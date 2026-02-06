Mobile Magazine

【HUAWEI 實用教室】用 HUAWEI Mate X7、一分鐘話你知港版 AppGallery 有幾方便！

【HUAWEI 實用教室】用 HUAWEI Mate X7、一分鐘話你知港版 AppGallery 有幾方便！
【HUAWEI 實用教室】用 HUAWEI Mate X7、一分鐘話你知港版 AppGallery 有幾方便！

HUAWEI 港版手機本地化支援向來到位，像最新旗艦大摺 HUAWEI Mate X7 手機，預載的 AppGallery 應用程式市場，就既具多款港人用家常用 App 供下載，亦擁有全面系統安全及升級管理方案，使用方便又安心。

用 HUAWEI Mate X7、一分鐘話你知港版 AppGallery 有幾方便：

用港版 HUAWEI Mate X7 手機，打開 AppGallery 可看到其備齊多款港人用家常用 App 程式、遊戲及媒體工具；想用 Google Play 又可直接下載 microG 跟 Gbox；

▲ 港版 AppGallery 備齊多款港人用家常用 App

▲ 可直接搜尋下載 microG 套件、Gbox 等工具

另外常用 Android 工具如 Gmail 跟 Chrome 瀏覽器等，Mate X7 用家又可經 AppGallery 直接下載，無需多重手續安裝簡單；

▲ 提供常用 Android 工具如 Gmail 跟 Chrome 供下載

華為又為 AppGallery 預載實用「應用程式偵測」功能，確保系統安全；同時其又具常用 App 建議更新，及提供「一鍵更新」方便精理管理及升級各款程式。

▲ 內藏應用程式偵測確保系統安全

▲ 具常用 App 建議更新、亦支援一鍵更新

Mobile Magazine 短評：Mate X7 港版集最先進硬件技術，同時 AppGallery 亦為港人用家提供更在地化 App 下載及更新服務，用落更為得心應手。

想了解更多 HUAWEI 手機使用小貼士，可以瀏覽 【HUAWEI 實用教室】內的文章：

