【Yahoo請你睇優先場】《愛．憾事》當生活陷入一片漆黑，只有愛可令人重新出發！

《痛愛完成式》原著作者另一暢銷小說，精彩活現大銀幕。一宗牽涉兩條人命的嚴重交通意外，揭開了令人震驚的秘密；逼使一對母女，面對家族的傷痕，探索愛的定義，並重新認識彼此。《訪 。嚇》艾莉遜威廉絲、《捉鬼敢死隊：魅來世界》麥根娜姬絲、《荷里活爛片王》戴夫法蘭高、《馴龍記》瑪森泰晤士、《狂野時速8》史葛伊士活、以及《怪殺一夜情》維拉費哲蘿，為觀眾帶來一個關於悲劇後如何重啟人生的動人故事。

《愛．憾事》劇照

《愛．憾事》劇照

《愛．憾事》劇照

《愛．憾事》故事講述自小過著幸福生活的卡娜，在迎來17歲生日之前，開始與暗戀已久的對象米拿約會，而與她關係親密的阿姨亦將與高中時代的男友成婚；好事成雙，令她心花怒放。可惜世事無常，父親基斯與阿姨珍妮突然雙雙死於一宗車禍，令卡娜與母親莫瑾大受打擊。本應互相扶持的兩人，因莫瑾刻意隱藏慘劇背後的秘密，以及極力反對米拿接近卡娜，導致本已疏離的母女關係更趨惡劣。在喪親的傷痛與重重的矛盾下，她們如何走出陰暗、重啟人生？

《愛．憾事》劇照

《愛．憾事》劇照

