【Yahoo請你睇音樂劇】非常林奕華劇團《有一天我和祝英台去美術館》重臨葵青劇院 全新20首歌曲傳唱分離故事

新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
繼2014年的《梁祝的繼承者們》與2024年的《A.I.時代與梁祝的繼承者們》，非常林奕華終於帶來「梁祝」系列的舞台最終章⸺《有一天我和祝英台去美術館》（Art School Musical 2025）音樂劇，10月31至11月2日將重臨葵青劇院演藝廳演出3場，更將有20首全新原創歌曲面世！
經歷十年蛻變的六位原班演員⸺王宏元、路嘉欣、張國穎、黃人傑、趙逸嵐、鄭君熾，加上三位 A.I.時代的「繼承者」祝家樂、陳盈盈、羅熙彥，兩個世代的「梁」與「祝」在美術館，談藝術，談戀愛，談⸺「我是誰」。
「我不是一直都在你的身邊，而你，不也一直都在我的身邊嗎？」當年《梁祝的繼承者們》中的一句台詞，成為了現代關係的隱喻，有些人，走著走著就散了⋯⋯《有一天我和祝英台去美術館》是一齣關於得而復失，失而復得的戲劇作品，我們，十月美術館見。
全新歌曲 傳唱分離的故事
「這不是大結局，是新開始！再出發！」作為非常林奕華劇團2024-2025「梁祝的一年」的壓軸演出，劇場導演林奕華細說三齣劇作的連結，並相信未來尚有無限可能：「當年《梁祝的繼承者們》的結尾想寫藝術家去『哭墳』，所以場景設定成為美術館；十年後的《A.I時代與梁祝的繼承者們》就發生在美術館內，寫初戀與秘密，結尾一幕關於思念，亦再度選唱了〈你有在美術館哭過嗎〉一曲；今次《有一天我和祝英台去美術館》的劇名其實是源自《梁祝的繼承者們》中的一句對白，亦延續了『美術館』這個設定，想講的卻是『比喻』。作為創作人，總是要擔當祝英台！總是作主動，想要表達所想，卻不願直接說出來，於是不斷用『比喻』的手段，去打動台下的一眾梁山伯們。『珍重幾重，十八相送』。《有一天我和祝英台去美術館》將會集中重新演繹梁祝中的十八相送，有多個關於分離的故事，也有20首全新的歌曲。除了情歌，更多歌是探討這個時代的人為何談不到戀愛？或不想談戀愛？
《有一天我和祝英台去美術館》裡的美術館，其實是一面鏡子；祝英台，也不過是一個媒介；觀眾，不一定需要太多思考，只要好好去感受。作為一個不斷以原創作品接觸觀眾的劇團，每次演出，都希望帶給觀眾一份禮物⸺你要來拆開它，才知道得到甚麼。而每個人帶走的可以是不同的禮物。」
遇上「梁山伯與祝英台」
為什麼是梁山伯與祝英台？林奕華說：「也許每段人生都是『前世今生』的未了因緣。」多少人遇上「梁山伯與祝英台」，可能不會把它跟所有民間故事分別開來，但在1974年，一部重新在香港上映的黃梅調電影 《梁山伯與祝英台》（1963），一闕名叫《梁祝》（1958）的小提琴協奏曲，同時走進碰巧也是離家求學的一個少年的生命裏，更不謀而合的是，一位「同學」的出現，給十六、七歲的他，帶來往後從事創作的契機：那位同學喜歡出課本的問題「考」他，他喜歡以自行創作的謎語「敲」那位同學，一個「一本正經」，一個「意在言外」，一個在「學問」，一個在「問學」，多少二人共渡的時光，在往後林奕華的作品裏，轉化成永恆的比喻：「你願意當我的「同學」嗎？」那位同學很年輕便病故，但他留給林奕華一部音樂劇作品《梁祝的繼承者們》（2014）。
《梁祝的繼承者們》是一齣音樂劇，是由於梁祝的情愫行雲流水；但它又不只是音樂劇而是「再思reThink 」音樂劇。加上「reThink」是因為林奕華沒有忘記兩個少年在一起的因緣：是一個問「為什麼？」另一個就問「為什麼不？」
為甚麼新劇名字只剩祝英台？
當2025年10月《有一天我和祝英台去美術館》要作為「梁祝的一年」的壓軸音樂劇，邀請觀眾與祝英台去美術館。為什麼從來都是梁山伯與祝英台，不是祝英台與梁山伯？林奕華說：「為什麼沒有公開考試把這個問題當中文作文的題目？」所以，新劇的名字是 《有一天我和祝英台去美術館》。「祝英台」 是唯一出現的人名，沒有了對仗的「梁山伯」，但多了一個「我」，所以，「梁山伯」是我？ 「我」是梁山伯？這個「我」，如是提供更多「負空間」給人想像： 祝英台的「現」，是不是對照梁山伯的「隱」？祝英台的「夢」，是不是對照梁山伯的「醒」，祝英台的「剎那」，是不是對照梁山伯的「漫長」？祝英台的「我」，是不是對照梁山伯的「他人」，從此一個論一個辯，一個逐一個逸，糾結皆在「我是誰」。是因為任何時代的人，都要面對「那個年輕的我哪裏去了？」還是任何時代的人，都要面對「曾經有雙翅膀的我，能否找回一起翩翩的另一雙？」如果「祝英台」是浪漫的，「我」怎樣才能「追」到祝英台？如果「追求」是浪漫的，祝英台怎樣才能追到「梁山伯」？然而前提似乎是，追求還會存在嗎？見面還將存在嗎？約會還會存在嗎？美術館還會開門嗎？答案可能就在怎樣還能留住「有一天」。
《有一天我和祝英台去美術館》音樂劇演出詳情
日期及時間：
2025年10月31日 及 11月1日（五、六）晚上7時30分
2025年11月2日（日）下午2時30分
地點： 香港葵青劇院演藝廳
語言： 普通話演出（附中文字幕）
公眾人士購票資訊：
城市售票網 Urbtix
票價：HK$480 / $380／$300／$200
art-mate
票價：HK$380／$300／$200
l 全日制學生/ 60歲或以上的高齡人士/殘疾人士及看護人/綜合社會保障援助受惠人優惠票：HK$200（只限指定票區，數量有限，售完即止）l 不同購票平台購票及付款方式，所產生之付款手續費會有所差異，敬請留意。
Instagram：@eldthk
Facebook：非常林奕華 Edward Lam Dance Theatre
網頁：www.eldt.org
