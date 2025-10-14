妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
【Yahoo送你免費參加名額】全球首個Gundam Wing主題跑！《新機動戰記高達W》30 周年主題跑 10.19 尖沙咀星光大道開跑 ｜Yahoo活動街
承載著一代人青春熱血的經典動畫《新機動戰記高達W》（Mobile Suit Gundam Wing），自 1995 年以來在全球動畫史上寫下不朽篇章，今年迎來 30 周年重大里程碑。為隆重慶祝這部傳奇之作，日本官方特別授權舉辦全球首個以高達W為主題的「新機動戰記高達 W 30周年跑 2025」（Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025），活動將於10月19日登陸尖沙咀星光大道，並同步舉行「高達W三十周年嘉年華」及期間限定店，勢掀起一場全城矚目的高達熱潮！
全球首個高達W主題跑 以奔跑創造屬於粉絲的榮耀時刻
作為整個慶典的焦點活動，「Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025」將於10月19日（日）上午 8 時30 分在尖沙咀星光大道舉行。跑手們可一邊暢跑維港，一邊欣賞無敵海景，重溫高達戰士的熱血精神。這亦是香港史上首個高達主題跑，具極高收藏與紀念價值。名額有限，粉絲切勿錯過！
路線長度：3 公里 Fun Run 趣味跑
地點：尖沙咀星光大道
報名日期：即日起至 10 月 18 日
官方網站：gundamwingrun.com
為了讓Yahoo用戶感受及見證全球首個Gundam Wing主題跑，Yahoo在社交平台將會送出 6 個 1 人組別嘅免費參賽名額，於指定帖文留言以文字／相片／影片分享【一段有關於你對高達W最深刻回憶】、標註3位志同道合的「老Best」、追蹤 Yahoo新聞 FB 或 yahoo.hongkong IG，即有機會贏得參加名額，而得奬者須於10月18日（六）或之前，利用指定兌換碼登入主辦單位提供網址報名參加活動，千萬不要錯過！
與此同時，Yahoo APP也將會同時送出《新機動戰記高達W》30 周年主題跑免費參加名額，會員只需要 5,800YPoints 即可搶換！
*****免費搶換《新機動戰記高達W》30 周年主題跑免費參加名額詳情*****
｜開搶日期：2025 年 10 月 16 日（四）
｜開搶時間：下午 3 時正
｜所需YPoints：5,800 YPoints
備註：數量有限，先到先得，換完即止。
五大主角機體首次齊集香港 2米高巨型立像霸氣登場
同日同步將舉行的「新機動戰記高達W三十周年嘉年華」將於梳士巴利花園藝術廣場草坪展開，時間為上午 8 時至下午 3 時。活動最大亮點是五台人氣主角機體立像首次在香港齊集亮相，每座高達均達 2 米高，氣勢磅礡、細節滿分，必成粉絲拍照熱點。現場設有專屬遊戲區（只限報名跑手進入），讓參加者在完成賽事後參與互動任務、贏取限定紀念品，延續熱血感動。
飛翼高達零式（EW）
地獄死神高達（EW）
重砲手高達改（EW）
沙漠高達改（EW）
雙頭龍高達（EW）
尖東限定店率先開幕 設香港首賣精品＋限量贈品率先搶購
為配合活動熱潮，「Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Pop-Up Store」於即日起登陸港鐵尖東站 9 號鋪，限定店內將推出多款為本次活動設計的 30周年限定商品，包括香港首賣精品及高達主題紀念品。粉絲只要於現場報名主題跑，即可免費獲得限量版《高達W》主題冰袖一對（數量有限，送完即止）。
聲優綠川光親筆簽名Tee 參加跑步贏取珍藏版禮品
主辦單位更特別邀請到高達W主角「希羅‧尤」聲優 綠川光先生，為活動獨家簽名限量跑手Tee。凡成功報名並完成賽事的參加者，可登記參加 10月21日線上活動「《機動戰士高達W》真粉速答挑戰！ 」，贏取這款極具收藏價值的珍藏禮物。名額極為珍貴，粉絲務必鎖定官方平台公布的參加詳情！
=================
《新機動戰記高達W》活動總覽
30周年主題跑：10月19日｜尖沙咀星光大道
紀念嘉年華：10月19日｜上午8時至下午3時｜梳士巴利花園藝術廣場草坪
限定商店：10月11日至11月8日｜中午12時至下午9時｜港鐵尖東站 9 號鋪
=================
Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）
