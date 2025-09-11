【Yahoo請你睇優先場】詭異又心寒的母女情！恐怖片《詭娃娃》痛失愛女 人偶填補空虛

日本驚嚇新作《詭娃娃》（Dollhouse）嚇出日本年度No.1恐怖驚喜，票房勁收逾18.8億日圓！知名喜劇導演矢口史靖出名破格有諗頭，過去憑《五個撲水的少年》、《喇叭書院》、《戀上春樹》及《求生走佬Family》等作品，確立喜劇狂人的形象；今次一改搞笑風格，首度炮製恐怖題材的《詭娃娃》，不但身兼原創、導演及編劇，更找來日本影后長澤正美及《貞子3D》系列瀨戶康史演繹一對女兒不幸離世的夫妻，悲痛之下竟然將詛咒人偶當成愛女照顧，編織出詭異又心寒的母女情，驚嚇之餘亦不失導演一貫幽默及溫情風格。

《詭娃娃》劇照

《詭娃娃》劇照

日本女神長澤正美近年不斷挑戰類型迥異的作品，《詭娃娃》亦是她入行後首度拍攝的恐怖片，不但要做出心寒驚嚇的表情，更要演繹喪女之痛，細膩演技大獲觀眾好評！《詭娃娃》除了是導演及長澤正美首次挑戰的恐怖片，更是二人繼《戀上春樹》後再度合作，絕對會擦出前所未見的火花；電影一層一層揭開詛咒人偶的身世之謎，反轉結局亦令觀眾大呼驚喜！

電影主題曲由日本人氣組合「永遠是深夜有多好｡」（ずっと真夜中でいいのに。／Zutomayo）演唱，以另類搖滾與電子元素為電影的獨特風格畫龍點睛。「Zutomayo」與另外兩個大熱組合「YOASOBI」及「ヨルシカ」（Yorushika）三支以「夜」為名的樂團並稱為「夜好性」，深受年輕世代喜愛！

《詭娃娃》劇照

《詭娃娃》劇照

榮獲葡萄牙國際奇幻電影節最佳電影

《詭娃娃》在正式上映前率先揚威海外，於被譽為世界三大奇幻電影節之一的葡萄牙國際奇幻電影節（Fantasporto International Film Festival）榮獲最佳電影，觀眾於首映後站立拍掌超過10分鐘；於第49屆香港國際電影節「我愛午夜長」環節作亞洲首映（電影節譯名：《娃鬼人形》）；並入圍第27屆烏甸尼遠東電影節競賽單元，成績斐然！

《詭娃娃》劇照

《詭娃娃》劇照

《詭娃娃》劇照

《詭娃娃》劇照

