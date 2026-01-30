焦點

專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手　受粉絲苦等打動

【HUAWEI 實用教室】用 HUAWEI Mate X7、教你一分鐘速裝 Octopus 港版八達通！

【HUAWEI 實用教室】用 HUAWEI Mate X7、教你一分鐘速裝 Octopus 港版八達通！
【HUAWEI 實用教室】用 HUAWEI Mate X7、教你一分鐘速裝 Octopus 港版八達通

早前 HUAWEI 在港推出旗艦大摺新作 HUAWEI Mate X7 手機（售價 $15,988），並將在 2 月 6 日正式開賣。除配備更強效能及攝影表現、港版機型在地處理亦同樣到位，包括支援港人常用 Octopus 八達通 App。

港版 HUAWEI Mate X7 手機，能直接透過 AppGallery 下載《八達通》App，無需其他額外步驟相當方便。

▲ 經 AppGallery 下載《八達通》App

安裝後啟動《八達通》App，如此前擁有舊八達通卡的話，可按 App 內指示，還原八達通至 Mate X7 內；

▲ 可按指示將還原八達通至新裝置

想以八達通為日常消費工具，可在啟動 NFC 功能後，再將「八達通」設為預設付款應用程式；

▲ 啟動 NFC 功能後，再將「八達通」設為預設付款應用程式

透過 HUAWEI Mate X7 使用八達通 App，能完全應用其介面功能，包括透過網絡正常為八達通進行增值；

▲ 可正常為八達通進行增值

另外用家又可以自定八達通卡面、或進入「卡面商店」下載及購買各款心水八達通主題卡面；

▲ 能自定八達通卡面、或進入卡面商店下載及購物

▲ 實測以 Mate X7 可透過八達通 App 乘搭港鐵

Mobile Magazine 短評：實試 HUAWEI Mate X7 可正常安裝及使用八達通 App，值得一提的是裝置 NFC 位置相當易找，不會出現其他裝置難尋拍卡位情況。

想了解更多 HUAWEI 手機使用小貼士，可以瀏覽 【HUAWEI 實用教室】內的文章：

