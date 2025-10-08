【Yahoo送你免費參加名額】為缺水地區籌款！「揹水一戰 2026」首設 7 公里短途賽及「自由 RUN」｜Yahoo活動街

由「點滴是生命」主辦的慈善越野賽「揹水一戰 2026」將於明年 3 月 22 日再度於港島徑開跑！賽事今年踏入11周年，加入全新賽制、新挑戰與全方位升級體驗載譽回歸，並於即日起正式開始接受報名。

「點滴是生命」主辦的慈善越野賽「揹水一戰 2026」

「揹水一戰」

為了讓Yahoo用戶感受參與慈善越野賽的樂趣及挑戰自我極限，Yahoo社交平台將會送出【一個 4人隊際】及【兩個 2人隊際】的免費參加名額，得奬者可憑指定兌換碼自由選擇實體賽嘅參賽組別，千萬不要錯過！

今年「揹水一戰 2026」特別首度首增 7 公里短途賽程 及 虛擬揹水「自由 RUN」，讓新手都能輕鬆體驗揹水越野的挑戰，感受慈善與運動結合的「200% 滿足感」！

【慈善 × 運動】背負 4.8 公升水 體驗缺水村民的日常

自 2013 年起，「點滴是生命」每年 3 月舉辦「揹水一戰」，讓大眾親身體驗缺水居民每日為取水而奔波的艱辛。2026 年賽事將延續這份精神，參加者須背起 4.8 公升水，挑戰 7 公里、15 公里或 30 公里山徑路線。

今年大會活動目標為籌募港幣 300 萬元，用於柬埔寨及尼泊爾偏遠山區興建淨水設施，改善當地用水衛生問題。2026 年賽事繼續獲得 法國專業戶外品牌 SALOMON 冠名贊助，攜手以「運動」及「慈善」實踐 The Best in People 精神，為有需要的人創造淨水未來。

「揹水一戰」參賽者需揹起 4.8 公升水負重越野，切身體驗缺水村民每日為 水奔波的辛酸。

「揹水一戰」

【六大揹水大使】星級陣容齊集

「揹水一戰 2026」蓄勢待發！今年的揹水大使再度有「揹水大師兄」方力申坐鎮，聯同再度出戰的揹水大使衛詩雅及劉沛蘅（Hillary），並迎來新力軍岑珈其、林熙彤（Hazel）及 ByeJack 強勢加盟。六位大使早前已拍攝宣傳片及海報，花絮中笑聲與汗水並存，充分展現今屆賽事的動力與信念。他們亦呼籲大眾踴躍報名，透過參與親身體驗缺水居民的奔波與挑戰，從而加深對水資源珍貴的體會。

一眾大使早前參與宣傳片拍攝時笑聲與汗水交織，盡展毅力與熱血。方力申更帶同早前在世界錦標賽奪得的三面金牌亮相，呼籲市民一同參加：「相信自己的能力，挑戰自我，就會感受到 200% 的滿足感！」

兩個挑戰形式 全面升級 體驗倍增

「揹水一戰 2026」將以全新姿態回歸！今年首度增設短途路線 7 公里體驗組，號召更多新手落場參與，輕鬆感受揹水挑戰的魅力；延續往年傳統， 15 公里賽事則分為「體驗組」與「奪標組」，滿足不同程度跑手的需要；而 30 公里賽程則專為勇於突破極限的參加者而設，今年只設「奪標組」，挑戰性十足。

跟往年一樣，15 公里及 30 公里賽程將由「嘉諾撒培德書院」出發，終點設於「香港仔郊野公園」。當中 15 公里路線將途經山頂廣場及薄扶林二號配水庫，30 公里賽事則再經松鶴亭及布力徑，挑戰更高難度。而新增設的 7 公里路線，則會於新地點起步！參加者將由山頂廣場起步，沿薄扶林郊野公園跑至終點香港仔郊野公園。不論專業跑手或新手，皆可找到適合自己的賽道，憑著善心挑戰潛能，為缺水居民出一分力。今年亦將續辦 「跑會盃」及 「企業盃」，讓參加者於賽道上展現團隊精神，在爭奪榮譽同時亦貢獻慈善力量。

「揹水一戰 2026」7 公里路線

「揹水一戰 2026」15 公里路線

「揹水一戰 2026」30 公里路線

全新揹水「自由 RUN」 革新登場

今年大會破天荒推出揹水「自由 RUN」—— 不限比賽時間及路線，只需於 2026 年 2 月1 日至 3 月 8 日指定期限內一次性自行完成全程 7 公里的揹水挑戰，並於過程中配戴號碼布，以手機程式記錄成績及路線；完成後將成績截圖，連同配戴號碼布及水籃的參賽相片，上載到大會指定網站。參加者可於室內跑步機或戶外賽道完成挑戰，將揹水精神延伸至日常生活，同時感受缺水居民每日為清水奔波的艱辛。

【豐富紀念品 × SALOMON 聯乘禮遇】

今屆「揹水一戰 2026」，所有參賽者均可獲得揹水戰 Tee、完賽獎牌及完賽禮物，以記錄這段意義非凡的挑戰旅程。所有參加者均可獲：

揹水戰 Tee

完賽獎牌及完賽禮物

早鳥專屬：SALOMON X 揹水一戰運動帽

完賽禮遇：SALOMON X 揹水一戰輕便斜孭袋

多年支持的參加者同樣不會失望，凡於第 5 年參加實體賽者，將額外獲頒大滿貫刻名獎牌，第 6 至第 11 年完成實體賽者，則獲贈大滿貫印名 T 恤，彰顯堅持不懈的精神與里程碑。今年新增的「自由 RUN」組別，則為參加者準備了 揹水一戰 X WEMUG 聯乘水樽，將環保與慈善精神融入日常。而同時報名參加實體賽及自由 RUN 的跑手，更可享有特別禮遇，雙重紀念，雙倍滿足！

「揹水一戰2026」賽事紀念品

「揹水一戰2026」限定聯乘服飾

「揹水一戰 2026」報名及賽事詳情

▍揹水實體賽

報名日期：2025 年 9 月 26 日 至 2025 年 10 月 24 日（23:59）^

比賽日期：2026 年 3 月 22 日

比賽組別：7 公里（體驗組）、15 公里（體驗組／奪標組）、30 公里（奪標組）、挑戰盃賽 – 跑會盃／企業盃

▍揹水「自由 RUN」

報名日期：2025 年 9 月 26 日 至 2026 年 3 月 5 日（23:59）^

比賽日期：2026 年 2 月 1 日至 2026 年 3 月 8 日

成績截止：2026 年 3 月 8 日（18:00）

備註1：^ 報名名額有限，額滿即止

備註2：同時報名實體賽及「自由 RUN」者可豁免 $100「自由 RUN」報名費及獲贈別注版紀

念品

