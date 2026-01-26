【Yahoo請你睇優先場】改編自轟動影展真實紀錄片！《 Song Sung Blue ：藍色情歌》 一部耗時15年打磨的工人階級音樂傳奇

《Song Sung Blue：藍色情歌》由環球影業榮譽呈獻，改編自轟動影展的真實紀錄片。兩個破碎靈魂在人生低谷相遇——Mike 米克（曉治積曼 飾）是掙扎求生的越戰老兵，Claire 嘉兒（姬蒂赫遜 飾）是獨力撫養兩個孩子的單親媽媽。當他在她的歌聲中聽見共鳴，當她在他的旋律裡找到勇氣，他們組成了「Lightning and Thunder 閃電與雷鳴」樂隊，用Neil Diamond 尼爾戴蒙的經典金曲，從昏暗酒吧唱向夢想舞台。

廣告 廣告

這不只是一段關於音樂的旅程，更是兩個靈魂彼此治癒的動人篇章。在金獎導演Craig Brewer的鏡頭下，見證愛情與夢想如何讓平凡生命綻放非凡光芒。

《Song Sung Blue：藍色情歌》 劇照

一部耗時15年打磨的工人階級音樂傳奇

一切始於2008年孟菲斯獨立電影節的一場偶然相遇。導演克雷格布魯爾在戲院裡無意間觀看了Greg Kohs的紀錄片《Song Sung Blue》，從此這個關於密爾沃基一對平凡夫婦組建尼爾戴蒙致敬樂隊的真實故事，在他心中生根發芽，縈繞長達15年之久。克雷格布魯爾回憶初見時的震撼：「我清楚地知道，如果有機會，我一定要將這個故事搬上大銀幕。雖然片中充滿悲劇性情節，但最打動我的是其中蘊含的愛情力量，讓我同時與片中角色和紀錄片導演產生了深刻共鳴。」

這個故事之所以深深打動克雷格布魯爾，在於它超越了單純的音樂紀錄，道出了無數獨立藝術家的真實處境——一部在小電影節展映的小成本作品，講述著懷抱夢想的小音樂人如何在不為人知的角落堅持追夢。克雷格布魯爾坦言：「從各個層面來看，這部作品都像是為我量身打造的。我理解導演傾注心血記錄這個故事的執著，這與米克(Mike)和嘉兒(Claire)將全部心力投入樂隊的堅持如出一轍。這不是那種一夜成名、簽下天價合約的傳奇，而是大多數藝術家真實的生存狀態。」

《Song Sung Blue：藍色情歌》 劇照

《Song Sung Blue：藍色情歌》 劇照

直到2019年《Dolemite Is My Name》成功後，製片人John Davis主動尋求合作，這個塵封多年的計劃才重見天日。John Davis回憶當初的對話：「我對克雷格布魯爾說：『我知道你可能不想接，但我有部非常想拍的電影。』當他講述完這個故事，我毫不猶豫地說：『我們就拍這個！』」這個關於一對普通夫婦在逆境中追尋美國夢的故事瞬間打動了John Davis，他形容這是「一個關於人們以自己的方式、在自己的社區裡實現夢想的美麗故事」。

對克雷格布魯爾而言，最觸動他的是主角米克身上那種「瘋子般的執著」。「我在米克眼中看到了一種瘋狂的光芒，他堅信自己會成為最棒的尼爾戴蒙(Neil Diamond)模仿者，會因此而成名。我羨慕這種能夠摒棄所有質疑——包括來自內心的聲音——只是義無反顧地傾盡全力追求夢想的勇氣。」在克雷格布魯爾最終執導的電影版《Song Sung Blue: 藍色情歌》中，這種對音樂的純粹熱愛成為推動故事的核心動力，講述米克（曉治積曼 飾）和嘉兒（姬蒂赫遜 飾）如何組建「閃電與雷嗚」樂隊，從簡陋的車庫走向密爾沃基最大舞台的動人歷程。

