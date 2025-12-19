【Yahoo送你限定精品】 LINE FRIENDS minini登陸Mikiki及卓爾廣場 設多個打卡夢幻糖果裝置｜Yahoo活動街

今個冬日，充滿俏皮可愛魅力的超人氣角色「LINE FRIENDS minini」將化身糖果精靈，萌爆登陸新蒲崗Mikiki及屯門卓爾廣場，帶來全新《LINE FRIENDS minini：Candy Wonderland》主題活動！由即日起至2026年1月18日期間，兩大商場將換上 LINE FRIENDS minini 夢幻糖果裝置，攜手 LINE FRIENDS minini 星人打造沉浸式冬日甜蜜打卡場景，並設有充滿驚喜的互動遊戲攤位、冬日主題工作坊及特別版節日精品換領，邀請人類尼尼一同投入LINE FRIENDS minini夢幻冬日糖果樂園！為了讓Yahoo會員感受「LINE FRIENDS minini」的聖誕氣氛，Yahoo將會特別送出限定精品，讓你免費將可愛的「LINE FRIENDS minini」精品帶回家，把聖誕的暖意延續到家中！

Mikiki為大家帶來全球首個《LINE FRIENDS minini：Candy Wonderland》，攜手 LINE FRIENDS minini 星人打造夢幻糖果樂園！最吸睛的必定是6米高毛絨絨「甜心星願LINE FRIENDS minini糖果樹」，是節日感滿滿的拍照點；指定日子更可以於「LINE FRIENDS minini夢幻糖果屋」的「LINE FRIENDS minini翻頁書照相亭」製作大熱「LINE FRIENDS minini冬日主題Flipbook Album (翻頁書相簿)」，拍下甜蜜節日回憶！場內設不同夢幻打卡位，大小朋友都不容錯過！

在屯門卓爾廣場地下中庭亦化身LINE FRIENDS minini糖果奇境，三大夢幻打卡位及趣味遊戲，包括由 minini lenini坐鎮的4.5米高「LINE FRIENDS minini巨型冬日糖果屋」、造型可愛的「LINE FRIENDS minini巨型甜心抱抱沙發」營造溫馨氛圍，以及由 minini conini 主持的「LINE FRIENDS minini糖果射擊樂」挑戰區，挑戰成功更可贏取 LINE FRIENDS minini冬日特別版小禮物，邀請大家投入甜蜜歡樂的冬日派對！

聖誕好去處｜LINE FRIENDS minini登陸屯門卓爾廣場 設4.5米高巨型冬日糖果屋｜Yahoo活動街

Yahoo送你限定精品 「LINE FRIENDS minini」迷必搶

為了讓Yahoo會員感受「LINE FRIENDS minini」的聖誕氣氛，Yahoo將會特別送出「陶瓷杯連杯蓋套裝」、「旅行收納套裝」、「摺疊環保袋」，讓你免費將可愛的精品帶回家，把聖誕的暖意延續到家中，會員只需要 4,800YPoints / 5,800YPoints 即可搶換，數量有限，粉絲必搶！

*****免費搶換「【Mikiki x 卓爾廣場】LINE FRIENDS minini 限定精品」詳情*****

｜開搶日期：2025 年 12 月 24 日（三）

｜開搶時間：下午 3 時正

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

1. 【Mikiki x 卓爾廣場】LINE FRIENDS minini 陶瓷杯連杯蓋套裝

｜所需YPoints：5,800 YPoints

2. 【Mikiki x 卓爾廣場】LINE FRIENDS minini 旅行收納套裝

｜所需YPoints：4,800 YPoints

3. 【Mikiki x 卓爾廣場】LINE FRIENDS minini 摺疊環保袋

｜所需YPoints：4,800 YPoints

Mikiki《LINE FRIENDS minini：Candy Wonderland》

日期：即日起至2026年1月18日

地點：卓爾廣場地下中庭

卓爾廣場《LINE FRIENDS minini：Candy Wonderland》

日期：即日起至2026年1月18日

地點：卓爾廣場地下中庭

