【Yahoo送你免費參加名額】ViuTV《生啤Family Run親子跑嘉年華》登陸愉景灣！Edan、ERROR、COLLAR成員領跑

今年底，ViuTV把螢幕上的熱情實體化，將熱血氛圍延伸至現實生活！《生啤Family Run親子跑嘉年華》將於2025年12月13日愉景灣愉景廣場舉辦，活動結合跑步賽事、親子障礙挑戰及嘉年華互動，一家大小都能樂在其中，於海風與陽光下享受健康活力滿滿的一天。為了讓大家沉浸式感受這個氛圍，Yahoo將會送出免費參加名額，讓讀者體驗一番！

Edan@MIRROR、ERROR、Ivy與Candy@COLLAR任活動大使｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

明星領跑氣氛爆棚 Edan、ERROR、COLLAR現身愉景灣

是次「香港親子跑2025」嘉年華邀得多位人氣藝人親臨現場，陣容星光熠熠！包括Edan@MIRROR、ERROR成員及Ivy與Candy@COLLAR，四大組合將化身活動大使，帶領全場參與者一同開跑。偶像與粉絲、父母與孩子同場感受跑步樂趣，勢必成為冬日最熱話題的親子活動之一！粉絲不但可近距離見偶像，還能參與合照環節及攤位互動，邊跑邊玩之餘，亦能感受ViuTV節目式的現場熱力，絕對是「親子＋娛樂」的完美結合。

現場嘉年華＋限定選手包 玩樂打卡一站式

除了跑步賽事，愉景灣現場亦設有熱鬧嘉年華活動！參加者可挑戰攤位遊戲、欣賞嘉賓分享，更可與「生Family」角色合照留念，而同時所有報名跑步賽事的參加者將獲得「生Family限定選手包」，內含T-shirt、索繩袋、水樽、毛巾、文具、公仔等豐富禮品，完成賽事後更可獲頒獎牌與電子證書。

Yahoo限量送出免費參加名額

想免費參與這場盛會？Yahoo於社交平台將會限量免費送出兩個指定組別各10個參加名額，即合共20個機會，大家千萬不要錯過！

個人10公里「生啤跑」名額 （16歲或以上）

親子1公里「生菜跑」及沙灘障礙賽名額（3至12歲小童與成人組隊）

參加贏取 ViuTV《生啤Family Run親子跑嘉年華》免費參賽名額如下：

1. 請在此帖文留言先寫下想要嘅組別名額💬

● #想要親子1公里跑及沙灘障礙賽名額（*設 10 個名額 ） ／#個人10公里跑名額（*設 10 個名額 ）

2. 分享一件關於你做運動嘅趣事 💬

3. 標註 3 位同樣熱愛挑戰自我嘅老Best🔥

4. 追蹤 @Yahoo新聞 FB 或 @yahoo.hongkong IG 及讚好此帖文 ❤️

備註：截止日期為 11 月 13 日（四）中午 1 時正，而得奬名單將於 11 月 13 日（四）公布，得奬者須於 11 月 15 日（六）或之前，利用指定兌換碼登入主辦單位提供網址報名參加活動

個人10公里「生啤跑」

選手包 - 個人10公里生啤跑｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

路線圖 - 個人10公里生啤跑｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

選手包 - 親子1公里生菜跑及沙灘障礙賽｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

路線圖 - 親子1公里生菜跑｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

沙灘障礙賽｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

完成賽事後可獲獎牌｜ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華

ViuTV《生啤Family Run親子跑嘉年華》報名及賽事詳情

比賽日期：2025 年 12 月 13 日（六）

比賽地點：愉景灣愉景廣場

比賽組別：

個人 10 公里「生啤跑」（16 歲或以上）

個人 3 公里「生氣跑」（10 至 15 歲）

個人 3 公里「生氣輕鬆跑」 (16歲或以上)

親子 1 公里「生菜跑」（由 3 至 12 歲小童與成人組隊）

沙灘障礙挑戰（小朋友需成人陪同，設有繩網、滑梯等關卡）

活動網站：https://www.viutvfamilyrun2025.com

