【Yahoo請你睇優先場】《神探伽俐略》黃金組合再創推理巔峰！《迷宮裡的魔術師》戳破不可告人的謊言

《神探伽俐略》東野圭吾與福山雅治這對黃金組合，今次帶來的並非精通物理難題的「湯川教授」，而是暗黑天才魔術師「神尾武史」。改編自東野圭吾最新推理系列首作的同名小說，《迷宮裡的魔術師》（Black Showman）即將以洞察人心的魔術，偵破猶如迷宮的兇案，再創華麗推理巔峰！男神福山雅治將演繹與湯川教授個性完全相反、古惑但魔術高超的暗黑魔術師，更首次夥拍《她和他的戀愛花期》人氣女神有村架純，組成叔姪拍檔查案，以神乎其技的戲法，戳破不可告人的謊言！《迷宮裡的魔術師》電影由《信用欺詐師JP》（The Confidence Man JP）系列導演田中亮執導，創造出既有懸念，又有娛樂效果的日系推理傑作。

東野圭吾同名小說改編 以福山雅治為創作靈感

電影原作同名小說《迷宮裡的魔術師》（日文原名：「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」）於2020年出版，也是推理大師東野圭吾最新創作的推理系列，系列在日本的累積銷量突破100萬本。故事中個性鮮明的主角神尾武史，擁有精湛的魔術技巧和敏銳的觀察力，說謊如同呼吸般輕而易舉，為求目的不擇手段。事實上，東野圭吾是在福山說了一句「我想扮演黑暗英雄」之後，才有了創作這部作品的靈感，這部可謂東野圭吾為福山雅治度身打造的電影，影迷萬勿錯過！

福山雅治再獻主題曲 「古惑版伽俐略」大施戲法

一如《神探伽俐略》系列的慣例，音樂才子福山雅治繼續為東野圭吾最新改編作《迷宮裡的魔術師》創作主題曲〈幻界〉。歌曲澎湃激昂，為戲中的「魔術」增添懸念，亦炒熱氣氛，福山雅治招牌的電結他更是出神入化，盡現男神風範。在戲中，福山雅治將會大展身手表演魔術，又會利用各種華麗戲法輔助查案，令人睇到眼花撩亂，可說是「古惑版伽俐略」，相信影迷會勁有新鮮感！

一眨眼華麗變法、一出手戳破謊言

《神探伽俐略》東野圭吾X福山雅治黃金組合，聯同《她和他的戀愛花期》有村架純再創華麗推理巔峰！一名退休中學教師離奇被殺，他正在籌備婚禮的女兒真世（有村架純 飾）趕回家鄉的小鎮。此時，真世離家多年的天才魔術師叔叔神尾武史（福山雅治 飾）忽然現身，認為事件與真世等人即將舉辦的舊同學聚會有關，直指兇手就在哥哥以前的學生、真世的舊同學當中！於是，叔姪組成查案兼鬥嘴二人組，決定自行追查真相。武史更利用魔術師的華麗戲法、識破謊言的才能，施展揭開人性的魔術；不擇手段，誓要解開重重謎團！

當眾人困在「欲望」的迷宮，到底是誰血染雙手，犯下殺人之罪呢？

Yahoo APP將會送出《迷宮裡的魔術師》指定場次優先場戲飛，會員只需要 3,600YPoints 即可搶換！

*****免費搶換《迷宮裡的魔術師》兩張指定場次優先場戲飛詳情*****

｜開搶日期：2025 年 10 月 17 日（五）

｜開搶時間：下午 3 時正

｜所需YPoints：3,600 YPoints

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

｜《迷宮裡的魔術師》指定場次優先場詳情：

