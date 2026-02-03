八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
【Yahoo請你睇優先場】療癒都市寂寞心靈！《日租家庭》靈感取自日本真實存在的「出租家人」產業
入圍全球多個影展，好評不斷的暖心電影《日租家庭》，由榮獲艾美獎最佳迷你劇《齮齕人生》(BEEF) 的導演Hikari執導，靈感取自日本真實存在的「出租家人」產業 —— 客人能雇用演員扮演任何角色，包括情人、摯友、家人等。電影邀得《盜墓迷城》、《鯨》金像影帝班頓費沙(Brendan Fraser)演活失意迷惘，滯留東京的演員Philip。他為生活無奈加入「出租家人」公司後，竟從一場場「演出」中，重新找回自我，並對生命意義有全新體會！
《日租家庭》源自導演Hikari對這個出租產業的好奇，並以疫情後的東京為背景：「我遇到每個選用這出租服務的人，其實都在尋找歸屬感，而演家人的演員也百分百投入在這段關係中，角色看似虛假，但情感卻是真摯的。」電影中，一幕幕有笑有淚的場面，真實呈現日本話題現象，令觀眾對這離奇獨特的產業有更深切了解！《日租家庭》於今屆多倫多電影節、東京國際電影節，與台灣金馬影展均贏盡掌聲，並於爛蕃茄影評網觀眾評分達96%新鮮度。更在數個電影節先聲奪人獲取獎項，包括剛剛在美國Critics’ Choice 協會舉辨的《Celebration of AAPI Cinema & Television》獲得「導演獎」；而2023年憑《鯨》勇奪金像影帝，深受觀眾喜愛的班頓費沙，今次演出亦大獲好評，被視為來年奧斯卡黑馬，再度角逐影帝！
《日租家庭》故事簡介：
入圍全球多個影展，贏盡掌聲的暖心電影《日租家庭》，由金像影帝班頓費沙(Brendan Fraser) 感動演出，療癒都市寂寞心靈！故事講述一位失意美國演員Philip（班頓費沙 飾）在東京發展演藝事業處處碰壁，人生陷入低谷。在迷惘中，他意外獲得一份離奇的工作，受僱於「出租家庭」公司，並根據客戶需求，去扮演那些缺席的人生角色——家人、朋友，甚至摯愛。由最初覺得格格不入，到他逐漸融入陌生人的生活，開始與對方建立起真摯情感，在笑與淚之間，發現彼此都並不孤單！
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
魏駿傑前妻張利華越撈越掂 躋身保險界頂尖會員TOT
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業MDRT「百萬圓桌」行列。早前張利華喺社交網站宣布成為「Top of the Table（頂尖會員）」嘅喜訊，寫下：「在全年含金量最高、競爭最激烈的第三季度脫穎而出，同時也登頂全球壽險之巔—榮膺Top Of The Table（TOT）六倍MDRT業績，置身頂尖團隊，方知何為卓越。感謝所有信任與同行，這既是巔峰，更是起點，也為2025畫上了一個閃耀的句點。未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航」。
大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護
台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
大S徐熙媛離世一周年 具俊曄設計雕像揭幕 手寫信催淚：下次永遠在一起
台灣女星徐熙媛（大S）於去年2月2日在日本因病離世，丈夫具俊曄與親友及粉絲至今對她仍有無限思念。昨日（2月2日）是大S離世一周年，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像舉行揭幕儀式，身穿黑衣的親友們一起齊集在台灣金寶山墓園，在雨中見證代表大S的白色少女造型雕像現身，許多人都彷如跟大S重逢，獻花時忍不住落淚。而具俊曄亦以手寫信悼念愛妻，約定「等我們下次再見的時候，就永遠、永遠在一起吧」。
米倉涼子涉毒不起訴還清白！ 阿根廷男友潛逃海外內幕！
風暴從去年8月麻藥取締部突襲米倉東京自宅公寓爆發，查獲疑似大麻成分藥物和使用器具，米倉當時不在家，但男友在場，檢方鎖定兩人共同持有調查。她多次缺席活動，僅以身體不適代讀，12月底官網首度承認搜查，強調全面配合。日媒NHK補充，男友是米倉2014年離婚後交往的阿根廷舞者，兩人低調同居，事件後男友速離日本，檢方偵查卡關。
〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。
「V姐」鄭秀文率領15性感囡囡重錄新版《星秀傳說》 阿卵Dee哥Rap擔當｜有片
天后鄭秀文（Sammi）日前為賀歲片《夜王》，率領王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、楊偉倫（阿卵）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）、譚旻萱（Mandy）、李芯駖（Sumling）、林熙彤（Hazel）、鄧麗英（麗英）、蔡蕙琪（Kay）、趙君瑜（Angelina）、王紫影（Shadow）、馮靖茵（Baby梓）、黎紀君（Christy）、周芷慧（Aggie）、余樂澄（Monique）和原創音樂廖穎琛（Iris）等17位電影主創，重新走入錄音室，為Sammi 經典快歌《星秀傳說》 重新錄音兼拍MV，眾女星性感亮相，在布置了Mirror Ball、搖晃大量彩色射燈的Disco狂舞，Hot爆！
