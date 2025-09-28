【HUAWEI 實用教室】杜絕卡頓耗電！四大 HUAWEI 手機隱藏設定 關閉後系統順暢如新機!

相信各位 HUAWEI 用家都希望自己手上的愛機能夠流暢耐用，陪伴自己好幾年。不過，很多用戶都發現，手機使用超過一年後，似乎開始出現卡頓（Lag）和耗電量加快的情況。究竟問題出在哪裡？根據筆者的經驗，這很大機會與手機系統的日常設定息息相關。

無論是 EMUI 還是 Harmony OS，系統中一些預設或長久累積下來的設定，例如後台自動更新、未能及時清理的暫存檔案等，都會在無形中拖慢手機速度並消耗寶貴的電力。好消息是，只要透過以下四個簡單的設定調整，就能有效為你的 HUAWEI 手機提速並顯著提升續航力，讓它重新變得順暢又慳電！

第一招：阻截後台自動更新 掌握主控權

系統更新雖然重要，但自動在背景下載和安裝卻可能在你未準備好的時候佔用網絡和系統資源。建議可以主動管理更新時機：前往「設定 > 系統和更新 > 軟體更新」，點選右上角的設定圖示，然後關閉「連線 Wi-Fi 時自動下載」及「夜間安裝」這兩個選項。如此一來，你便可以選擇在自己方便的時候才手動進行更新，避免系統在背景自動作業。

第二招：嚴格限制後台程序 解放記憶體

太多應用程式在背景同時運行，是導致手機卡頓和耗電的元兇之一。我們可以透過「開發人員選項」來加以限制。首先，需要啟用這個隱藏選單：進入「設定 > 關於手機」，連續點擊「版本號碼」約 7 次，直到出現已開啟開發人員選項的提示。

廣告 廣告

接著，回到「設定」>「系統與更新」>「開發人員選項」，在此找到「自動系統更新」並關閉它（此為系統層級更新，與第一招互補）。然後，向下滑動找到「背景處理程序限制」，直接將它設定為「最多 4 個程序」，這樣就能嚴格控管後台活動，確保前台運作的流暢度。

第三招：關閉雜誌鎖屏 節省資源與流量

HUAWEI 手機預設的「雜誌鎖屏」功能會不斷下載新的精美壁紙，雖然好看，但會持續消耗少量網路數據和儲存空間。如果你追求極致的流暢與省電，可以考慮關閉它。路徑為「設定 > 主屏幕與桌布 > 雜誌鎖屏」，直接將頂部的「開啟雜誌鎖屏」功能關閉即可。

第四招：啟用自動清理 保持系統輕盈

與其等到手機變慢才手動清理，不如讓系統自動為你維護。HUAWEI 內建的「手機管家」App 就具備此功能。打開「手機管家」，點擊右上角的齒輪圖示進入設定，找到並開啟「自動清理垃圾檔案」的選項。開啟後，系統便會定期自動掃描並清除不必要的暫存檔案，讓手機長時間保持輕盈狀態。

總結

養成定期檢查這些設定的習慣，就如同定期為手機進行保養一樣。透過關閉非必要的自動化功能並主動管理資源分配，你的 HUAWEI 手機自然能夠維持在最佳狀態，延長其流暢使用的壽命。