【Yahoo送你免費參加名額】「恒基 X 博愛中環海濱慈善跑2026」1.25中環海濱開跑｜Yahoo活動街

邊跑邊做慈善！博愛醫院將於2026年1月25日（日），在假中環海濱舉行「恒基 X 博愛中環海濱慈善跑2026」，活動獲恒基兆業地產集團冠名贊助。是次慈善跑不僅凝聚社會各界力量，更因應社會狀況及整體需要，博愛醫院董事局決定將是次慈善跑籌得善款，分別用於 「大埔火災重建及支援項目」及「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」，喚起社會大眾對慈善關愛的傳承。所以參加者的每一步都為有需要人士送上真切關懷與支持，別具意義！為了讓Yahoo會員也能為慈善出一分力，Yahoo將會免費送出「10公里個人賽」（價值$350）及「親子組1公里繽紛跑」（價值$600）參賽名額，勇於挑戰自我極限的會員千萬不要錯過！

博愛慈善跑2026延長截止報名 1.25中環海濱開跑｜Yahoo活動街

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」設有10公里、3公里及1公里賽事，分別為企業及團體組、個人組、親子組及輪椅體驗組。路線途經添美道、干諾道中天橋、中環海濱長廊等，參賽跑手更跑入中環心臟地帶，並途經多個地標，包括The Henderson、終審法院、香港大會堂及ifc等。

Yahoo送你免費參加名額

Yahoo將會免費送出「10公里個人賽」（價值$350）及「親子組1公里繽紛跑」（價值$600）參賽名額，勇於挑戰自我極限的會員千萬不要錯過！

****免費搶換參加名額詳情*****

｜開搶日期：2025 年 12 月 29 日（一）

｜開搶時間：下午 3 時正

1. 恒基 X 博愛中環海濱慈善跑2026：10公里個人賽免費參賽名額（價值$350）

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑 2026」10公里路線圖

｜所需YPoints：3,800 YPoints

2. 恒基 X 博愛中環海濱慈善跑2026：親子組1公里繽紛跑免費參賽名額（價值$600）

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑 2026」1公里路線圖

｜所需YPoints：5,800 YPoints

備註1：數量有限，先到先得，換完即止。

備註2：成功於APP內搶換後，用戶須於2026年1月4日或之前登入主辦單位提供的網址 ( https://pokoirun.hk/zh-hant/form/enrolment-form ) 憑兌換碼報名參加活動，否則當放棄論，名額會由替補用戶補上。

備註3：兌換碼只適用於一位參加者，及只能登記一次。請確保填寫正確的個人資料及電郵，以收取跑手確認通知。

額外機會赢免費參賽名額

同場加映，除了於Yahoo APP搶換外，Yahoo亦將於社交平台Facebook及Instagram送出「10公里個人賽」及「親子組1公里繽紛跑」免費參賽名額，大家記得把握機會！

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」活動詳情：

比賽日期：2026年1月25日（星期日）

起點：中環添馬公園

起跑時間：10公里個人賽（上午7時20分）、1公里個人繽紛跑（上午10時15分）

官方網站：https://pokoirun.hk/zh-hant