曉治積曼將這個故事形容為「工人階級的童話」：「這是關於兩個普通勞動者的故事，他們為了生計不得不從事兩三份工作，卻始終懷抱著站上舞台的夢想，因為只有在舞台上他們才感覺真正活著。說它是童話，是因為他們如此堅定地懷抱信念、希望與信心，最終讓夢想照進現實。但這絕非一條平坦的成名之路。」事實上，這對夫婦的成功之路充滿坎坷，克雷格布魯爾在與現實生活中的嘉兒及其子女深入交流後，更加完整地描繪出這段感人至深的旅程。

《Song Sung Blue：藍色情歌》 劇照

透過無數次視訊通話，克雷格布魯爾挖掘出許多紀錄片未曾捕捉的珍貴細節，「那些細微的生活片段最終匯聚成電影中更具衝擊力的場景和時刻」。他創作的劇本並非對真實生活的精確再現，而是捕捉故事靈魂的藝術創作。「我告訴他們，這就像在寫一首歌，希望你們能幫我確保抓住了其中的精髓。」令人感動的是，當真實的當事人閱讀劇本後，他們確實在字裡行間感受到了那份不變的真心。

這部電影最動人之處在於米克與嘉兒之間堅定不移的愛情，這份羈絆成為他們度過人生最大難關的力量源泉。正是在最黑暗的時刻，《 Song Sung Blue: 藍色情歌》將苦難轉化為「閃電與雷嗚」這個超越生活的傳奇，見證了平凡人如何用愛與音樂譜寫生命中最動人的樂章。

《Song Sung Blue：藍色情歌》 劇照

音樂製作解析：用尼爾戴蒙經典金曲譜寫工人階級的愛情史詩

打造《 Song Sung Blue: 藍色情歌》的音樂元素無疑是整部電影製作中最具挑戰性卻也最關鍵的環節。這需要從尼爾戴蒙浩瀚的音樂寶庫中精挑細選並重新改編，既要忠實呈現這位傳奇歌手的音樂靈魂，又要完美契合米克和嘉兒這段跌宕起伏的愛情旅程。

執行音樂監製Scott Bomar闡釋其創作理念：「我們追求的是一種平衡——既要保持真實感，又要精準命中故事的情感基調與能量節奏。」作為自2005年《Hustle & Flow》起與導演克雷格布魯爾長期合作的搭檔，他強調：「片中每首歌曲都肩負著獨特的主題使命，無論是歌詞意境還是拍攝手法，都經過精心設計。」

《Song Sung Blue：藍色情歌》 劇照

Yahoo APP將會送出《Song Sung Blue：藍色情歌》 指定場次優先場戲飛，會員只需要 2,500YPoints 即可搶換！

*****免費搶換《Song Sung Blue：藍色情歌》 指定場次優先場戲飛詳情*****

｜開搶日期：2026 年 1 月 27 日（二）

｜開搶時間：下午 3 時正

｜所需YPoints：2,500 YPoints

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

Yahoo APP內免費搶換《Song Sung Blue：藍色情歌》 指定場次優先場戲飛

｜《Song Sung Blue：藍色情歌》指定場次優先場詳情：

電影：《Song Sung Blue：藍色情歌》

級別：待定

片長：131 分鐘

片種：劇情、音樂、傳記

日期：2026 年 1 月 29 日（四）

時間：晚上 7 時 20 分

地點：iSQUARE英皇戲院

（九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場7樓）（港鐵尖沙咀站H或R出口）

｜《Song Sung Blue：藍色情歌》指定場次優先場戲票兌換流程：

步驟1: 於 Yahoo APP 內以 2,500 YPoints 搶換「《Song Sung Blue：藍色情歌》指定場次優先場戲票」

步驟2: 在 1 月 29 日（四）晚上 6 時 55 分 - 晚上 7 時 20 分到 iSQUARE英皇戲院 向工作人員出示Yahoo APP內戲票兌換券

步驟3: 讓工作人員按下藍色「標記為已使用」按鈕，即可兌換《Song Sung Blue：藍色情歌》指定場次優先場戲票入場觀看

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！