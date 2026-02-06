【Yahoo請你睇舞台劇】《宇宙到處的聲音》利用投影技術與人工智能生成影像 建構穿越時空效果

《宇宙到處的聲音》

是次演出為《宇宙到處的聲音》首次在香港完整呈現，並作為「東九開幕季」節目之一。演出將透過Kinect實時感應投影技術與人工智能生成影像，建構穿越時空的效果，創造更富層次及美感的嶄新觀賞體驗，並探索舞台科技融合於現場表演的可能性！

甄拔濤的「後人類旅程」三部曲最終章延續《未來簡史》、《後人類狀況》，詰問近未來的人類處境。

「東西掉進黑洞，只會轉化，不會消失。」有洞的貓如是說。

行星OO即將被扯進黑洞，Aries、太空人與一眾OO星人束手無策，只能迎接厄運的到來。Aries的丈夫T為了與愛妻重遇，毅然展開一次宇宙航行，向著黑洞的另一端進發。

轉化，再轉化，歷經二百年，T終於抵達行星QQ。行星OO沒有消失，變成了行星QQ，物換星移，人事全非，唯獨T留在原點⋯⋯

Yahoo APP將會送出《宇宙到處的聲音》定場次舞台劇門票，會員只需要 500YPoints 即可搶換！

*****免費搶換東九開幕季： 再構造劇場《宇宙到處的聲音》指定場次舞台劇門票詳情*****

｜開搶日期：2026 年 2 月 6 日（五）

｜開搶時間：下午 6 時正

｜所需YPoints：500 YPoints

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

｜東九開幕季： 再構造劇場《宇宙到處的聲音》指定場次舞台劇門票詳情：

場次：2026 年 2 月 7 日（六）下午 3 時正 及 8 時、2026 年 2 月 8 日（日）下午 3 時正

地點：東九文化中心劇場

(九龍牛頭角道60號) (港鐵九龍灣站B出口)

｜東九開幕季： 再構造劇場《宇宙到處的聲音》指定場次舞台劇門票兌換流程：

步驟1: 於 Yahoo APP 內以 500 YPoints 搶換「《宇宙到處的聲音》定場次舞台劇門票」

步驟2: 用戶必須於 2026 年 2 月 7 日 (六)／ 2026 年 2 月 8 日 (日) 當天親臨演出場地憑APP內電子兌換券之二維碼入場，或領取實體門票入場

