【Kling AI 更新】O1 模型登場：解決剪片痛點！5大功能懶人包

DotAI觀察到，過去一年AI 影片生成發展迅速，但始終存在一個致命傷：不可控。

12月1日， Kling AI O1 模型正式發布，最大的突破不在於畫質多高，而在於它把生成與編輯合而為一，將控制權交還給創作者。

若你是 YouTuber、社群小編或影音創作者，這篇懶人包將帶你快速掌握 Kling O1 如何解決角色連戲與運鏡兩大痛點。

什麼是 Kling O1？全球首個「統一多模態」模型

官方宣稱：Kling O1是全球首個統一多模態視訊模型，相比起尚未公測的 OpenAI Sora ，目前已經能讓大眾直接上手使用。這意味著，你不僅能「無中生有」，更能對現有素材進行「精準手術」。

廣告 廣告

以前的 AI 模型通常功能單一，要生成影片用一個模型，要修改影片又要換另一個工具。Kling O1 的統一多模態概念，就像是給了你一把影音界的三頭六臂。它允許你同時輸入文字、圖片、甚至現有的影片片段，在同一個介面中完成生成、風格轉換、物件替換等複雜任務。

Kling O1 四大核心亮點：AI剪片實戰懶人包

DotAI為大家整理了本次更新中最實用的 5 大功能：

1. Input Anything：支持同時上傳圖、片、字作為生成指令

過去我們只能痛苦地想 Prompt來描述畫面，現在 Kling O1 支援混合輸入。

做法：你可以同時上傳一張產品圖、一段參考影片，再加一句文字指令。

實戰場景：想做一支產品廣告？直接丟入產品照 + 想要的背景圖 + 文字描述動作，AI 就能幫你「合成」出動態廣告，不用再憑空想像。

【Kling AI 更新】O1 模型登場：解決剪片痛點！5大功能懶人包

2. All-in-one Creation & Modification：多角度人物一致生成

功能原理：Kling O1 允許你上傳多張同一角色或物件不同角度的照片，讓 AI 在生成的同時可以保持人物或物件的特征。

DotAI 易明比喻：像下方案例，所上傳的素材是單一視角的視頻素材，輸入‘多視角視頻生成’的需求後，會顯示下方的六個不同角度拍攝的視頻，而人物形象在六支影片中高度一致。

【Kling AI 更新】O1 模型登場：解決剪片痛點！5大功能懶人包

3. AI Video Editing：像P圖一樣修改影片細節

物件替換：框選影片中的雕像，輸入指令「變成聖誕樹」，AI 會自動追蹤並替換。

背景修改：你可以一鍵移除背景人物，甚至將綠幕背景直接換成古堡或賽博龐克風格，而且光影會自動匹配。

DotAI 觀點：這對於創作者來說是極致的效率提升，以後素材若有瑕疵，不用重拍，叫 AI 修一下就完成。

【Kling AI 更新】O1 模型登場：解決剪片痛點！5大功能懶人包

【Kling AI 更新】O1 模型登場：解決剪片痛點！5大功能懶人包

4. 運鏡與動作參考：AI 100%複製運鏡+動作

運鏡轉移：你可以用手機隨手拍一段運鏡，或者用 3D 軟體做一個粗糙的動態預覽，上傳給 Kling O1，它就能學習這段影片的鏡頭運動方式，並套用到高品質的生成畫面中。

動作參考：上傳一段真人跳舞影片，AI 可以生成一隻穿西裝的狐狸，動作與真人完全同步。這讓你的創意不再受限於 AI 隨機的動作演繹。

【Kling AI 更新】O1 模型登場：解決剪片痛點！5大功能懶人包

5. 自建 AI 資產庫：Element Library + 自動補完視角 📂

每次生成都需重新上傳參考圖感到繁瑣？Kling O1 新增「元素儲存庫」（Element Library），讓用戶將常用的角色、道具（Items）或場景保存下來，隨時調用重用，無需每次從零開始。

【Kling AI 更新】O1 模型登場：解決剪片痛點！5大功能懶人包

👉 黑科技實測：最強大的亮點在於內建的 AI Multi-Shot 功能！即使你僅有一張單一角度的照片（例如產品正面），AI 也能自動生成額外 1-3 個不同視角並一併儲存（設有每日免費生成限額）。這意味著 AI 能全方位 360 度理解你的素材結構，大幅提升生成畫面的立體感與連戲度！

【Kling AI 更新】O1 模型登場：解決剪片痛點！5大功能懶人包

商業應用：從產品置入到電影級敘事

Kling O1 的出現，讓「低成本、高品質」的商業影片成為可能。

電商產品置入：廠商只需一張包包的白底圖，就能透過 AI 將其置入到巴黎街頭、高級咖啡廳等任何場景中，完全省去了飛到外地拍攝的成本。

低成本特效製作：透過綠幕去背與風格轉換功能，中小企業也能製作出好萊塢級別的特效短片，用於 Social Media 吸睛。

DotAI 觀點：從「抽卡」進化到「導演」

DotAI 認為，Kling O1 標誌著 AI 影片生成進入了一個新階段：從「抽卡」進化到「導演」。

過去我們依賴運氣，現在我們依賴指令與參考素材。這並不代表創作變簡單了，反而意味著創作者需要具備更強的AI 協作思維——你需要懂得如何拆解你的需求，準確地告訴 AI 你的角色長怎樣、運鏡要怎麼走。

如果你能掌握這套邏輯，AI 將不再是不可控的黑盒，而是你最強大的虛擬攝影團隊。

總結

Kling O1 的強大在於它聽得懂「人話」，也看得懂「畫面」。它解決了連戲難、運鏡亂、修改煩這三大痛點，是目前市面上最接近「實戰可用」的 AI 影片工具之一。

【Kling AI 更新】O1 模型登場：解決剪片痛點！5大功能懶人包