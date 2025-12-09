【HUAWEI 實用教室】MatePad 12 X / MatePad 11.5 平板，可播 4K 畫質 YouTube 影片、同埋睇全高清 Netflix！

早在 HUAWEI 在港推出 MatePad 12 X 跟 MatePad 11.5 平板，除可安裝 Google App 及支援倉頡/速成輸入法外，其亦支援港區 Netflix 全高清畫質、跟播放 2,160p YouTube 影片，媒體表現同樣出眾。

HUAWEI MatePad 12 X、MatePad 11.5 平板，可播高清 YouTube / Netflix：

實試港版 MatePad 11.5 平板，安裝並啟動 YouTube 後，在畫質部份可選擇以 4K（2,160p）播放影片，影像質素遠勝同價格競品。

至於另一款港人至愛煲劇平台 Netflix，實試以 MatePad 11.5 跟 MatePad 12 X 啟動，能正常登入播放同時，亦對應 FHD 解像度播放，確保影像表現。

Mobile Magazine 短評：部份非港版平板電腦產品，未必支援 Netflix 的 FHD 解像度播放、僅能以較低畫質播放影像，用 MatePad 11.5 / MatePad 12 X 就更有保障。