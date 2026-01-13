【Yahoo請你睇指定場】再闖淚崩癲峰！《陽光女子合唱團》歌聲中縫合傷口尋回生命微光

繼《比悲傷更悲傷的故事》掀起全亞洲淚海後，導演林孝謙與編劇呂安弦再度聯手打造《陽光女子合唱團》，再闖淚崩癲峰！連同陳意涵、翁倩玉及鍾欣凌等實力演員。這一次，不止悲傷，更是在眼淚盡頭，看見黑暗中綻放的人性光輝和愛。

《陽光女子合唱團》劇照

《陽光女子合唱團》劇照

在獄中產下女兒芸熙的惠貞（陳意涵 飾），是一位背負誤殺罪名的母親。這份母愛除了對孩子的呵護，更多了一份沉重的疼惜與不捨。幸而在獄中，同倉的玉英婆婆（翁倩玉 飾）、阿珮（孫淑媚 飾）和阿蘭（安心亞 飾）等人，給予她支持與溫暖，讓芸熙在愛與陪伴中逐漸成長。

廣告 廣告

當女兒確診弱視，惠貞陷入艱難抉擇：該親手照顧，還是放手予她更好未來？在掙扎中，惠貞亦逐漸看見獄友們各自背負的傷痕與秘密。她決定以歌聲對抗命運，向獄方懇求舉辦合唱表演，讓對聲音格外敏感的女兒，永遠記住母親的愛。

一群破碎的女子，組成「陽光女子合唱團」，在歌聲中縫合傷口，尋回生命的微光。

《陽光女子合唱團》劇照

《陽光女子合唱團》劇照

《陽光女子合唱團》劇照

《陽光女子合唱團》劇照

《陽光女子合唱團》劇照

為了讓觀眾感受人性光輝和愛，Yahoo APP將會送出《陽光女子合唱團》指定場次戲飛，會員只需要 2,500YPoints 即可搶換！

*****免費搶換《陽光女子合唱團》指定場次戲飛詳情*****

｜開搶日期：2025 年 1 月 21 日（三）

｜開搶時間：下午 3 時正

｜所需YPoints：2,500 YPoints

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

Yahoo APP內免費搶換《陽光女子合唱團》指定場次戲飛

｜《陽光女子合唱團》指定場次詳情：

電影：《陽光女子合唱團》

級別：IIA

片長：134 分鐘

日期：2026 年 1 月 24 日（六）

時間：下午 3 時 30 分

地點：PREMIERE ELEMENTS （九龍尖沙咀柯士甸道西1號圓方商場火區2樓2130號鋪（港鐵九龍站B出口））

｜《陽光女子合唱團》指定場次優先場戲票兌換流程：

步驟1: 於 Yahoo APP 內以 2,5000 YPoints 搶換「《陽光女子合唱團》指定場次戲票」

步驟2: 在 1 月 24 日（六）下午 3 時正 - 下午 3 時 30 分到 PREMIERE ELEMENTS 向工作人員出示Yahoo APP內戲票兌換券

步驟3: 讓工作人員按下藍色「標記為已使用」按鈕，即可兌換《陽光女子合唱團》指定場次戲票入場觀看

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！