【Yahoo送戲飛】《殺神John Wick》系列監製聯手打造！動作懸疑犯罪神作《紐約暗煞》

《紐約暗煞》由《殺神John Wick》系列的監製攜手英國金像導演大衛·麥卡錫（《非正常械劫案》）打造的這部電影，將帶領觀眾進入一個節奏緊湊的高智商動作懸疑世界！

《紐約暗煞》故事圍繞著一位技藝非凡的地下交易員（由列斯·阿曼飾演），他專門受聘執行世上最危險的任務。在黑箱企業與爆料者之間，他靈活地進行談判，必要時更會毫不留情地展開突襲，從中獲取巨額利潤。他始終遵循一套嚴謹的辦事規則，隱姓埋名，從不暴露真實身份，對任務不問理由、不涉情感，僅以完成任務為己任。

然而，一天，一位神秘客人（由莉莉·詹絲飾演）向他發出求救訊息，這一突如其來的請求打破了他的所有原則。她的求助不僅讓他陷入困境，更迫使他冒著生命危險，重新定義整個地下犯罪遊戲的規則。

