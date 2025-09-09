【HUAWEI 實用教室】一分鐘簡單學會，快速在 Pura 80 爽玩 Google 內容！

一分鐘簡單學會，快速在 Pura 80 爽玩 Google 內容：

想在 HUAWEI Pura 80 安裝 GMS 元件方法簡單，啟動手機 AppGallery 應用程式市場，搜尋、下載及安裝 microG Companion 跟 microG Serive 程式。

按指示登入 Google 帳號後，再於 AppGallery 下載及安裝 GBox 程式，就可透過前者登入 Google Play 商店，安裝 YouTube、Google Maps 跟銀行工具等 App。

詳細教學:

▲首先可於香港地區 AppGallery 內下載”microG”，並安裝。

▲完成安裝後按指示登入 Google 帳戶，就完成整個安裝程序。

▲於港版 Huawei AppGallery 下載 GBox。再在 GBox 內置Google Play 商店或 AppGallery 上直接輸入 APP 的名稱，就可直接下載應用到手機內使用。

▲再自行下載 Google App、Gmail、Chrome、Google Map、YouTube、Google Photo 及 Google Drive 等應用就可以使用到Google 服務。

▲就連 Google Home、Google 翻譯、Chrome 書籤都可正常同步。

Mobile Magazine 短評：除經 GBox 內 Google Play 商店下載 App，部份 Google 程式如 Gmail 跟 Chrome 瀏覽器，可直接在 AppGallery 搜尋及安裝。