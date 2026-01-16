焦點

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效

【HUAWEI 實用教室】用 HUAWEI 智能手機，一分鐘學會如何使用 Google Gemini 工具！

【HUAWEI 實用教室】用 HUAWEI 智能手機，一分鐘學會如何使用 Google Gemini 工具！
【HUAWEI 實用教室】用 HUAWEI 智能手機，一分鐘學會如何使用 Google Gemini 工具！

今時今日在智能裝置使用各項 AI 工具，如 Google Gemini、Copilot 及 ChatGPT、Deepseek 等服務已漸成潮流。好消息是即使部份 AI 工具，像 Gemini 之類有地區限制，但仍可透過簡單步驟，在 HUAWEI 智能裝置上安裝及使用。

用 HUAWEI 智能手機、一分鐘學會如何使用 Google Gemini 工具：

在港版 HUAWEI 智能手機套用 Google Gemini 工具方法簡單，首先在 AppGallery 搜尋 MicroG Serivce 跟 MicroG Companion 套件，安裝後登入 Google 帳戶：

▲ 在 AppGallery 搜尋及安裝 MicroG 套件

然後可透過 HUAWEI 系統內建的 Petal 搜尋工具，搜尋 Google Gemini 在安裝 Google Gemini 應用程式：

▲ HUAWEI 用家可透過 Petal 搜尋工具，尋找及下載 Gemini 程式

由於地區限制關係，安裝 Google Gemini 後在港用家需使用 VPN 服務，以「翻牆」至海外 IP；

▲ 可利用電訊商提供 VPN 服務，安心「翻牆」至海外 IP

啟用 VPN 後即可順利登入及使用 Google Gemini 服務，實測以 HUAWEI 手機使用 Gemini 工具過程流暢，系統反應速度理想。

▲ 實測以 HUWAEI 手機用 Gemini 服務過程流暢

Mobile Magazine 短評：部份電訊商有提供 VPN 增值服務，同時熱門 VPN 供應商亦可在 HUAWEI 手機使用，讓在港用家都能登入 Gemini 等工具。

