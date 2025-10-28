【Yahoo請你睇】韓國女團 TWICE 出道 10 週年紀錄片《 ONE IN A MILL10N 》 首次公開未曝光訪談與成員真誠自白

韓國現象級女團 TWICE 首部紀錄片 《ONE IN A MILL10N》將於即日起於英皇戲院（香港及澳門）獨家上映！影片以珍貴影像完整梳理九位成員自出道以來的十年成長，穿插練習室、巡演幕後與錄音室片段，並首次公開多段未曝光訪談與成員真誠自白，邀請觀眾在大銀幕再次感受屬於TWICE × ONCE的青春能量。

韓國女團 TWICE 出道 10 週年紀錄片《ONE IN A MILL10N》

《ONE IN A MILL10N》呼應 TWICE 出道口號「One in a million, TWICE!」。電影重溫〈CHEER UP〉、〈What is Love?〉、〈FANCY〉、〈Feel Special〉等經典代表作與個人活動的心路歷程，亦真誠記錄部分成員面對健康挑戰的起伏與感受。成員坦率分享對自我形象的反思、彼此間的心聲與求變想法，對 ONCE 而言絕對不容錯過。

韓國女團 TWICE 出道 10 週年紀錄片《ONE IN A MILL10N》

韓國女團 TWICE 出道 10 週年紀錄片《ONE IN A MILL10N》

電影亦收錄 TWICE 進軍歐美和日本等海外市場的重要時刻，包括參與盛大音樂節 Lollapalooza Chicago，創下K-pop女團於歐美舞台的里程碑；其後TWICE更展開震撼全球的世界巡演《THIS IS FOR》，與全球粉絲一同慶祝出道 10 週年的盛事。此外，成員們更準備了為本片而特別拍攝的驚喜環節，包括演唱與舞蹈演出，等待ONCE 入場發掘，務求令觀眾將看見她們對彼此、對舞台，以及對ONCE的真摯情感。

預告片中，成員們談到 10 週年感想，直言「十年」成就讓人無比感激；能以「TWICE」之名並肩作戰是奇妙而珍貴的緣分，又稱她們是互為彼此的力量，認為那些無法重來的時光更顯彌足珍貴。

韓國女團 TWICE 出道 10 週年紀錄片《ONE IN A MILL10N》

韓國女團 TWICE 出道 10 週年紀錄片《ONE IN A MILL10N》

為了讓觀眾了解更多有關於 TWICE 的經歷，Yahoo APP將會送出《ONE IN A MILL10N》指定場次戲飛，會員只需要 2,500YPoints 即可搶換！

*****免費搶換《ONE IN A MILL10N》一張指定場次戲飛詳情*****

｜開搶日期：2025 年 10 月 31 日（五）

｜開搶時間：下午 3 時正

｜所需YPoint：2,500 YPoints

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

Yahoo APP內免費搶換《ONE IN A MILL10N》一張指定場次戲飛

｜《ONE IN A MILL10N》指定場次詳情：

電影：《ONE IN A MILL10N》

級別：待定

日期：2025 年 11 月 4 日（二）

時間：晚上 7 時 10 分

地點：銅鑼灣英皇戲院時代廣場（銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場13樓）（港鐵銅鑼灣站A出口）

｜《ONE IN A MILL10N》指定場次戲票兌換流程：

步驟1: 於 Yahoo APP 內以 2,500 YPoints 搶換「《ONE IN A MILL10N》一張指定場次戲票」

步驟2: 在 11 月 4 日（二）晚上 6 時 30 分 - 晚上 7 時 10 分到 銅鑼灣英皇戲院時代廣場 向工作人員出示Yahoo APP內戲票兌換券

步驟3: 讓工作人員按下藍色「標記為已使用」按鈕，即可兌換一張《ONE IN A MILL10N》指定場次戲票入場觀看

