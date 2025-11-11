HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
【Lest We Forget】國殤紀念日哀悼戰爭亡魂 「記憶的責任永不消失」
今日是國殤紀念日（Remembrance Day），全球多個國家舉行紀念活動，悼念為國捐軀的戰士。在澳洲，總理阿爾巴尼斯說，時光會流逝，但記憶的責任永不消失。在香港，主要紀念活動已於周日（9 日）舉行，但仍有國際學校師生戴上虞美人花，向戰爭亡魂致敬。
每年 11.11 悼念戰爭亡魂與受難者
1918 年 11 月 11 日，德國與法、美、英等國簽署停火協議，結束漫長而死傷慘重的第一次世界大戰。此後每年的 11 月 11 日，世界各地都會舉辦周年活動，悼念戰爭中的亡魂與受難者，名為「國殤紀念日」或「陣亡軍人紀念日」 。
在澳洲，全國各州及領地都準時在上午 11 時正默哀一分鐘，那是一戰槍聲停息的一刻。澳洲總理阿爾巴尼斯出席了首都坎培拉澳洲戰爭紀念館的紀念儀式。他說：「從我們最大的城市，到最小的鄉鎮，再到世界各地記得澳洲的犧牲的地方，陣亡軍人紀念日提醒我們；時光會流逝，但記憶的責任永不消失。」在悉尼，當地利用投射方式把虞美人花圖案展示在悉尼歌劇院帆狀屋頂。
在斐濟，共和國軍隊今日（11 日）亦有舉行紀念儀式，在當地的海軍總部開始，在和平花園結束。儀式上，代表點哀及向紀念碑獻花，樂隊奏哀樂，軍人列隊步操。英國已於周日舉行了主要的紀念儀式，由首相施紀賢致詞及獻花，而今日亦會有小規模紀念活動，大多在香港時間晚上舉行，其中倫敦國殤紀念日會在倫敦白廳和平紀念碑進行。
香港的主要紀念活動亦已在周日於中環和平紀碑前進行，不過今日仍有零星紀念活動。加拿大國際學校師生今日一起戴上虞美人花，紀念戰爭亡魂的勇氣與承擔。虞美人花是紀念在第一次世界大戰及隨後戰爭衝突中死難者的象徵，因為在一戰期間，成千上萬士兵曾經在歐洲戰場挖掘和修築戰壕的地方，後來長出鮮紅的虞美人花海。
其他人也在看
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」
剛上任不久的日本首相高市早苗日前在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍其後在社交平台回應，表示「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。高市早苗今日（10 日）在眾議院被要求撤回言論，但她拒絕。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
特朗普關稅被推翻會發生什麼事？花旗：通脹降、小型股升、「這兩國」貨幣升
一場圍繞美國總統特朗普關稅權力的法律角力，正悄悄撬動全球市場神經，花旗出具最新研究報告指出，市場對特朗普政府動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅的勝訴預期已大幅降溫，最高法院初步聽證會釋放不利信號後，最新預測數據顯示特朗普政府勝率已從 40% 驟降至 27%。鉅亨網 ・ 1 天前
俄國外長久未公開露面 傳與普丁關係破裂
（法新社莫斯科10日電） 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）因為久未公開露面，引發外界臆測，據報導他與俄國總統普丁關係破裂。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天面對媒體時，法新社記者問及關於拉夫羅夫與普丁關係破裂的傳言。法新社 ・ 17 小時前
俄羅斯警告任何一方都不應質疑千島群島領土歸屬
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫警告，任何一方都不應質疑千島群島、即日本稱為北方四島的領土歸屬。 俄羅斯外交部早前強調，南千島群島根據二戰結束後簽訂的協議以及聯合國憲章，已歸屬俄羅斯。俄羅斯與日本在二戰結束後一直未能簽署和平條約。日本要求歸還南千島群島四島，作為與俄方簽訂和平條約的條件。兩國一度磋商合作開發四島；但俄烏戰事爆發後，日本向俄羅斯實施多輪制裁，俄方拒絕與日方就和平條約開展談判，取消日本公民前往南千島群島的免簽政策，暫停與日本開展經濟合作進行交流。(ST)infocast ・ 5 小時前
人人有錢分？｜特朗普稱人人派2000美元關稅紅利 貝森特：沒跟我討論 預計是減稅而非派現金
美國最高法院正檢視美國總統特朗普按《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施關稅的合法性之際，特朗普在社交平台表...BossMind ・ 1 天前
歐盟據報擬強制成員國逐步淘汰華為及中興設備 5 年前曾推建議成效未彰｜Yahoo
《彭博》引述消息人士報道，歐盟委員會正研究如何強制歐盟成員國逐步淘汰中國華為和中興通訊的設備。消息人士又指，歐盟委員會也正在考慮採取措施，勸阻非歐盟國家依賴中國供應商，包括扣留那些原本用於全球門戶計劃（Global Gateway）購置華為設備的國家的資金。歐盟委員會發言人雷尼爾（Thomas Regnier）表示，5G 網絡的安全對他們的經濟至關重要，但他拒絕對潛在禁令置評。華為目前亦未就消息回應。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
