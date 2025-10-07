【Sora App懶人包x教學】AI界抖音？一文睇晒Sora 2 功能玩法、 iOS/Android教學、邀請碼

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
AI 進化嘅速度，快過你轉工嘅速度。當你仲以為 AI 淨係識寫字畫公仔， 已經投下了震撼彈 Sora 2。這個第二代文生影片模型相傳用大量抖音（TikTok）、Youtube Shorts、 甚至電視節目做訓練，連同其 Sora App，不僅是一次技術升級，DotAi團隊認為呢鋪係直接改寫緊內容創作、市場營銷嘅遊戲規則！
Sora 2 App 推出短短兩日就登頂美國 App Store 榜首，熱度甚至超越自家的 ChatGPT。究竟這個工具有多顛覆？與 Google、Runway 的同類工具有何分別？香港用戶又可以如何申請試用？這份懶人包將為您一次過詳細拆解。
什麼是 Sora 2？AI 影片生成的革命性突破
簡單來說，Sora 2 就是一個能夠理解您的指令，自動生成「有聲有畫」高品質影片的 AI。如果您使用過第一代的 Sora，會知道它產出的是「默片」。Sora 2 最大的突破，就是攻克了音畫同步這個重大難題，可以同時生成對白、環境聲和配樂，令 AI 影片生成由「傾下偈」嘅概念，變成真正可以「交貨」嘅實用工具。
根據 的報導，Sora App 推出後的市場反應極度熱烈，證明大眾對高品質 文本轉視頻 AI 工具有巨大需求。目前 App 採用邀請制，在美國和加拿大的 iOS 平台率先推出，但 OpenAI 亦計劃很快會擴展到更多地區並推出 API 接口。
Sora 2 五大核心功能：由物理模擬到多語言音訊
Sora 2 嘅強大之處，體現喺幾個革命性嘅 Sora 2 功能上。我哋團隊整合咗目前最受關注嘅五個核心功能：
1. Cameo 功能：將自己變成影片主角
呢個可以話係 Sora App 最屈機嘅功能。用戶只需要錄製一段自己的短片和聲音，就可以透過 Sora 2 Cameo 功能將自己「置入」到 AI 生成的場景中，無論是想成為《星際大戰》的絕地武士，還是在 Minecraft 世界探險都可實現。根據 的深度報導，為防止濫用，此功能設有嚴格的身份驗證和水印機制。
2. 超逼真物理模擬：真實重力與物件互動
過往嘅 AI 影片常畀人一種「膠感」，很大部分原因是物理定律時常出錯。而 Sora 2 在這方面有巨大進步。根據 的技術分析，Sora 2 的物理引擎能更準確地模擬重力、碰撞和流體效果。例如，一個籃球投射失手，會很真實地從籃板彈回，而不是奇怪地穿過籃網。
3. 精準音效與多語言對白生成 (支援廣東話)
Sora 2 不僅懂得配樂，更能生成極度精準的音效和對白。根據 報導，其音訊系統甚至支援多種語言，包括英文、普通話，甚至是廣東話！您只需要輸入一段廣東話 prompt，就能生成一段有地道對白的短片，這對於香港的內容創作者而言絕對是一大福音。
4. One-Prompt 多鏡頭生成：角色與風格高度一致
「連戲不一致」是 AI 影片生成的另一大痛點。Sora 2 引入了「One-Prompt 多鏡頭生成」技術，可以在一個 prompt 中，生成多個不同角度、但角色外型、服裝和場景風格都保持高度一致的鏡頭。想了解實際效果？可參考 的官方示範，此功能令使用 AI 製作敘事性短故事成為可能。
5. App 為核心的社群體驗
有別於傳統的網頁版工具，Sora 2 從一開始就以手機 App 為核心，並內置類似 TikTok 的社群分享功能。根據 分析，這種策略顯然是為了降低使用門檻，鼓勵用戶創作和分享病毒式內容，快速建立一個活躍的創作者生態。
Sora 2 vs 主流模型：Google Veo 3 & Runway Gen-3 比較
Sora 2 的出現，無疑是向 的 Veo 3 和 的 Gen-3 發起挑戰。我哋團隊整合了 Reddit、Twitter/X 等社群的用戶實測意見，從一個更貼近用戶的角度去比較它們之間的分別：
特性
Sora 2 (OpenAI)
Veo 3 (Google)
用戶體驗
配合App 介面極度簡潔，類似社交 App，最易上手。Cameo 功能具病毒式傳播力，用戶普遍認為趣味性高。
功能較專業齊全，只有網頁版，需要時間適應，學習曲線較陡峭。