Stanley@MIRROR與李炘頤訂婚 九年愛情長跑開花結果 深情致謝家親友及粉絲
恭喜Stanley(邱士縉）與Alina（李炘頤）！這對被譽為MIRROR隊內「元祖情侶」的甜蜜伴侶，在今日（2月1日）同步在社交平台上公布訂婚消息，並分享多張溫馨照片，正式宣告愛情長跑邁入全新階段。
星光背後 ｜陳松伶憶述半生受盡打擊 做婚前檢查發現不育 ： 係一個遺憾
1985年15歲參加《歡樂今宵》模仿葉蒨文大賽入行的陳松伶(松松)，91年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。
2026 Grammys葛萊美獎紅地毯盛況：Rosé、Lady Gaga、Sabrina Carpenter華麗亮相
2026 Grammys 第68屆葛萊美獎登場，是年度首波矚目音樂盛事之一。今年音樂類型多元，被視為K‑pop、拉丁音樂與主流流行全面「同台交鋒」的年度檢視舞台。大家關注得獎名單之外，Grammys 葛萊美獎紅地毯盛況也相當搶眼，一起來看看吧！
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介
具俊曄守候大S墓前1年 韓國主持人見證愛情即淚崩
【on.cc東網專訊】今日（2號）乃台灣女星徐熙媛（大S）辭世一周年紀念，其韓籍丈夫具俊曄至今依然耿耿於懷未能放下，每天繼續於愛妻墓前守候陪伴，並不時掏出平板電腦重溫夫婦倆昔日恩愛點滴，教人相當心痛。近日韓國電視台節目《名人生老病死的秘密》特意派出採訪隊遠赴台灣
小島秀夫出走後留下最好禮物！Konami最新數據揭《潛龍諜影》系列破6500萬仍是旗下最成功遊戲
由日本傳奇遊戲製作人小島秀夫於前東家 Konami 任職時所打造的潛入諜報射擊遊戲《潛龍諜影》系列在過去 28 年以來早已一次次證明了它在遊戲圈中的地位。而雖然小島秀夫已經離開 Konami，但去年 Konami 推出的《潛龍諜影》三代重製版《潛龍諜影Delta 食蛇者》也再度獲得了成功，廣獲玩家好評。而最近 Konami 也更新了《潛龍諜影》系列的總銷量，確認已經突破 6550 萬套，也是 Konami 旗下迄今為止總銷量最高的遊戲 IP。
衛蘭出道20周年巡迴演唱會3月21日登陸澳門！即睇優先及開售時間表＋門票票價＋購票連結＋交通優惠
衛蘭Janice歌聲是港人的集體回憶，今年她出道20周年，將於3月21日在澳門銀河綜藝館舉行《JANICE VIDAL衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會—澳門站》，門票將於2月3日早上11時優先發售，票價$380起，為樂迷帶來一場橫跨20載的音樂回顧之旅。
【中環解密】JYP夥騰訊拓大中華 限韓令似解凍
中韓元首早前舉行峰會後，兩國友好關係升溫，外界憧憬中國的「限韓令」有望鬆綁。外媒報道，南韓大型經紀公司JYP娛樂旗下中國子公司北京傑偉品文化交流，將與騰訊音樂（01698）及南韓希傑娛樂（CJ ENM）成立合資公司「ONECEAD」，計劃拓展大中華市場；新公司由傑偉品與騰訊音樂共同成立的「NCC娛樂」，夥拍CJ ENM共同出資設立。 報道指出，「ONECEAD」名稱是結合JYP理念「Leader in Entertainment」（引領娛樂產業）與CJ ENM核心價值「ONLYONE」（唯一性），新公司將負責通過Mnet Plus選秀節目《PLANET C︰HOME RACE》出道的中國男團，所涉及的藝人經紀與營運管理業務。 2016年中國因南韓部署美國薩德反導彈系統，對南韓文化產業實施「限韓令」，大幅限制藝人來華演出、禁播韓劇、叫停綜藝節目合作，並限制南韓文化公司投資中國等，惟南韓總統李在明上月訪華期間，國家主席習近平以「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落」回應「限韓令」鬆綁問題，被視為積極訊號。
BTS強勢回歸！Netflix 3.21獨家全球直播《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》 兼推紀錄片記錄BTS回歸歷程
全球的ARMY注意——BTS回來了。Netflix今（3）日與全球同步宣布《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於3月21日香港時間晚間7點（韓國時間晚間8點）在Netflix獨家全球同步直播。 本場歷史性演出將自首爾象徵性地標「光化門」現場直播，慶祝BTS備受期待的全新專輯《ARIRANG》 正式發行。Netflix攜手HYBE讓這組流行樂壇王者再度站上舞台，打造前所未有、劃時代的全球回歸盛事。
2026葛萊美最佳新人Olivia Dean是誰？從倫敦街頭到國際舞台，一聽就愛上的「老靈魂」嗓音
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年奪新人獎的Olivia Dean，是一位憑着〈Man I Need〉、〈So Easy (To Fall in Love)〉爆紅的英國R&B歌手。26歲之齡便以優雅的靈魂樂唱腔結合現代曲風，唱出「老靈魂」復古音樂，並成功令她奪得首座葛萊美獎。