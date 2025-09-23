【Yahoo請你睇會員限定場】里安納度狄卡比奧顛覆形象演革命狂人！《一戰再戰》打造動盪父女救贖戰

華納兄弟公司出品，由奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧主演的新片《一戰再戰》（One Battle After Another）將於9月25日上映。該片由曾榮獲康城、柏林及威尼斯三大影展最佳導演大獎的保羅湯瑪士安德遜自編自導，成為明年金像獎的重要競爭作品。

《一戰再戰》故事講述隱世16年的革命分子阿卜（里安納度狄卡比奧飾）與女兒維拉（翠絲英菲尼迪飾）在荒野中生活，卻因宿敵辛潘重現，局勢急劇變化。維拉神秘失蹤，推動阿卜捲入一場烽煙四起、充滿血腥對抗的戰爭中，過往罪孽及家族恩怨也隨之浮現。

《一戰再戰》劇照

《一戰再戰》劇照

里安納度狄卡比奧在本片中呈現全新形象，飾演一位沉淪的革命狂人，與辛潘（飾演者班尼斯奧狄多路）的宿敵展開激烈對抗。其他演員包括維珍娜荷爾及新人翠絲英菲尼迪，共同演繹父女在動盪年代中的救贖故事。

《一戰再戰》劇照

《一戰再戰》劇照

