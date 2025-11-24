小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
【Yahoo送你限定精品】mofusand萌爆登陸馬鞍山MOSTown：全港首個3米高貓咪雪人＋冰雪樂園｜Yahoo活動街
召集全港貓迷！馬鞍山MOSTown新港城中心化身成萌度爆燈的夢幻貓咪聖誕村，由日本人氣插畫貓mofusand主題打造的「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」已經登場，邀請全港貓迷走進貓貓的奇幻國度。活動由即日起至2026年1月1日舉行，設有4大打卡區及2大主題體驗區，超過30款不同造型的mofusand貓咪現身，一次過滿足你的「吸貓」願望，締造最難忘的聖誕回憶！除了打卡外，Yahoo將會特別送出「MOSTown x mofusand便攜保溫杯」及「MOSTown x mofusand家居吸水地墊」，讓你免費將萌貓帶回家！
打卡必到！3米高毛茸Snowman mofusand＋7.5米高聖誕樹
甫踏入L2天幕廣場，首先映入眼簾的是全港首個3米高毛茸Snowman mofusand「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」，毛茸茸的雪人造型萌到爆表，令人忍不住想抱緊合照！
另外，廣場中央更有7.5米高Santa mofusand聖誕樹坐鎮，周圍散落着多款穿上聖誕裝的貓咪造型，是聖誕期間最夢幻的打卡熱點。H·COINS會員即日以電子貨幣消費滿HK$500，即可換領入場證，近距離與萌貓玩樂兼自拍，享受滿滿冬日氣氛！
冰雪樂園＋光影花園 親子遊玩一日都唔夠
除了打卡，還有多個互動體驗等你探索！「MOST-Exploring冰雪樂園」讓大小朋友可以親身踏上雪地、推動雪車、堆雪人，感受置身北歐的玩雪樂趣。而如果想體驗浪漫一面，別錯過「MOST-Glittery聖誕閃爍花園」，穿越閃爍樹林與可愛貓咪同行，只要輕觸樹下橡果，就會響起可愛的「喵響樂」聖誕祝福聲，營造極具節日氣氛的光影之旅！
「漫郵時光郵局」＋萌貓市集 寫信給未來的自己
走進「漫郵時光郵局」，可體驗收集4款限量「mofusand未來聖誕明信片」印章，寫下對未來自己的願望與祝福，MOSTown更會於明年聖誕替你寄出，延續節日溫度。此外，12月6日至28日期間舉行的「MOST-Loving聖誕萌貓市集」，集合多款以貓咪為靈感的文創精品及生活用品，讓你邊打卡邊購物，滿載而歸。
Yahoo送你限定精品 mofusand迷必搶
由即日起至2026年1月1日，H·COINS會員於商場消費可儲印花換領mofusand限量精品，集齊5枚即可換領「MOSTown x mofusand便攜保溫杯」或「家居吸水地墊」乙份，數量有限，粉絲必搶！
除了於商場消費外，還有其他方法可以得到！Yahoo將會特別送出「MOSTown x mofusand便攜保溫杯」及「MOSTown x mofusand家居吸水地墊」各20份，讓你免費將萌貓帶回家，把聖誕的暖意延續到家中，會員只需要 4,800YPoints 即可搶換！
*****免費搶換「MOSTown x mofusand限定精品」詳情*****
｜開搶日期：2025 年 12 月 1 日（一）
｜開搶時間：下午 3 時正
｜所需YPoints：4,800 YPoints
備註：數量有限，先到先得，換完即止。
活動詳情一覽
活動名稱：「MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」
日期：即日起至2026年1月1日
時間：主題打卡區上午10時至晚上10時；體驗區平日下午1時至5時／週末及假期中午12時至晚上8時
地點：馬鞍山MOSTown新港城中心 L2 天幕廣場（港鐵馬鞍山站 B 出口）
Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）
