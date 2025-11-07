專訪野生動物攝影師 苦等五年終遇穿山甲
【Yahoo送你免費入場券】「TATTOUR HK 2025」載譽回歸！11月PMQ盛大登場雲集全球55位頂尖紋身師｜Yahoo活動街
繼去年首屆「TATTOUR HK 2024」掀起全城熱話，一連三日吸引高達5,500人次入場，並創下260萬次社交媒體討論紀錄後，這場國際級紋身藝術盛會宣告載譽歸來！由香港首間專業紋身學校 RGB Academy 全力策劃，「TATTOUR HK 2025」將於 11月14日至16日 於 中環PMQ元創方 The Qube及Courtyard and Marketplace 盛大舉行。今年活動規模再度升級，匯聚來自全球 15個國家及地區、共55位頂尖紋身藝術家同場實戰，PMQ將化身成為一個充滿創意與熱血的國際紋身藝術博覽。為了讓大家沉浸式感受這個氛圍，Yahoo將會送出免費入場門票，讓讀者了解更多紋身藝術！
【Yahoo新聞專訪】由禁忌走向藝術 ｜專訪《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋求一份「認同」
【Yahoo新聞專訪】一場關於紋身的雙向療癒 紋身師 Mirmanda：是你們的故事 heal 到我
【Yahoo新聞專訪】針尖上的龍虎鳳｜專訪紋身師 Marcus Yuen：關於「香港傳統紋身」的復古、重生與傳承︱Yahoo
獨創「貼地」互動：海外大師化身「街坊」 齊畫港式燒賣
本屆展覽以《國際紋化。貼地交流》為主題，旨在打破藝術與地域的界限，在會場設計及安排上更花心思，將世界級的紋身藝術以最親切、最富香港氣息的方式呈現。為拉近國際紋化與香港本地觀眾的距離， TATTOUR HK創辦人 Jimmy 表示：「紋身是藝術行業的一種，我們希望改變大眾對紋身的傳統看法，透過TATTOUR HK 2025將不同國家的紋身文化帶到香港。今年，我們特別為每一位遠道而來的海外紋身師，取了一個充滿地道色彩的廣東話譯名，讓他們更有親切感，也讓觀眾能像稱呼朋友一樣與他們交流。」
此外，大會更邀請所有參展紋身師，以各自獨特的藝術風格創作「港式燒賣」主題畫作，並將於場內同場展出。這個玩味十足的企劃，讓國際藝術視野與香港本土情懷碰撞出精彩火花，完美演繹「貼地交流」的精神。「『貼地交流』是我們實踐這份情懷的方式，港式燒賣這個最能代表香港情懷的食物。這不僅是一個有趣企劃，更是一次真正的文化交流，讓國際藝術融入香港文化。」Jimmy 分享。
星級陣容空前鼎盛 Brad Pitt、Tyson Yoshi御用紋身師同場獻技
本屆展覽陣容龐大，涵蓋藝術風、傳統風、傳統新風、符號美學風、設計風等多元風格，藝術家來自泰國、日本、台灣、韓國、澳洲、德國、加拿大、西班牙、英國、意大利、波蘭、巴西、美國、中國及香港等地。這些藝術家的追隨者遍佈全球，總粉絲數高達400萬人，當中焦點包括：
超越紋身展：融合多元感官的文化嘉年華
除了精彩的紋身交流，展覽現場更是一場融合多種元素的嘉年華，同場加映古董車展、美食 Chill Out 區、現場音樂表演，以及匯聚超過10個生活品牌的潮流市集，讓所有入場人士在沉浸於紋身藝術的同時，也能享受一場視聽與味覺的派對。
創辦人Jimmy分享道：「我們舉辦 Tattour 初衷，是希望宣揚紋身是一種值得尊重的人體藝術，改變大眾對紋身的負面想法。我們深信，紋身能記錄過去的思念，也能給予對未來的希望。我們的終極目標，是將『TATTOUR』這個品牌帶到世界各地，讓香港的紋化視野走向國際。」
創辦人分享：AI時代 紋身是不可取代的溫度
TATTOUR HK 暨 RGB ACADEMY 創辦人、香港著名紋身師 Dust Wu 及 Jimmy Yuen 分享道：「今年以《國際紋化。貼地交流》為主題，當中承載著更深層次的意義——『團結』與『情懷』。大家會留意到，今年TATTOUR Logo採用大量重疊與連結來設計，象徵著TATTOUR HK將世界各地紋身師緊密連結，團結一致展示紋身藝術。」
他們特別強調：「在AI席捲全球的時代，紋身界也出現了AI設計。但我們堅信，真正的紋身是無法被AI取代，因為紋身是一件有靈魂、有溫度的藝術。每一針、每一線都承載著紋身師與客人的故事和情感。我們希望透過這次展覽，向世界宣告——紋身，是真正屬於人類，不可複製的人體藝術。」
為了讓讀者沉浸式感受這個氛圍，Yahoo APP將會免費送出「TATTOUR HK 2025」入場門票，會員只需要使用 3,800 YPoints 即可搶換！
*****免費搶換「TATTOUR HK 2025」入場門票詳情*****
｜開搶日期：2025 年 11 月 11 日（二）
｜開搶時間：下午 3 時正
｜所需YPoints：3,800 YPoints
備註：數量有限，先到先得，換完即止。
=================
TATTOUR HK 2025 活動詳情
主題： 《國際紋化。貼地交流》
日期： 2025年11月14日至16日（星期五、六、日）
時間：
11月14和15日： 中午12時 - 晚上9時
11月16日：中午12時 - 晚上7時
地點： 中環鴨巴甸街35號 PMQ元創方2/F The Qube及G/F Courtyard & Marketplace
票價：
預售單日票：HK$198
三日通行證：HK$538
購票傳送門：Offgrid https://www.offgrid.day/clubs/21/150?stage=show-detail
=================
