【HUAWEI 實用教室】一分鐘快速上手，幫 HUAWEI WATCH Ultimate 2 裝 eSIM

主流智能手機陸續加入 eSIM 功能，但其實後者早在穿戴裝置普遍應用；像 HUAWEI 旗下 WATCH Ultimate 2、WATCH 5、WATCH 4 等多款智能手錶，就已具 eSIM 功能，且安裝方法非常簡單。

一分鐘快速上手，WATCH Ultimate 2 如何安裝 eSIM 教學影片：

參考 HUAWEI 官網「智能手錶開通 eSIM 服務」網頁，啟用前準備已開通「eSIM 一號雙終端」服務的 SIM 卡或獨立 eSIM，確保藍牙連接及大於 20% 手錶電量。

啟動手機內「華為健康應用程式」App，按步驟點擊「eSIM 卡管理 > 一號雙終端 > 立即啟用」；或「eSIM 卡管理 > 獨立號碼 > 立即啟用」。

選取指定 eSIM 或服務方案，點擊「繼續」再按指示，以相機掃描 QR Code 或按需求輸入驗證碼，其後裝置將自動下載、設定及啟動 eSIM 帳戶，相當方便。