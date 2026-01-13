【Yahoo請你睇優先場】集黑色幽默及恐怖血腥於一身！《腦細天劫》社畜復仇戰

訴求只是返工嘅打工仔，換來賤格腦細日日mean到上心口，但當二人出差空難過後流落荒島，社畜中女下屬求生有術，權力瞬間逆轉，寸Boss都要忍！今次正宗「搵食艱難」，二人聯手逃走？還是鬥過你死我活？！最攞命社畜復仇戰立即上演，保得住條命仔先係最後大贏家！

《腦細天劫》劇照

《腦細天劫》由《蜘蛛俠》系列導演森溫美執導，《腦細天劫》故事講述有血有汗、有驚有喜，為全世界打工仔狠狠出啖氣，絕地控訴呢個波士最抵死！中女社畜蓮達（麗素麥雅當絲 飾）與mean爆波士畢列（戴倫奧拜恩飾）地位不平等，但一場空難後竟成為僅存生還者，同困在荒島自求多福！精通求生技能的蓮達與畢列地位大逆轉，上演一場意想不到的黑色血腥復仇戰，兩人被逼困獸鬥，究竟會聯手逃走還是鬥過你死我活，邊個可以笑到最後？

《腦細天劫》劇照

《腦細天劫》劇照

《腦細天劫》劇照

《腦細天劫》集黑色幽默及恐怖血腥於一身，唯有元祖級恐怖片大師森溫美（Sam Rami）執導最啱數！由經典黑色幽默恐怖片《屍變》（The Evil Dead）、《地獄巫門等你來》（Drag Me To Hell）到超級英雄電影《蜘蛛俠》(Spider-Man)系列，森溫美早已深得觀眾喜愛。至於女主角就由《奇異博士》（Doctor Strange）、《忘了、忘不了》（The Notebook）、《回到最愛的一天》（About Time）愛情片天后麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）擔任，破格呈現兇狠血腥陰暗面！連同《移動迷宮》（The Maze Runner）型男戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien）飾演抵死波士，爆發最攞命關係！導演森溫美：「睇住曾經有權有勢老闆，淪落到跪求自己睇唔起嘅下屬，真係大快人心！我哋嘅故事全世界都會明，我哋要鼓勵社會各界尊重、善待他人，而唔係見高拜見低踩！」

《腦細天劫》劇照

《腦細天劫》劇照

為了讓觀眾感受這種黑色幽默，Yahoo APP將會送出《腦細天劫》指定場次優先場戲飛，會員只需要 2,500YPoints 即可搶換！

*****免費搶換《腦細天劫》指定場次優先場戲飛詳情*****

｜開搶日期：2026 年 1 月 23 日（五）

｜開搶時間：下午 3 時正

｜所需YPoints：2,500 YPoints

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

Yahoo APP內免費搶換《腦細天劫》指定場次優先場戲飛

｜《腦細天劫》指定場次優先場詳情：

電影：《腦細天劫》

級別：待定

片長：141 分鐘

日期：2026 年 1 月 29 日（四）

時間：晚上 7 時 30 分

地點：K11 Art House

(尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA L4 樓層） (港鐵尖東站J出口)

｜《腦細天劫》指定場次優先場戲票兌換流程：

步驟1: 於 Yahoo APP 內以 2,500 YPoints 搶換「《腦細天劫》指定場次優先場戲票」

步驟2: 在 1 月 29 日（四）晚上 7 時正 - 晚上 7 時 30 分到 K11 Art House 向工作人員出示Yahoo APP內戲票兌換券

步驟3: 讓工作人員按下藍色「標記為已使用」按鈕，即可兌換《腦細天劫》指定場次優先場戲票入場觀看