其他人也在看
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 5 小時前
葉劉淑儀傳政壇行人止步 揭夫家地產背景 可轉行曬長腿賣樓？
葉劉淑儀傳政壇仕途止步，但她樓市戰績驚人，從九龍上車到半山豪宅，慳稅贈女、持貨升值，物業逾兩億，堪稱政壇「地產女王」。Yahoo財經 ・ 7 小時前
蘋果中國市場再度不明朗 封閉生態慘遭中國品牌「破壁」
為了打低蘋果，中國手機品牌法寶盡出，早前小米直接放棄自家系列順序，以17系列「對標」iPhone 17，又聲稱開賣5分鐘破紀錄，可惜最終需求遠低於市場預期，遭分析師郭明錤大潑冷水。之不過，另一手機品牌Vivo今次勁過「對標」，宣稱已「破壁」蘋果生態，最新手機竟能與蘋果設備無縫互聯，資料手到拿來，蘋果中國市場再添陰霾Yahoo財經 ・ 2 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 1 天前
翁嘉穗嫁鄔友正變少奶奶 原來家境並唔普通？自爆爸爸曾經營鑽石廠
翁嘉穗（Virginia）1997年勇奪香港小姐冠軍，當選兩年後閃嫁比佢大20年嘅海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。婚後，翁嘉穗淡出幕前，先後誕下鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）兩名兒子，又幫助老公打理家居品牌生意，閒時出席活動，生活寫意。翁嘉穗現時居住於價值過億嘅半山豪華獨立屋，與老公鄔友正曾分別於分享生活時意外曝光豪宅內貌，大宅裝潢以簡約格調為主，樓底十分高，擁有巨廳、落地玻璃窗，客廳即使擺放長型梳化後都相當闊落，曾於聖誕節時擺放大約2米高嘅聖誕樹。日前，翁嘉穗自爆細個嗰陣，爸爸曾經營鑽石廠，家境並唔普通。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
「人間Balenciaga」是她們！Anne Hathaway、三吉彩花、Allday Project上流千金Annie亮相巴黎
Pierpaolo Piccioli 執掌 Balenciaga 後，首個時裝展大收好評！Pierpaolo Piccioli 的風格更為優雅而富詩意，與前衛衝擊的 Demna Gvasalia 截然不同，首季重塑 Balenciaga 的巴黎雅緻風貌，同時不失新世代的時尚率性，融合品牌獨有的建築輪廓，迎來巴黎百年老牌的新篇章。Yahoo Style HK ・ 1 天前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中美貿易戰若未解 大摩警告美股或暴跌11%
摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 警告，如果中美之間的貿易緊張局勢，未能在 11 月期限前得到解決，美股面臨高達 11% 的下跌風險。鉅亨網 ・ 19 小時前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 1 天前
雙雙放話軟硬兼施 特朗普和萬斯打開與中國談判的大門
【彭博】— 美國政府最高層周日表露出與中國達成協議來平息最新貿易爭端的意願，似乎在向北京施壓的同時安撫受到驚嚇的市場。Bloomberg ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
在中國水土不服的「小籠包刺客」 在美國卻賣爆了
享譽全球的中式餐飲巨頭鼎泰豐近期在全球兩大市場呈現冰與火的表現，中國市場方面，鼎泰豐業務持續收縮，過去一段時間內關閉了十多家線下門市，日前還公告官方微信商城將於 11 月 30 日停止營業。然而，在美國市場卻勢如破竹，創下驚人業績。鉅亨網 ・ 1 天前
Windows 10 電腦 10 月 14 日起結束支援！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？
Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
CHANEL手袋下期爆款多到數不清！Matthieu Blazy時代下的手袋預覽：革新2.55、實用翻蓋包、復古郵差包
CHANEL 2026 春夏手袋大集合！新任創意總監 Matthieu Blazy 帶來首個精彩的春夏系列，除了時裝造型優雅時尚，手袋亦成為大家集中火力的追捧目標。當中包括革新 2.55 手袋、麂皮保齡球包、復古郵差包等，將「復古奶奶」Grandma Chic 時尚推至極致，大家亦超級期待上架！Yahoo Style HK ・ 1 天前