 完成學習時數仲可以獲得全額學費回贈 ？

🔗 【了解詳情】AI-in-One 實戰成長計劃

【AI Prompting 潛規則】：對 ChatGPT 愈冇禮貌，答案反而愈準確？

其他人也在看

阮小儀離開商台 吳家樂鄧兆尊認為同人工有關 網民估小儀會做炎明熹經理人？

阮小儀離開商台 吳家樂鄧兆尊認為同人工有關 網民估小儀會做炎明熹經理人？

上周五阮小儀宣布本月底離開效力30年嘅商台，「森美小儀」嘅組合將成絕響，而二人一同主持嘅節目《早霸王》亦有可能隨住小儀離巢而完結。

Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋

金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋

金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因

暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因

美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。

鉅亨網 ・ 1 天前
美英打擊柬埔寨詐騙集團　充公1166億比特幣　主腦陳志在港持兩間上市公司

美英打擊柬埔寨詐騙集團　充公1166億比特幣　主腦陳志在港持兩間上市公司

美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。

Yahoo財經 ・ 4 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差

Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差

楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克

黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克

英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。

鉅亨網 ・ 23 小時前
新地掃管笏住宅項目停擺 「星堤2期」未見施工 再惹爛尾質疑

新地掃管笏住宅項目停擺 「星堤2期」未見施工 再惹爛尾質疑

由新鴻基地產（0016.HK）與興勝創建（0896.HK）共同發展、位於屯門掃管笏的大型住宅項目，去年中曾傳出工程「爛尾」停擺，新地澄清因應市場變化作出設計改動。惟一年過去，項目仍未有推售跡象，僅項目外牆圍網拆卸，露出石屎結構。龍頭發展商過去少見「地盤停擺」，令外界對停工的質疑再起。記者早前到現場視察，未見有工人出入，而新地的「拍檔」興勝在最新年報指出，對相關項目預計完工日期無具體計劃。

信報財經新聞 ・ 1 天前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex

唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex

今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻　受重傷後被嘲：似隻龜冇反應

「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻　受重傷後被嘲：似隻龜冇反應

71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo

東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo

《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易

幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易

中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。

BossMind ・ 1 天前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚　晒婚照放閃

劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚　晒婚照放閃

男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底

旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底

開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。

Yahoo Food ・ 8 小時前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合

李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合

現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析

告別作｜David Webb統計上市公司董事薪酬 理想CEO逾6億排榜首 留5方向予有志之士分析

獨立股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb因身患末期前列腺癌，年初宣佈將有序停止更新旗下財經網站Webb-site數據庫，將最新發佈的2024年香港上市公司董事報酬排行榜，稱為「最終項目（final project）」。

BossMind ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男　本尊唔否應7字回應...

離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男　本尊唔否應7字回應...

【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友

姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友

現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀

何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀

何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
貿易戰｜中國反制裁韓國造船商 指其配合美國政府301調查 商務部：損害中國企業合法權益

貿易戰｜中國反制裁韓國造船商 指其配合美國政府301調查 商務部：損害中國企業合法權益

中國商務部公佈，從即日起將會對華海洋株式會社5家美國相關子企作出反制裁措施，主因與韓華海洋株式會社在美相關子公...

BossMind ・ 21 小時前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！冰上鬼馬南瓜哈囉喂/手工糖果工作坊/樂高小魔怪狂歡派對

萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！冰上鬼馬南瓜哈囉喂/手工糖果工作坊/樂高小魔怪狂歡派對

一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了10大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；親子活動有香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」、冰上鬼馬南瓜哈囉喂、萬聖節手工糖果工作坊；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋、伊藤潤二恐怖體驗展；部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！

Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前