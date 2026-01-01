【Kling AI 更新】O1 模型登場：解決剪片痛點！5大功能懶人包

焦點

DotAI觀察到，過去一年AI 影片生成發展迅速，但始終存在一個致命傷：不可控。

12月1日， Kling AI O1 模型正式發布，最大的突破不在於畫質多高，而在於它把生成與編輯合而為一，將控制權交還給創作者。

若你是 YouTuber、社群小編或影音創作者，這篇懶人包將帶你快速掌握 Kling O1 如何解決角色連戲與運鏡兩大痛點。

什麼是 Kling O1？全球首個「統一多模態」模型

官方宣稱：Kling O1是全球首個統一多模態視訊模型，相比起尚未公測的 OpenAI Sora，目前已經能讓大眾直接上手使用。這意味著，你不僅能「無中生有」，更能對現有素材進行「精準手術」。

以前的 AI 模型通常功能單一，要生成影片用一個模型，要修改影片又要換另一個工具。Kling O1 的統一多模態概念，就像是給了你一把影音界的三頭六臂。它允許你同時輸入文字、圖片、甚至現有的影片片段，在同一個介面中完成生成、風格轉換、物件替換等複雜任務。

Kling O1 四大核心亮點：AI剪片實戰懶人包

DotAI為大家整理了本次更新中最實用的 5 大功能：

1. Input Anything：支持同時上傳圖、片、字作為生成指令

過去我們只能痛苦地想 Prompt來描述畫面，現在 Kling O1 支援混合輸入。

  • 做法：你可以同時上傳一張產品圖、一段參考影片，再加一句文字指令。

  • 實戰場景：想做一支產品廣告？直接丟入產品照 + 想要的背景圖 + 文字描述動作，AI 就能幫你「合成」出動態廣告，不用再憑空想像。

2. All-in-one Creation & Modification：多角度人物一致生成

  • 功能原理：Kling O1 允許你上傳多張同一角色或物件不同角度的照片，讓 AI 在生成的同時可以保持人物或物件的特征。

  • DotAI 易明比喻：像下方案例，所上傳的素材是單一視角的視頻素材，輸入‘多視角視頻生成’的需求後，會顯示下方的六個不同角度拍攝的視頻，而人物形象在六支影片中高度一致。

3. AI Video Editing：像P圖一樣修改影片細節

  • 物件替換：框選影片中的雕像，輸入指令「變成聖誕樹」，AI 會自動追蹤並替換。

  • 背景修改：你可以一鍵移除背景人物，甚至將綠幕背景直接換成古堡或賽博龐克風格，而且光影會自動匹配。

  • DotAI 觀點：這對於創作者來說是極致的效率提升，以後素材若有瑕疵，不用重拍，叫 AI 修一下就完成。

4. 運鏡與動作參考：AI 100%複製運鏡+動作

  • 運鏡轉移：你可以用手機隨手拍一段運鏡，或者用 3D 軟體做一個粗糙的動態預覽，上傳給 Kling O1，它就能學習這段影片的鏡頭運動方式，並套用到高品質的生成畫面中。

  • 動作參考：上傳一段真人跳舞影片，AI 可以生成一隻穿西裝的狐狸，動作與真人完全同步。這讓你的創意不再受限於 AI 隨機的動作演繹。

5. 自建 AI 資產庫：Element Library + 自動補完視角 📂

每次生成都需重新上傳參考圖感到繁瑣？Kling O1 新增「元素儲存庫」（Element Library），讓用戶將常用的角色、道具（Items）或場景保存下來，隨時調用重用，無需每次從零開始。

👉 黑科技實測：最強大的亮點在於內建的 AI Multi-Shot 功能！即使你僅有一張單一角度的照片（例如產品正面），AI 也能自動生成額外 1-3 個不同視角並一併儲存（設有每日免費生成限額）。這意味著 AI 能全方位 360 度理解你的素材結構，大幅提升生成畫面的立體感與連戲度！

商業應用：從產品置入到電影級敘事

Kling O1 的出現，讓「低成本、高品質」的商業影片成為可能。

  • 電商產品置入：廠商只需一張包包的白底圖，就能透過 AI 將其置入到巴黎街頭、高級咖啡廳等任何場景中，完全省去了飛到外地拍攝的成本。

  • 低成本特效製作：透過綠幕去背與風格轉換功能，中小企業也能製作出好萊塢級別的特效短片，用於 Social Media 吸睛。

DotAI 觀點：從「抽卡」進化到「導演」

DotAI 認為，Kling O1 標誌著 AI 影片生成進入了一個新階段：從「抽卡」進化到「導演」。

過去我們依賴運氣，現在我們依賴指令與參考素材。這並不代表創作變簡單了，反而意味著創作者需要具備更強的AI 協作思維——你需要懂得如何拆解你的需求，準確地告訴 AI 你的角色長怎樣、運鏡要怎麼走。

如果你能掌握這套邏輯，AI 將不再是不可控的黑盒，而是你最強大的虛擬攝影團隊。

總結

Kling O1 的強大在於它聽得懂「人話」，也看得懂「畫面」。它解決了連戲難、運鏡亂、修改煩這三大痛點，是目前市面上最接近「實戰可用」的 AI 影片工具之一。

