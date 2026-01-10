龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
【Yahoo會員限定】同度哀傷學術會議2026｜一趟心靈療癒之旅：電影放映會、瑜伽、聲音浴體驗｜Yahoo活動街
近年社會對心理健康及精神支援的需求上升，特別在發生集體創傷事件後，哀傷不再只是個人課題，而是牽涉醫療系統及社會服務的公共健康議題——專業人士該如何協作及應對城市的各種哀傷情緒？
由同行學院主辦，並與香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院及香港大學護理學院合辦的「同度哀傷學術會議 2026」，將於 1 月下旬舉行。是次會議匯聚超過 20 位本地及海外的專家與前線實務工作者，透過跨學科、跨專業的對話，加深社會對哀傷與生死議題的理解、提升專業人士在提供哀傷支援時的應對能力，並為專業人士提供培訓學分。為了讓觀眾有機會洗滌心靈的療癒旅程，Yahoo APP將會送出兩套電影的放映會及映後談門票、聲音浴體驗、療癒瑜伽體驗環節，會員只需要使用 YPoints 即可免費搶換！
1. 【Yahoo會員限定】免費搶換《親愛的房客》放映會及映後談門票一張詳情
｜開搶日期：2026 年 1 月 19 日（一）
｜開搶時間：下午 3 時正
｜所需YPoints：1,500 YPoints
備註：數量有限，先到先得，換完即止。
｜播映場次為指定場次
日期：2026 年 1 月 22 日（四）
時間：7:00pm-10:30pm
地點：油麻地百老匯電影中心（九龍油麻地眾坊街3號駿發花園）
級別：IIB
故事大綱：
當「愛」的形式不被社會理解，「照顧」與「家」的意義又會變得如何？《親愛的房客》（Dear Tenant） 以細膩筆觸描繪一段非典型家庭關係。男主角在伴侶離世後，繼續照顧對方的母親與兒子，他無條件的付出與長久的守候，卻在社會偏見與法律框架下受到質疑。
愛能否超越血緣？家庭能否超越傳統？當我們在照顧與失去之間徘徊，又如何定義「親愛」？
放映結束後，將設有映後對談，邀請觀眾一同反思：在面對失落與偏見的現實中，我們如何以愛為名，繼續成為彼此的家。
2. 【Yahoo會員限定】免費搶換《隔壁的房間》放映會及映後談門票一張詳情
｜開搶日期：2026 年 1 月 19 日（一）
｜開搶時間：下午 3 時正
｜所需YPoints：1,500 YPoints
備註：數量有限，先到先得，換完即止。
｜播映場次為指定場次：
日期：2026 年 1 月 24 日（六）
時間：1:00pm-3:30pm
地點：油麻地百老匯電影中心（九龍油麻地眾坊街3號駿發花園）
級別：IIB
故事大綱：
在臨終之前，我們最希望誰在身旁？《隔壁的房間》（The Room Next Door）是西班牙名導艾慕杜華（Pedro Almodóvar）於2024年執導的電影，由茱莉安摩亞（Julianne Moore）與蒂達史雲頓（Tilda Swinton）主演。 故事講述兩位年輕時曾是摯友的女性重逢，其中一位是身患重病的戰地記者瑪花（Martha），決定以安樂死結束生命；另一位是小說家英格烈（Ingrid），她被邀請住在隔壁房間，陪伴好友走過生命的最後一段路。
電影以極為細膩的筆觸，描繪死亡、友誼與選擇的勇氣，讓我們思考「好生」與「善死」的真正意義。
放映結束後，將設有映後對談與觀眾一同討論在現實生活中，如何面對死亡，理解告別。
3. 【Yahoo會員限定】免費搶換靜聽之境・聲音浴體驗門票一張詳情
｜開搶日期：2026 年 1 月 19 日（一）
｜開搶時間：下午 3 時正
｜所需YPoints：1,500 YPoints
備註：數量有限，先到先得，換完即止。
｜活動詳情：
日期：2026 年 1 月 24 日（六）
時間：5:00pm-6:00pm
地點：啟德 AIRSIDE 9 樓 Asphodel House（九龍啟德協調道2號）
活動簡介：
聲音，是一種看不見卻能深刻觸及內在的擁抱。它讓呼吸逐漸放慢，放鬆情緒，在層層聲波的包圍之中，人們重新找回身心的平衡、寧靜與被承載的感覺。在導師 Chris 的帶領下，體驗將結合頌缽及引導式冥想，以「聆聽」取代「思考」，讓聲音安定身心。
4. 【Yahoo會員限定】免費搶換身心之間・療癒瑜伽門票一張詳情
｜開搶日期：2026 年 1 月 19 日（一）
｜開搶時間：下午 3 時正
｜所需YPoints：1,500 YPoints
備註：數量有限，先到先得，換完即止。
｜活動詳情：
日期：2026 年 1 月 24 日（六）
時間：6:30pm-7:30pm
地點：啟德 AIRSIDE 9 樓 Asphodel House（九龍啟德協調道2號）
活動簡介：
當我們放慢呼吸、把注意力放回自身之中，許多被忽略的訊息便會開始浮現。在瑜伽導師 Arthur Chiu 的帶領下，參加者將透過伸展與身體覺察，重新連結當下片刻，釋放日積月累的緊張與壓力。
透過專注於呼吸、感受與身體動作之間的微小變化，參加者將學習傾聽身體最真實、純粹的聲音，並在過程中重新建立與自己的關係。
為何參與「同度哀傷學術會議 2026」？
●深入了解災後常被忽視的精神健康議題，例如助人者的個人失落及香港人的集體創傷
●以實際行動支援《Project Grief & Heal 同度哀傷 2026》，協助災難後社區復原
●全港首個學術會議探討 LGBTQ+ 社群哀傷議題
●會議匯聚海外及本地專家，拓展國際視野及提升處理哀傷議題的能力
●專業人士可獲取培訓學分（CE、CME、CNE、CPD 申請中）
●與私人企業、醫療、社福、精神健康界別的專業人士建立網絡
=================
「同度哀傷學術會議 2026」活動詳情
日期：2026 年 1 月 23 日至 24 日
語言：廣東話／英語（設廣至英即時傳譯）
地點：九龍逸東酒店 2 樓
「療癒之旅」活動詳情
日期：2026 年 1 月 22 日至 1 月 24 日
地點：九龍區
活動網頁：https://alongsideacademy.org/grief-and-heal-conference-2026/
票務詳情
1. One-for-All Pass 全面通行證 — $1000（早鳥優惠價格）
(i)「同度哀傷」學術會議 2026 兩日通行
(ii) 《樹窿電話亭》優先體驗
(iii) 電影放映＋映後談（《親愛的房客》或《隔壁的房間》二選一
(iv) 癒之旅活動（四選一）：
• 清晨慢跑 Morning Shakeout Run
• 靜聽之境：聲音浴體驗
• 身心之間：療癒瑜伽
• 真人圖書館《哀傷的隱語》
2. 療癒之旅套票 — $250（早鳥優惠限定門票）
(i) 電影放映＋映後談（二選一）
(ii) 療癒之旅活動（四選一）
立即購票及其他門票詳情（早鳥優惠至 2026 年 1 月 8 日）：https://alongsideacademy.org/grief-and-heal-conference-2026/register/
《Project Grief & Heal 同度哀傷 2026》計劃詳情： http://walkalongside.org/project-grief-and-heal
追蹤同行 Instagram：https://www.instagram.com/walk.alongside/
=================
Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）
