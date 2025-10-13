【Yahoo請你睇優先場】《愛．憾事》當生活陷入一片漆黑，只有愛可令人重新出發！

不斷更新｜累計 9 名議員宣布棄選立法會
《痛愛完成式》原著作者另一暢銷小說，精彩活現大銀幕。一宗牽涉兩條人命的嚴重交通意外，揭開了令人震驚的秘密；逼使一對母女，面對家族的傷痕，探索愛的定義，並重新認識彼此。《訪 。嚇》艾莉遜威廉絲、《捉鬼敢死隊：魅來世界》麥根娜姬絲、《荷里活爛片王》戴夫法蘭高、《馴龍記》瑪森泰晤士、《狂野時速8》史葛伊士活、以及《怪殺一夜情》維拉費哲蘿，為觀眾帶來一個關於悲劇後如何重啟人生的動人故事。
《愛．憾事》故事講述自小過著幸福生活的卡娜，在迎來17歲生日之前，開始與暗戀已久的對象米拿約會，而與她關係親密的阿姨亦將與高中時代的男友成婚；好事成雙，令她心花怒放。可惜世事無常，父親基斯與阿姨珍妮突然雙雙死於一宗車禍，令卡娜與母親莫瑾大受打擊。本應互相扶持的兩人，因莫瑾刻意隱藏慘劇背後的秘密，以及極力反對米拿接近卡娜，導致本已疏離的母女關係更趨惡劣。在喪親的傷痛與重重的矛盾下，她們如何走出陰暗、重啟人生？
Yahoo APP將會送出《愛．憾事》指定場次優先場戲飛，會員只需要 3,600YPoints 即可搶換！
*****免費搶換《愛．憾事》兩張指定場次優先場戲飛詳情*****
｜開搶日期：2025 年 10 月 14 日（二）
｜開搶時間：下午 3 時正
｜所需YPoints：3,600 YPoints
備註：數量有限，先到先得，換完即止。
｜《愛．憾事》指定場次優先場詳情：
電影：《愛．憾事》
級別：待定
片長：待定
片種：劇情
日期：2025 年 10 月 22 日（三）
時間：下午 9 時 45 分
地點：K11 Art House
(尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA L4 樓層） (港鐵尖東站J出口)
｜《愛．憾事》指定場次優先場戲票兌換流程：
步驟1: 於 Yahoo APP 內以 3,600 YPoints 搶換「《愛．憾事》兩張指定場次優先場戲票」
步驟2: 在 10 月 22 日（三）晚上 9 時 15 分 - 晚上 9 時 45 分到 K11 Art House 向工作人員出示Yahoo APP內戲票兌換券
步驟3: 讓工作人員按下藍色「標記為已使用」按鈕，即可兌換兩張《愛．憾事》指定場次優先場戲票入場觀看
