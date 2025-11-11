【Lest We Forget】國殤紀念日哀悼戰爭亡魂 「記憶的責任永不消失」

澳洲各地今日（11 日）舉行國殤紀念日，圖為新南威爾斯救護車服務隊在悉尼的悼念活動。 （NSW Health / Facebook）

今日是國殤紀念日（Remembrance Day），全球多個國家舉行紀念活動，悼念為國捐軀的戰士。在澳洲，總理阿爾巴尼斯說，時光會流逝，但記憶的責任永不消失。在香港，主要紀念活動已於周日（9 日）舉行，但仍有國際學校師生戴上虞美人花，向戰爭亡魂致敬。

每年 11.11 悼念戰爭亡魂與受難者

1918 年 11 月 11 日，德國與法、美、英等國簽署停火協議，結束漫長而死傷慘重的第一次世界大戰。此後每年的 11 月 11 日，世界各地都會舉辦周年活動，悼念戰爭中的亡魂與受難者，名為「國殤紀念日」或「陣亡軍人紀念日」 。

在澳洲，全國各州及領地都準時在上午 11 時正默哀一分鐘，那是一戰槍聲停息的一刻。澳洲總理阿爾巴尼斯出席了首都坎培拉澳洲戰爭紀念館的紀念儀式。他說：「從我們最大的城市，到最小的鄉鎮，再到世界各地記得澳洲的犧牲的地方，陣亡軍人紀念日提醒我們；時光會流逝，但記憶的責任永不消失。」在悉尼，當地利用投射方式把虞美人花圖案展示在悉尼歌劇院帆狀屋頂。

安妮公主出席澳洲布里斯班的國殤紀念日活動，向戰爭亡魂獻花。(Photo by Darren England-Pool/Getty Images)

英國在周日（9 日）已舉行多場國殤紀念日活動，包括圖中在曼徹斯特市軍隊的悼念活動。 (Photo by Ryan Jenkinson/Getty Images)

在斐濟，共和國軍隊今日（11 日）亦有舉行紀念儀式，在當地的海軍總部開始，在和平花園結束。儀式上，代表點哀及向紀念碑獻花，樂隊奏哀樂，軍人列隊步操。英國已於周日舉行了主要的紀念儀式，由首相施紀賢致詞及獻花，而今日亦會有小規模紀念活動，大多在香港時間晚上舉行，其中倫敦國殤紀念日會在倫敦白廳和平紀念碑進行。

香港的主要紀念活動亦已在周日於中環和平紀碑前進行，不過今日仍有零星紀念活動。加拿大國際學校師生今日一起戴上虞美人花，紀念戰爭亡魂的勇氣與承擔。虞美人花是紀念在第一次世界大戰及隨後戰爭衝突中死難者的象徵，因為在一戰期間，成千上萬士兵曾經在歐洲戰場挖掘和修築戰壕的地方，後來長出鮮紅的虞美人花海。

加拿大國際學校師生今日（11 日）戴上虞美人花，向戰爭中的犧牲者致敬。 （facebook）

香港在周日（9 日）已舉行國殤紀念日活動，有退伍軍人及他們的家屬出席。 （UK in Hong Kong / Facebook）