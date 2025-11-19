【Yahoo送你免費入場券】「卅間音樂節」三日兩夜露營音樂藝術節｜Yahoo活動街

「卅間音樂節」是一個由香港本土音樂人策劃、充滿創意與生命力的大型音樂盛事。今年踏入第三屆，舉辦地點從最初只能容納300人的天星小輪，到去年中環的巨型俱樂部，再到今年擴展至長洲西園、面積達50萬平方呎的私人營地，規模逐年升級，令今屆主題「用愛發電」的三日兩夜露營音樂藝術節令人期待，而今年主辦方首次讓有成人陪同的12歲以下的小朋友免費入場，希望讓下一代可以更早接觸音樂文化藝術。為了讓大家沉浸式感受這個氛圍，Yahoo將會送出免費入場門票，讓讀者了解更多音樂魅力！

「卅間音樂節」CT Music Fest

「卅間音樂節」匯聚超過30個本地及國際音樂單位參與，更融入電影放映、藝術展覽、瑜伽、兒童遊戲及手作工作坊等元素，展現社區共融和文化多元，讓參加者不僅可沉浸於音樂的魅力，亦能享受交流和學習的空間，成為香港藝文生活中極具代表性的節日。​

這場音樂節，正是香港本地音樂人共同孕育的夢想。由天星小輪的起步，到去年進駐中環心臟地帶，再到今年在佔地近50萬呎的長洲西園的開放空間創下新里程，「卅間音樂節」（CT Music Fest）不只是一場音樂露營盛典，更是對野心、社群和熱情的真摯宣告。​園內設有38個不同款式的特色營帳，全部配置冷暖空調，不同季節來訪都有最佳的露營體驗。特色營帳包括：星海之森、印第安營、南非營、圓拱屋及蒙古包。另外亦有野營樂計劃可供選擇，讓營友體驗真正的野外露營。享受露營樂的同時，別忘了參加不同的歷奇活動及適合一家大細的樂趣玩意，享受一次圓滿的在大自然中的露營假期！

創辦人Joe Lung，從經營Live House到策劃大型戶外音樂節，都是源於他對音樂平台的憧憬與不斷追求。他不甘於現狀，堅持要將音樂推向戶外廣闊天地，為本地創作人和樂迷帶來全新的可能性。

｜一顆「永遠飢餓」的創作心

「作為創作者的原始動力，就是always hunger，永遠都在追求更好。」Joe Lung這樣解釋「卅間音樂節」的起點。Live House的牆壁雖然能凝聚能量，卻也限制了想像。他渴望一個更大的平台，不僅能容納數以千計的觀眾，更能引入海外的音樂與藝術家，讓香港的創作能量與世界碰撞，激發出更高的水準。

這份「飢餓感」也體現在對多元性的追求上。戶外音樂節打破了單一場景的限制，讓截然不同的音樂風格得以並存，同時融合了藝術展覽、手作市集等文化體驗。「我們想創造一個獨特的經驗，」Joe說，「一個讓音樂、藝術與社群真正共融的空間。」

｜一場源自壯麗山脈的夢

許多人將「卅間音樂節」的願景，比作打造「香港版的Fuji Rock」。這個夢，源於Joe Lung一次親身的震撼體驗。他回憶起第一次踏足Fuji Rock的感受，那不只是音樂，更是人群的熱情與自然的壯麗。「在壯麗的山脈和綠樹環繞中聽音樂，那種感覺讓音樂變得更加生動，彷彿與自然融為一體。」

現場數萬觀眾的熱情共鳴，跨越風格界限的音樂陣容，以及人與人之間自然而然建立的聯繫，讓他心中燃起一個堅定的念頭：香港也必須要有屬於本地音樂人的音樂節。這份感動，成為「卅間音樂節」最核心的靈魂——將音樂從封閉的場館中解放出來，讓它回歸自然。

｜當音樂回歸自然

「大自然」這個元素，究竟能帶來什麼是Live House無法給予的？Joe認為，答案是身心靈的徹底放鬆與一種無可比擬的自由感。

「在大自然中，你能感受到清新的空氣，聽到自然的聲音，視覺與聽覺結合創造出一種沉浸式的體驗。」他形容道。壯麗的自然景觀本身就是最強大的背景，日出日落、漫天星宿，都成為音樂節獨一無二的佈景。更重要的是，開放的空間打破了人與人之間的隔閡，鼓勵交流與互動，讓短暫相遇的陌生人，也能建立起深刻的社區聯繫。

｜不只是一場表演，而是一個「藝術家族」的誕生

這份對「連結」的執著，也體現在今年的表演名單上：「一部份是合作過或現場看過，覺得十分精彩的單位；另一部份則是透過朋友推薦或網路發掘，我主動聯絡的海外單位。」他強調，這些音樂人的水準絕不亞於國際知名藝人，只是缺少一個被大眾認識的機會，而「卅間音樂節」正是要成為那個舞台。

說到底，他盼望參與者在11月的長洲西園感受到什麼？Joe描繪了一幅動人的畫面：「除了精彩的音樂、藝術展覽、獨立電影和工作坊，最不一般的元素，將會是一種猶如家人般深厚的藝術社群連結。」他看到的，不只是一場週末狂歡，而是一個跨界別的藝術家們能深入交流、互相幫助的場景。「在這裡，或許就能成就未來更宏大的藝術創作與計劃。」

「卅間音樂節」創辦人Joe Lung

為了讓讀者沉浸式感受這個音樂氛圍，Yahoo APP將會免費送出「卅間音樂節」入場門票，會員只需要使用 3,800 YPoints 即可搶換！

*****免費搶換「卅間音樂節」入場門票詳情*****

｜開搶日期：2025 年 11 月 20 日（四）

｜開搶時間：下午 3 時正

｜所需YPoints：3,800 YPoints

備註1：數量有限，先到先得，換完即止。

備註2：首次入場時掃瞄二維碼進場，同時獲發手帶，人場人士可於三日活動期間憑手帶隨時進出會場。

備註3：門票僅用於節日入場，不包含豪華帳篷位置。

備註4：入場人士可額外預約訂購 Glamping 豪華露營，惟需提早登記預約

「卅間音樂節」三日兩夜露營音樂藝術節｜節目時間表

【卅間音樂節 CT Music Fest 2025】

日期 ： 2025 年 11 月 21 至 23 日（星期五至日）

時間 ： 三日兩夜

地點 ： 長洲西園

購買門票：eventbrite

今年的陣容匯聚了20個本地及來自世界各地的音樂單位。既有你熟悉的香港音樂人，也有遠道而來的海外音樂家，大家將同台獻技。這個組合正好體現香港的獨特之處——一個讓不同音樂和文化交匯的地方。

表演單位如下（排名不分先後）：

1. YELLOW！野佬（香港）

2. Cantomania（香港）

3. Teenage Riot（香港）

4. Indigo Town（香港）

5. Swing Pocket（香港）

6. Mr. Koo （香港）

7. JVSY （香港）

8. Achi（香港）

9. Lowa（香港）

10. Jon Shen & Jazove Mixtape（香港）

11. Le Groupe Electrogène Fanfare Club（法國/香港）

12. Murphy & The Lawyers（法國/香港）

13. Acoufunkture （英國/香港）

14. Phil D（南非/香港）

15. Funkee Tung（Czech/英國/美國/法國/香港）

16. Yuki Makita Quartet（日本）

17. O-ormi（日本）

18. STACE（比利時）

19. Frinda di Lanco & Hendrik Stein（德國柏林）

20. JUNK! （英國）

