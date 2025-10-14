【Yahoo送你免費參加名額】全球首個Gundam Wing主題跑！《新機動戰記高達W》30 周年主題跑 10.19 尖沙咀星光大道開跑 ｜Yahoo活動街

承載著一代人青春熱血的經典動畫《新機動戰記高達W》（Mobile Suit Gundam Wing），自 1995 年以來在全球動畫史上寫下不朽篇章，今年迎來 30 周年重大里程碑。為隆重慶祝這部傳奇之作，日本官方特別授權舉辦全球首個以高達W為主題的「新機動戰記高達 W 30周年跑 2025」（Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025），活動將於10月19日登陸尖沙咀星光大道，並同步舉行「高達W三十周年嘉年華」及期間限定店，勢掀起一場全城矚目的高達熱潮！

《新機動戰記高達W》30 周年主題跑10.19尖沙咀星光大道開跑

全球首個高達W主題跑 以奔跑創造屬於粉絲的榮耀時刻

作為整個慶典的焦點活動，「Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Run 2025」將於10月19日（日）上午 8 時30 分在尖沙咀星光大道舉行。跑手們可一邊暢跑維港，一邊欣賞無敵海景，重溫高達戰士的熱血精神。這亦是香港史上首個高達主題跑，具極高收藏與紀念價值。名額有限，粉絲切勿錯過！

路線長度 ：3 公里 Fun Run 趣味跑

地點 ：尖沙咀星光大道

報名日期 ：即日起至 10 月 18 日

官方網站：gundamwingrun.com

活動路線圖｜《新機動戰記高達W》30 周年主題跑10.19尖沙咀星光大道開跑

Gundam Wing 高達 Wing 一人組選手包｜《新機動戰記高達W》30 周年主題跑10.19尖沙咀星光大道開跑

為了讓Yahoo用戶感受及見證全球首個Gundam Wing主題跑，Yahoo在社交平台將會送出 6 個 1 人組別嘅免費參賽名額，於指定帖文留言以文字／相片／影片分享【一段有關於你對高達W最深刻回憶】、標註3位志同道合的「老Best」、追蹤 Yahoo新聞 FB 或 yahoo.hongkong IG，即有機會贏得參加名額，而得奬者須於10月18日（六）或之前，利用指定兌換碼登入主辦單位提供網址報名參加活動，千萬不要錯過！

與此同時，Yahoo APP也將會同時送出《新機動戰記高達W》30 周年主題跑免費參加名額，會員只需要 5,800YPoints 即可搶換！

*****免費搶換《新機動戰記高達W》30 周年主題跑免費參加名額詳情*****

｜開搶日期：2025 年 10 月 16 日（四）

｜開搶時間：下午 3 時正

｜所需YPoints：5,800 YPoints

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

Yahoo APP內免費搶換《新機動戰記高達W》30 周年主題跑免費參加名額

五大主角機體首次齊集香港 2米高巨型立像霸氣登場

同日同步將舉行的「新機動戰記高達W三十周年嘉年華」將於梳士巴利花園藝術廣場草坪展開，時間為上午 8 時至下午 3 時。活動最大亮點是五台人氣主角機體立像首次在香港齊集亮相，每座高達均達 2 米高，氣勢磅礡、細節滿分，必成粉絲拍照熱點。現場設有專屬遊戲區（只限報名跑手進入），讓參加者在完成賽事後參與互動任務、贏取限定紀念品，延續熱血感動。

飛翼高達零式（EW）

地獄死神高達（EW）

重砲手高達改（EW）

沙漠高達改（EW）

雙頭龍高達（EW）

尖東限定店率先開幕 設香港首賣精品＋限量贈品率先搶購

為配合活動熱潮，「Mobile Suit Gundam Wing 30th Anniversary Pop-Up Store」於即日起登陸港鐵尖東站 9 號鋪，限定店內將推出多款為本次活動設計的 30周年限定商品，包括香港首賣精品及高達主題紀念品。粉絲只要於現場報名主題跑，即可免費獲得限量版《高達W》主題冰袖一對（數量有限，送完即止）。

《新機動戰記高達W》 三十周年跑期間限定店

《新機動戰記高達W》 三十周年跑期間限定店

聲優綠川光親筆簽名Tee 參加跑步贏取珍藏版禮品

主辦單位更特別邀請到高達W主角「希羅‧尤」聲優 綠川光先生，為活動獨家簽名限量跑手Tee。凡成功報名並完成賽事的參加者，可登記參加 10月21日線上活動「《機動戰士高達W》真粉速答挑戰！ 」，贏取這款極具收藏價值的珍藏禮物。名額極為珍貴，粉絲務必鎖定官方平台公布的參加詳情！

《新機動戰記高達W》活動總覽

30周年主題跑：10月19日｜尖沙咀星光大道

紀念嘉年華：10月19日｜上午8時至下午3時｜梳士巴利花園藝術廣場草坪

限定商店：10月11日至11月8日｜中午12時至下午9時｜港鐵尖東站 9 號鋪

