【Yahoo請你睇指定場】人氣K-pop男團TXT VR演唱會《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》

英皇戲院再度攜手韓國頂尖VR娛樂品牌，以影院級設備及VR裝置打破銀幕界限，為香港觀眾帶來新一代沉浸式音樂體驗！韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）相隔約八個月以全新VR演唱會電影《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》強勢回歸，並成為K-POP領域首個連續推出第二季VR演唱會的團體。屆時觀眾佩戴英皇戲院提供的VR裝置，將步入只屬於你與TXT的夢幻空間——從校園告白的悸動，到零距離的沉浸式舞台，心跳指數全面飆升！

承接年初《HYPERFOCUS》以突破性沉浸效果贏得口碑，《HEART ATTACK》構築出「寫實 × 奇幻校園」的主題：粉紅天空、賽車跑道與極光映照的冬日景致彼此交織，鋪陳出如夢似幻的青春章節。結合更精進的影像技術與更成熟的舞台調度，作品引領觀眾踏上一趟真實與幻境交疊的旅程，繼續穩穩俘獲 MOA（官方粉絲名）的心。

最新公開的主視覺海報以青春校園氣息作主軸，色調與《HEART ATTACK》之名呼應，視覺衝擊鮮明。同期釋出的預告片把《Love Language》舞台置於佈滿心形元素的籃球場，透過在現實與幻境之間的流暢切換，將TXT 專屬的少年能量推至高點；配合舞台上「秒速換裝」與亮眼視效，數秒內已令全球MOA心跳加速，整體期待度全面提升。

《HEART ATTACK》由 AMAZE 以最新技術傾力打造，結合 AI 影像處理及 Unreal Engine 視覺特效，把現實與幻境之間的轉場打磨得行雲流水；配合 TOMORROW X TOGETHER 的高水準演出與精準運鏡，構建出只在VR 演唱會方能體驗的壓倒性臨場感。觀眾將如同站在舞台正中央，呼吸、目光與節拍近在眼前，展開一段別處無法複製的沉浸旅程。作品亦將於首爾、東京、大阪、愛知、福岡等城市相繼上映，熱度勢必延燒全球。

為了讓觀眾感受K-pop TXT的VR沉浸式演唱會，Yahoo APP將會送出人氣男團TXT VR演唱會《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》指定場次戲飛，會員只需要 2,500YPoints 即可搶換！

*****免費搶換人氣K-pop男團TXT VR演唱會《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》一張指定場次戲飛詳情*****

｜開搶日期：2025 年 11 月 6 日（四）

｜開搶時間：下午 3 時正

｜所需YPoints：2,500 YPoints

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

｜人氣K-pop男團TXT VR演唱會《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》指定場次詳情：

電影：人氣男團TXT VR演唱會《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》

級別：待定

片長：約 65 分鐘，含設定與調校器材時間，實際觀影時間約 40 分鐘

日期：2025 年 11 月 10 日（一）

時間：晚上 9 時 30 分

地點：銅鑼灣時代廣場英皇戲院

(香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場13樓) (港鐵銅鑼灣站A出口)

｜人氣K-pop男團TXT VR演唱會《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》指定場次戲票兌換流程：

步驟1: 於 Yahoo APP 內以 2,500 YPoints 搶換「人氣男團TXT VR演唱會《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》一張指定場次戲票」

步驟2: 在 11 月 10 日（一）晚上 9 時正 - 晚上 9 時 30 分到 銅鑼灣時代廣場英皇戲院 向工作人員出示Yahoo APP內戲票兌換券

步驟3: 讓工作人員按下藍色「標記為已使用」按鈕，即可兌換一張人氣男團TXT VR演唱會《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》指定場次戲票入場觀看

