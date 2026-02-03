【Yahoo請你睇優先場】療癒都市寂寞心靈！《日租家庭》靈感取自日本真實存在的「出租家人」產業

入圍全球多個影展，好評不斷的暖心電影《日租家庭》，由榮獲艾美獎最佳迷你劇《齮齕人生》(BEEF) 的導演Hikari執導，靈感取自日本真實存在的「出租家人」產業 —— 客人能雇用演員扮演任何角色，包括情人、摯友、家人等。電影邀得《盜墓迷城》、《鯨》金像影帝班頓費沙(Brendan Fraser)演活失意迷惘，滯留東京的演員Philip。他為生活無奈加入「出租家人」公司後，竟從一場場「演出」中，重新找回自我，並對生命意義有全新體會！

《日租家庭》源自導演Hikari對這個出租產業的好奇，並以疫情後的東京為背景：「我遇到每個選用這出租服務的人，其實都在尋找歸屬感，而演家人的演員也百分百投入在這段關係中，角色看似虛假，但情感卻是真摯的。」電影中，一幕幕有笑有淚的場面，真實呈現日本話題現象，令觀眾對這離奇獨特的產業有更深切了解！《日租家庭》於今屆多倫多電影節、東京國際電影節，與台灣金馬影展均贏盡掌聲，並於爛蕃茄影評網觀眾評分達96%新鮮度。更在數個電影節先聲奪人獲取獎項，包括剛剛在美國Critics’ Choice 協會舉辨的《Celebration of AAPI Cinema & Television》獲得「導演獎」；而2023年憑《鯨》勇奪金像影帝，深受觀眾喜愛的班頓費沙，今次演出亦大獲好評，被視為來年奧斯卡黑馬，再度角逐影帝！

《日租家庭》故事簡介：

入圍全球多個影展，贏盡掌聲的暖心電影《日租家庭》，由金像影帝班頓費沙(Brendan Fraser) 感動演出，療癒都市寂寞心靈！故事講述一位失意美國演員Philip（班頓費沙 飾）在東京發展演藝事業處處碰壁，人生陷入低谷。在迷惘中，他意外獲得一份離奇的工作，受僱於「出租家庭」公司，並根據客戶需求，去扮演那些缺席的人生角色——家人、朋友，甚至摯愛。由最初覺得格格不入，到他逐漸融入陌生人的生活，開始與對方建立起真摯情感，在笑與淚之間，發現彼此都並不孤單！

