【HUAWEI 實用教室】一分鐘快速上手，HUAWEI nova 14 系列如何安裝 GMS 工具

【HUAWEI 實用教室】一分鐘快速上手， HUAWEI nova 14 系列 如何安裝 GMS 工具

較早前 HUAWEI 在港發表中高階手機新作 nova 14 系列，低至 $2,699 入場價已可享 RYYB 陣列 3x OIS 長焦靚拍。好消息是裝置與其他 HUAWEI 港版手機一樣，可簡單安裝 GMS 工具輕鬆用 Google Play 下載各款常用 App。

一分鐘快速上手，HUAWEI nova 14 系列如何安裝 GMS 工具：

用 nova 14 系列安裝 GMS 元件方法簡單，只需在 AppGallery 應用程式市場，下載並安裝兩款 MicroG 服務跟 Gbox 工具；

廣告 廣告

▲ 經 AppGallery 下載兩款 MicroG 服務跟 Gbox

安裝後於在 MircoG 登入 Google 帳號，再在 Gbox 啟動 Google Play 商店，進入後再按指示登入 Google 帳號即可。

▲ 在 Gbox 啟動 Google Play，再按指示登入 Google 帳號即可

於 HUAWEI nova 14 系列手機，可正常登入 Play 商店並下載各款常用 Android App；而部份工具如 Gmail 跟 Chrome 等，則可於 AppGallery 直接下載。

▲ 實試可用 Play 商店下載 App，Gmail 跟 Chrome 可於 AppGallery 直接下載

Mobile Magazine 短評：配合 GMS 工具，港版 HUAWEI nova 14 系列可集媲美頂級手機攝影表現，跟以更貼合港人習慣、使用各款「在地」港版 App。