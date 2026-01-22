【HUAWEI 實用教室】港版 HUAWEI Mate X7，一分鐘快速安裝 GMS 元件、爽玩 Android App！

現時已開放預售、並將在 2 月 6 日開售的 HUAWEI 旗艦大摺 Mate X7 手機，既具摺合後 9.5mm、重 236g 輕薄設計、頂級 50MP RYYB 陣列 OIS 三鏡配第二代紅楓原色影像鏡頭等強勁功能外，港版亦與其他 HUAWEI 手機一樣，可輕鬆安裝 GMS 元件爽玩各 Android App。

港版 HUAWEI Mate X7，一分鐘速裝 GMS 元件爽玩 Android App：

港版 HUAWEI Mate X7 安裝 GMS 元件方法簡單，只需在 AppGallery 搜尋 MicroG 套件，安裝 MicroG Services 跟 MicroG Companion 後再登入 Google 帳號；

▲ 於 AppGallery 搜尋及安裝兩款 MicroG 套件

安裝後再於 AppGallery 搜尋及下載 GBox 工具，安裝後打開 Google Play 市場，按指示登入 Google 帳號即可正常使用及下載各 Android App。

▲ 安裝 GBox 後打開 Google Play 市場，登入 Google 帳號即可使用

實測以 HUAWEI Mate X7 手機安裝 GMS 元件後，可正常登入 Google 帳號，安裝及使用 Android 工具如 Gmail、Chrome 瀏覽器及 Google Maps 等程式。

▲ 實試可以 Mate X7 安裝及使用各 Android 工具

Mobile Magazine 短評：港版 HUAWEI Mate X7 具備更適合港人用家使用習慣操作系統，配合其更強大 Kirin 晶片組，安裝 GMS 元件後使用體驗更勝前代。

