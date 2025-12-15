【Yahoo送你限定精品】角落小夥伴登陸荷里活廣場 打造冰川雪國世界｜Yahoo活動街

今個聖誕，鑽石山荷里活廣場將聯乘日本超人氣卡通Sumikkogurashi角落小夥伴，攜手打造「荷里活廣場 x Sumikkogurashi角落小夥伴白色奇幻聖誕」 ，帶領大家投入暖心又優哉游哉的節日旅程！由即日起至2026年1月4日期間，一眾角落小夥伴將以全新冬日造型可愛登場，陪伴大家度過一個溫暖又奇幻的冬日！為了讓Yahoo會員感受角落小夥伴白色奇幻的聖誕氣氛，Yahoo將會特別送出限定精品，讓你免費將可愛的角落小夥伴帶回家，把聖誕的暖意延續到家中！

今次活動精心打造 6 大主題打卡及 2 大玩樂專區，其中最矚目的必定是首次亮相的 5 米高白熊「Shirokuma」巨型毛絨充氣裝置！平時害羞內斂的白熊，今次穿上聖誕裝束，化身成冬日親善大使，以軟萌姿態迎接每位訪客，歡迎前來與他打卡留念，感受溫暖治癒的瞬間！而一眾角落小夥伴，如企鵝?、貓、蜥蜴、與山等人氣角色齊齊換上冬日裝束，藏身於浪漫雪景與甜點之間，每個角落都洋溢著童話般的節日氛圍，引領大家走進角落小夥伴的奇幻世界！

場內更設有「角落小夥伴聖誕期間限定店」，當中有日本版角落小夥伴產品，以及全港首賣冰川雪國主題限定精品，粉絲們記得把握機會，將心愛角色帶回家珍藏！

Yahoo送你限定精品 角落小夥伴迷必搶

為了讓Yahoo會員感受角落小夥伴白色奇幻的聖誕氣氛，Yahoo將會特別送出「白色奇幻聖誕主題充電器」或「白色奇幻聖誕主題環保袋」，讓你免費將可愛的角落小夥伴帶回家，把聖誕的暖意延續到家中，會員只需要 5,800YPoints 即可搶換，數量有限，粉絲必搶！

*****免費搶換「荷里活廣場 x Sumikkogurashi角落小夥伴白色奇幻聖誕」詳情*****

｜開搶日期：2025 年 12 月 23 日（一）

｜開搶時間：下午 3 時正

｜所需YPoints：5,800 YPoints

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

1. 荷里活廣場 x 角落小夥伴白色奇幻聖誕主題充電器（隨機款式）

2. 荷里活廣場 x 角落小夥伴白色奇幻聖誕主題環保袋（隨機款式）

荷里活廣場 x Sumikkogurashi™角落小夥伴™「白色奇幻聖誕」活動詳情

日期： 即日起至2026年1月4日

時間： 上午11時至晚上8時

地點： 鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

