【Yahoo送戲飛】《得閑謹制》一場民間智慧對抗正規武裝的生死較量！

《得閒謹制》（Gezhi Town）由正午陽光出品、孔笙執導、蘭曉龍編劇，主演肖戰憑藉底層鉗工莫得閒一角，演技獲壓倒性讚譽。在內地最新累計票房已衝破4億人民幣，《得閒謹製》也被觀眾及媒體譽為肖戰的「大銀幕代表作」。

《得閑謹制》劇照

肖戰飾演南京機械廠八級鉗工莫得閒，一個話嘮、神經質、怕死卻有血性的普通百姓。從拖家帶口逃難求生，到日軍意外來襲時用工匠智慧與勇氣守護戈止鎮全鎮百姓，莫得閒的角色弧光完整動人。肖戰為此苦練南京方言及鉗工技藝，造型黝黑佝僂、滿身泥屑，一出場就讓觀眾「認唔出係肖戰」，成功「劇拋臉」。

《得閑謹制》劇照

《得閑謹制》劇照

觀眾讚歎「生理化演技發抖」「演技封神」「大銀幕代表作」！貓眼9.7高分、豆瓣正面爆棚，內地累計票房已衝破4億。彭昱暢、周依然、楊新鳴群戲出色，尹正、祖峰、廖凡特別出演添彩。正午陽光嚴謹製作，蘭曉龍式黑色幽默笑中帶淚，強調「家」的溫暖，獲中國電影觀眾滿意度高分認可。

《得閑謹制》劇照

《得閑謹制》劇照

《得閑謹制》劇照

《得閑謹制》劇照

《得閑謹制》故事大綱：

金陵機械廠鉗工莫得閒（肖戰 飾）拖家帶口隨逃難隊伍躲進山區，與被大部隊遺忘的防空炮長肖衍（彭昱暢 飾）及手下殘兵在“戈止鎮”落腳。然而莫得閒和妻子夏橙（周依然 飾）、太爺（楊新鳴 飾）以及兒子莫等閒的桃源生活未能長久，日本偵查兵大河原（尹正 飾）率三人小隊意外到來。一場民間智慧對抗正規武裝的生死較量悄然展開。面對懸殊的實力差距，他們能否守護這片安身立命的家園？

