【HUAWEI 實用教室】一分鐘快速上手，MatePad 12 X / MatePad 11.5 用小藝爽打倉頡！

港人用家慣用倉頡跟速成輸入法，可輕鬆在 HUAWEI MatePad 12 X 及 MatePad 11.5 平板使用。皆因華為自家開發的小藝輸入法，最新版本已加入對倉頡及速成輸入法支援，能以近似 Win PC 方式快速選字，提高輸入效率。

一分鐘快速上手，MatePad 12 X / MatePad 11.5 用小藝輸入法爽打倉頡：

MatePad 12 X / MatePad 11.5 使用倉頡跟速成輸入法步驟簡單，於選項頁面中「系統和更新」欄目，點擊「語言和輸入法」、預設選取「小藝輸入法」；

▲ 「語言和輸入法」分頁中、預設選取「小藝輸入法」

進入「小藝輸入法」設定頁面，點擊「語言」選項，在「新增語言」內「中文（倉頡）」中「切換佈局」一欄，按個人需要選擇「倉頡」或「倉頡速成」；

▲ 進入「切換佈局」選項，按個人需要選擇「倉頡」或「倉頡速成」

完成設定後，即可在 MatePad 12 X / MatePad 11.5 平板上，經小藝輸入法作港式倉頡或速成輸入。

▲ 實試輸入法選字方式跟排列，跟 Win PC 風格接近

Mobile Magazine 短評：實試 MatePad 12 X / MatePad 11.5 以小藝輸入法作港式倉頡或速成輸入，其選字方式跟排列，跟 Win PC 風格接近，相當容易上手。