【Yahoo請你睇優先場】改編自美國大熱懸疑小說！《美傭誘罪》兩大性感女神大鬥艷麗

《美傭誘罪》懸疑佈局、重重攻心計，兩大性感女神豪門之內大鬥艷麗！根據全球大賣懸疑小說改編。生活困窘的美莉（悉尼斯威尼 飾）好不容易獲豪門太太妮娜（雅曼達施菲 飾）聘用為住家女傭，滿心以為一切順利，卻發現妮娜人前表現親切，人後竟會忽然發狂；同時她亦不禁被高富帥的男主人安德魯所吸引…豪門深處愛慾交纏，美莉到底會是飛上枝頭變鳳凰，抑或墮入萬劫不復的深淵？

《美傭誘罪》劇照

《美傭誘罪》劇照

改編自大熱懸疑小說 佔據暢銷書榜逾一年

《美傭誘罪》（The Housemaid）改編自美國暢銷懸疑小說《家弒服務》（The Housemaid），全球大賣 200 萬冊，攻佔《紐約時報》及亞馬遜暢銷書排行榜長逾一年！原著小說於2023年國際驚悚作家獎入圍最佳小說決選名單，書迷好評如潮，旋即獲電影公司改編成電影版。《美傭誘罪》故事揉合了家庭懸疑、心理驚悚、浪漫情慾和社會議題，多重敘事層層反轉，未到最後都猜不到結局！原作者搶先觀賞《美傭誘罪》後，感嘆電影改編更勝小說，形容電影成功捕捉了讀者所有喜愛的元素，演員表現超乎期待！

《美傭誘罪》劇照

《美傭誘罪》劇照

《美傭誘罪》劇照