尹錫悅再被起訴 疑借軍事挑釁北韓製造危機 羈押三個月收約 350 萬港元監獄存款︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓特別檢察官今日（10 日）宣布，前總統尹錫悅被追加起訴，罪名包括「一般利敵」及濫用職權，指他在任內與軍方高層合謀，企圖誘使北韓對南韓發動攻擊，藉以為宣布戒嚴提供藉口。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
美國政府停擺 歐洲國家催討美軍基地僱員薪水
美國聯邦政府停擺上周六（8 日）進入第 39 天，給美國國內食品救濟、航空運輸、醫療保障等民生領域造成衝突，這場政治鬧劇還波及美軍駐義大利、葡萄牙、德國等多國基地。鉅亨網 ・ 1 天前
香港故宮展出古埃及博物館珍藏！4大展區、250件歷史文物 推潮爆毛公仔盲盒
法老來了！跨越四千年，古埃發文明將在11月20日登陸香港西九。即使非歷史迷，亦絕對不可錯過今年必去的展覽，香港故宮文化博物館大搞古文明展，分為4大展區，達250件珍貴文物，是香港歷來最大型的古埃及展覽。不用飛越半個地球，都能留港感受古埃及的神秘魅力。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
美國參議院通過撥款法案 政府有望結束停擺
美國參議院以60票贊成、40票反對獲得通過一項撥款法案，使美國政府距離結束歷史上持續時間最長的停擺更近一步。AASTOCKS ・ 1 天前
美國落實「特習會」協議 正式將出口管制穿透性規則推遲一年
【彭博】— 特朗普政府落實了其在最新美中貿易休戰協議中的又一項關鍵讓步，正式推遲實施旨在打擊向被制裁實體控股的公司出口的管制新規。Bloomberg ・ 10 小時前
特朗普稱贊成參議院通過結束政府停擺協議
美國總統特朗普周一表示，他支持參議院正在審議的結束政府停擺的協議。 該項由部分民主黨人和共和黨人協商達成的法案正在參議院推進。特朗普在橢圓形辦公室指出，他表示支持該協議。任何旨在為政府提供資金並結束目前已持續41日的政府停擺的法案，都需經特朗普簽署才能生效。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
美眾議院據報最快明日就臨時撥款表決
美國參議院周日(9日)晚間通過臨時撥款決議，讓聯邦政府運作至明年1月30日。 《霍士新聞》報道，共和黨籍美國眾議院議長約翰遜在與共和黨員的電話會議中表示，眾議院計劃最快明日(12日)進行有關審議或表決，要求黨員到場。AASTOCKS ・ 5 小時前
荷蘭稱中方同意恢復讓內地安世半導體工廠交付晶片產品
荷蘭首相施霍夫接受《彭博》訪問時表示,中方已經同意,恢復讓內地安世半導體工廠交付晶片產品。歐盟貿易專員謝夫喬維奇在社交平台表示,歡迎中國決定對符合條件的相關晶片出口予以豁免。他又說,與中國和荷蘭當局的密切外交接觸仍然繼續。在北京,商務部昨日回應有關安世半導體的提問時表示,中方已經同意荷蘭經濟部派員來華磋商,又說荷蘭應採取實際行動,從源頭恢復全球半導體供應鏈穩定。 (BC)infocast ・ 1 天前
美國政府關門最終章？眾院議長強生促議員返華府 準備表決參院協議
根據《CNBC》報導，美國政府關門進入第 42 天，眾院議長強生 (Mike Johnson) 周一 (10 日) 呼籲眾議員立即返回華府，以便儘快表決參議院剛通過的協議案，為結束史上最長政府停擺鋪路。若眾院順利通過該協議，總統川普簽鉅亨網 ・ 11 小時前
中國放寬鎵鍺等兩用物項對美出口
（法新社北京9日電） 川習會後，中國持續放寬對美國的出口管制。2024年12月3日，中國商務部發布2024年第46號公告，指根據「中國出口管制法」等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強相關兩用物項對美國出口管制。法新社 ・ 1 天前
美參議院通過臨時撥款法案 料本周美國聯邦政府結束停擺
美國參議院以60票贊成、40票反對通過臨時撥款法案，法案最早於周三(12日)在眾議院進行投票，眾議院議長約翰遜稱，預計能夠獲得所需的票數。 若今次兩黨合作方案同樣能夠在眾議院通過，將可結束美國聯邦政府停擺，預計政府本周將正式重新開放。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
日經濟財政大臣:密切關注日圓疲弱或推高通脹情況
日本經濟財政政策大臣城內實表示，日圓疲弱可能導致進口成本上升，進而推高消費者物價，將密切關注相關動向，但另一方面，以日圓計算的進口價格已連續8個月下降。他指，意識到高通脹正在抑制民間消費，將擴大並實施更多措施，以緩解物價上漲的影響，同時會繼續力爭實現工資增長超過通脹的目標。(ST)infocast ・ 2 小時前
創新融和傳統 來一場盂蘭節年輕化實驗
說起鬼節，一般人或許只會想起萬聖節在中環蘭桂坊「扮鬼扮馬」的場面。而中國傳統鬼節——盂蘭節給人的印象，卻只有長輩口中的「鬼門關大開」、「切忌晚歸」，令整個農曆七月籠罩在既神秘又黑暗的氛圍中。 然而，這古老節日卻開始年輕化。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
印尼追封已故獨裁者蘇哈托為國家英雄
（法新社雅加達10日電） 印尼政府今天在典禮上宣布，將已故前總統蘇哈托列入「國家英雄」名單。現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）——蘇哈托的前女婿——主持了今天舉行的「國家英雄日」頒授典禮。法新社 ・ 22 小時前