真實感
物理模擬效果出色，但偶爾會出現細節扭曲 (artifact)。
整體畫面穩定，尤其在處理光影和電影級質感方面，細節可控性較強。
聲音功能
原生音畫同步，支援多語言（支援廣東話），帶來極高的便利性。
同樣支援音訊，但同步準確度的社群討論不及 Sora 2 熱烈。 廣東話話需配合其他工具。
總結社群意見：
如果您想快速、簡單地創作有趣和高品質的短片並分享至社交媒體，Sora 2 是首選；
如果您是專業電影人或想製作電影感較重的長鏡頭，Veo 3 可能更合適；
Sora 2 三大應用場景：由 Social Media 到商業製作
咁勁嘅工具，實際上可以點用？我哋歸納出三個主要方向：
社交媒體與內容創作
這是最直接的應用。您可以用 Cameo 功能製作病毒式影片、二次創作電影預告，即使公司需要削減預算，Sora 2 也能幫助您創作品質影片，其效果甚至不遜於專業製作。
商業行銷與產品展示
對於中小企或初創公司而言，Sora 2 簡直是低成本的營銷利器。您可以快速生成 App 功能演示、時裝系列概念片，甚至是個人化的祝福影片。以往您以為需要整個團隊才能完成的工作，如今可能在您泡一杯咖啡的時間內便已生成。
教育及創意產業應用
教育工作者可以利用 Sora 2 重現歷史場景，或將複雜的科學概念視覺化，使學習過程更加生動。而對於獨立電影人來說，則可用於快速生成 Storyboard 或概念預告片，在正式開拍前測試市場反應。
Sora 2 現階段技術限制與潛在風險
Sora 2 雖然強大，但並非完美。根據 等媒體的分析，目前主要存在以下 Sora 2 限制：
技術限制： 影片長度暫時只有 10-16 秒，而且免費版的畫質較低。畫面偶爾仍會出現閃爍、扭曲和物理錯誤的問題。
使用權限： 目前僅開放 iOS，且需要邀請碼，大部分用戶仍處於「只可遠觀」的階段。Sora 2 android 版本暫時未有推出時間表 (但係DotAi有方法！)。
倫理風險： Deepfake（深度偽造）是最大的隱憂。雖然 Cameo 功能有安全機制，但技術始終有被濫用製作假新聞或詐騙影片的風險，責任歸屬問題仍有待釐清。
【教學】如何在香港申請及使用 Sora 2？(附 iPhone / Android 指南)
身在 Sora 2 香港 嘅用戶，是否真的無法使用？也非絕對。以下是我們DotAi整理的 Sora 2 申請 方法及注意事項：
iPhone 用戶申請三部曲
獲取邀請碼： 下載 Sora App 後，可以在 App 內登記官方 Waiting List。另一個方法是留意 OpenAI 官方 Discord 或 Twitter/X，有時會有現有用戶分享邀請碼。
下載設置： 在 App Store 搜尋「Sora by OpenAI」下載，用你的 OpenAI (ChatGPT) 帳戶登入，輸入邀請碼即可開始使用。
Android 用戶點算？Sora 2 Android 替代方案
目前 Sora 2 Android 版本尚未推出。Android 用戶可嘗試使用 VPN 連接美加地區後，訪問官方網站
sora.com 的網頁版。
如何分享Sora2邀請碼?
當你成功使用 Sora 2 的時候，系統會自動生成 4 個朋友邀請碼供你分享。重要分享守則 :
數量限制: 每個帳戶只會獲得 4 個邀請碼，分享後無法補充。
使用者要求: 接收者仍需滿足地理位置要求（身處美國/加拿大）
嚴禁收費: 切勿出售邀請碼——這嚴重違反 OpenAI 的服務條款，可能導致你的帳戶被暫停。
除了私下分享，你也可以在以下官方或社群渠道找到或分享邀請碼：
值得注意的是，社群分享的邀請碼（Community Codes）與你的個人朋友通行證（Friend Pass）有所不同。社群碼通常可供 4-10 人使用後才會失效，而你的個人碼則是一次性的。
Android /Desktop版邀請碼：
iPhone （iOS）版 邀請碼：
總結：Sora 2 會如何改變影片創作？
Sora 2 嘅誕生，意味著以往只有大IG Page、百萬訂閱Channel、Marketing公司先玩得起嘅影片製作，而家普通人都可以喺屋企輕鬆做到。我哋團隊相信，這不僅會催生新一波的內容創作者，更會迫使傳統的廣告、影視行業思考如何利用 AI「出 Cheat」，用更少時間、更少人手，做出更好嘅效果。
當然，技術發展亦伴隨著挑戰，如何制定規範、防止濫用，將會是下一個重要的課題。但無論如何，AI 影片生成的時代經已降臨。與其擔心被取代，不如積極學習如何駕馭這個強大的工具。
