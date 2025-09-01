【HUAWEI實用教室】Pura 80 系列安裝 GBoard，即完美支援廣東話語音輸入！

雖然 HUAWEI Pura 80 系列因為缺乏 GMS 而令部分用戶卻步，但其實只要簡單安裝第三方鍵盤應用，即可完美解決廣東話語音輸入問題！小編實測有效，現在就教大家點樣設定。

點解要裝 GBoard？

由於 HUAWEI 自家輸入法同大部分國內輸入法都主打普通話語音識別，對廣東話支援始終未如理想。而 Google 開發嘅 GBoard 鍵盤最大優勢就係整合咗強大Google 語音識別服務，對粵語自然語言處理明顯優勝，識別準確率超高！

安裝設定步驟（超簡單）

1️⃣ 下載 GBoard

▲於 AppGallery 上下載 GBoard 最新版本 ，過程好安全簡單！

2️⃣ 安裝並啟用為預設鍵盤

安裝完成後，進入【設定】>【系統和更新】>【語言與輸入法】>【虛擬鍵盤】，將 GBoard 設為預設輸入法。

3️⃣ 下載粵語語音包

打開 GBoard → 點擊左上角「≡」→ 選【設定】→【語言】→【新增語言】，然後搜尋「粵語」並下載語音識別套件。

4️⃣ 開始用廣東話語音輸入

▲打開任何輸入框，點擊鍵盤右上角「咪高峰」圖示，然後直接講廣東話！實測顯示無論係日常對話還是專業詞彙，識別準確度都令人驚喜。

實測效果點樣？

小編試用幾日發現：

反應速度極快，幾乎即講即出字

準確率估計超過 9 成，連俚語都識別到

支援中英混雜嘅港式表達方式

標點符號自動插入聰明

使用注意

▪️ 需要保持網絡連接（語音數據會傳送至 Google 伺服器處理）

▪️ 首次使用建議在較安靜環境進行

▪️ 可同時開啟「粵語」及「英語」語音輸入，無縫切換

總結來說，雖然 HUAWEI Pura 80 無原生 GMS，但透過安裝 GBoard 就能完美解決廣東話輸入問題，對於習慣語音輸入嘅香港用戶來說絕對係一大福音！