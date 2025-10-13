張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
【HUAWEI 實用教室】一分鐘學會用 HUAWEI Watch GT6 系列跨品牌 Android 手機無縫連接攻略!
HUAWEI 全新 Watch GT6 系列已正式登場，不過不少用家心中或許存有一個疑問? 如果我使用的不是 HUAWEI 手機，還能順利體驗 Watch GT6 的強大功能嗎？答案是肯定的！今次 HUAWEI 實用教室就為大家詳細講解，如何透過其他品牌的 Android 手機，輕鬆連接並使用全新的 HUAWEI Watch GT6 系列，實現真正的跨裝置智能生活。
輕鬆下載官方應用 跨裝置連接第一步
想要讓您的 Android 手機與 HUAWEI Watch GT6 系列完美配對，過程其實非常簡單直接。首先，您需要前往 HUAWEI 運動健康的官方網站，下載最新版本的運動健康應用程式。
簡易配對流程 快速啟動智能體驗
完成應用程式安裝後，接下來便是啟動配對程序。請開啟手機上的 HUAWEI 運動健康應用，在主介面中清晰找到並點選「裝置」選項，接著輕按「新增裝置」。此時，應用程式將會自動開始搜尋附近可用的 HUAWEI 裝置。請確保您的 HUAWEI Watch GT6 已經開機並處於可被偵測的狀態，手機的藍牙功能亦需保持開啟。當您的 Watch GT6 出現在裝置列表時，只需輕點確認，即可完成整個配對流程，輕鬆將手錶與您的手機建立連接。
