【Yahoo請你睇優先場】「紅女巫」Elizabeth Olsen主演！愛情喜劇《換乘真愛》挑選真愛共度死後人生
話就話「愛是永恆」，但如果永恆指的不只一生一世，更不只一萬年，你又會點樣揀？作為近年獨立電影信心保證的A24製作公司，今次玩轉奇幻，炮製天堂愛情喜劇《換乘真愛》（Eternity），兩男一女大玩死後三角戀，為的只是挑選真愛共度死後人生，過程不單爭風呷醋，甚至玩埋「獨家試愛」！？《復仇者聯盟》（The Avengers）系列伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）米爾斯泰勒（Miles Teller）及《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）哥倫杜納（Callum Turner），走入死後世界三人行。兩任死鬼老公就在她眼前，一個等她一生，一個陪她一世，「左右為男」的戀愛終極抉擇，即將於大銀幕真情剖白！
死後仲玩三角戀 愛要唔只一萬年 你會點挑選？
A24玩轉奇幻，炮製戀愛終極抉擇！萊利（米爾斯泰勒 飾）和祖恩（伊莉莎伯奧遜 飾）是一對相伴多年的老夫老妻，兩人先後離世，來到死後世界的「永生交叉點」。好消息是他們回復青春靚樣，但必須在七日內決定去哪裡度過永生。萊利本身坐定粒六，打算與祖恩繼續愛多八十萬年，點知祖恩早逝的首任老公路克（哥倫杜納 飾）忽然彈入，原來他在「永生交叉點」等了祖恩一輩子，只為了在永生與她再續前緣。上一位遺憾愛不夠，下一位相依到白頭，死後的愛唔只一萬年，「左右為男」的祖恩應該點樣揀？
為了讓觀眾感受真愛的選擇，Yahoo APP將會送出《換乘真愛》指定場次優先場戲飛，會員只需要 4,000YPoints 即可搶換！
*****免費搶換《換乘真愛》兩張指定場次優先場戲飛詳情*****
｜開搶日期：2025 年 11 月 18 日（二）
｜開搶時間：下午 3 時正
｜所需YPoints：4,000 YPoints
備註：數量有限，先到先得，換完即止。
｜《換乘真愛》指定場次優先場詳情：
電影：《換乘真愛》
級別：待定
片長：待定
語言：英語（中文字幕）
片種：愛情│奇幻│喜劇
日期：2025 年 11 月 21 日（五）
時間：晚上 9 時 35 分
地點：K11 Art House
(尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA L4 樓層） (港鐵尖東站J出口)
｜《換乘真愛》指定場次優先場戲票兌換流程：
步驟1: 於 Yahoo APP 內以 4,000 YPoints 搶換「《換乘真愛》兩張指定場次優先場戲票」
步驟2: 在 11 月 21 日（五）晚上 9 時 05 分 - 晚上 9 時 35 分到 K11 Art House 向工作人員出示Yahoo APP內戲票兌換券
步驟3: 讓工作人員按下藍色「標記為已使用」按鈕，即可兌換兩張《換乘真愛》指定場次優先場戲票入場觀看
