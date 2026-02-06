【HUAWEI 實用教室】用 HUAWEI Mate X7、一分鐘話你知港版 AppGallery 有幾方便！

HUAWEI 港版手機本地化支援向來到位，像最新旗艦大摺 HUAWEI Mate X7 手機，預載的 AppGallery 應用程式市場，就既具多款港人用家常用 App 供下載，亦擁有全面系統安全及升級管理方案，使用方便又安心。

用 HUAWEI Mate X7、一分鐘話你知港版 AppGallery 有幾方便：

用港版 HUAWEI Mate X7 手機，打開 AppGallery 可看到其備齊多款港人用家常用 App 程式、遊戲及媒體工具；想用 Google Play 又可直接下載 microG 跟 Gbox；

▲ 港版 AppGallery 備齊多款港人用家常用 App

▲ 可直接搜尋下載 microG 套件、Gbox 等工具

另外常用 Android 工具如 Gmail 跟 Chrome 瀏覽器等，Mate X7 用家又可經 AppGallery 直接下載，無需多重手續安裝簡單；

▲ 提供常用 Android 工具如 Gmail 跟 Chrome 供下載

華為又為 AppGallery 預載實用「應用程式偵測」功能，確保系統安全；同時其又具常用 App 建議更新，及提供「一鍵更新」方便精理管理及升級各款程式。

▲ 內藏應用程式偵測確保系統安全

▲ 具常用 App 建議更新、亦支援一鍵更新

Mobile Magazine 短評：Mate X7 港版集最先進硬件技術，同時 AppGallery 亦為港人用家提供更在地化 App 下載及更新服務，用落更為得心應手。

