【Yahoo送戲飛】《28年後：人骨聖殿》末世感染者尚存人性？

末日災難鉅製《28年後》三部曲，第二章《28年後：人骨聖殿》由《糖魔怪客》妮雅達柯斯塔接替丹尼波爾執導，為這個病毒肆虐的世界注入獨特恐怖美學視野，延續感染浩劫！

原作《28日後》及前作《28年後》導演丹尼波爾表示：「達柯斯塔是執導《人骨聖殿》的完美人選。我和編劇阿歷士嘉倫一直都很欣賞她重新詮釋的《糖魔怪客》，她處理恐怖片的實力和對原作的熱愛，令她能保留粉絲最愛的元素，同時融入其獨特風格，將系列推向更強烈、更黑暗的境界。」

達柯斯塔認為這兩部電影的共通點在於，它們都是瘋狂、獨特且充滿個人藝術風格的作品：「一開始與波爾和嘉倫討論時，我說我會用自己的方演繹，而非嘗試拍一部『丹尼波爾式』電影。嘉倫繼續擔任編劇，但劇本與《28年後》很不一樣，讓我可以用不同手法呈現，放手一搏地展現自我特色，視覺上更為大膽創新。」

《28年後：人骨聖殿》劇照

《28年後：人骨聖殿》劇照

末世感染者尚存人性？全球疫病迎來轉機！

《28年後：人骨聖殿》其中一個訊息是，雖然一切看似絕望，但只要你還活着，生命就能創造出更多意義。對卡爾森博士而言，建造這座死亡紀念碑，為他帶來他活下去的動力。

多次獲奧斯卡及金球獎提名的賴夫費恩斯，在第二章裏繼續飾演卡爾森博士，是一位醫生，也是人骨聖殿的建造者和守護者。每當遇上Alpha感染者Samson，他都只會用嗎啡飛鏢讓他鎮靜下來，而非將這位暴力又危險的感染者殺死。隨着劇情發展，卡爾森的背景故事漸漸揭開，他與Samson之間的互動亦成為故事焦點。

《28年後》裏面，有位受感染女士誕下了未受感染的健康嬰兒，此事成為卡爾森和Samson關係的轉捩點。費恩斯道：「《28年後：人骨聖殿》嘗試探索這種與生俱來的人性，到底是否仍存在於染疫者的靈魂、內心和思想之中？受感染等於徹底腐化，抑或人性依舊存在？」

《28年後：人骨聖殿》劇照

全新視覺風格 緊張感全面升級

電影以人骨聖殿為主軸，這座龐大紀念碑以超過25萬條仿製骨骼和5500個假頭骨建造，中央設有巨大日晷和祭壇，同時象徵生存與死亡，呼應卡爾森博士一直以來的信念：勿忘人終有一死。

除了場景搭建，製作團隊亦投放大量心機為占美幫成員設計造型，占美們皆身穿鮮艷的拼貼運動服，加上刺繡及破壞處理，突顯領袖占美一身完好無損的運動服和金鏈，以造型讓占美幫成為一個群體，展現邪教成員之間的相同性。

《28年後：人骨聖殿》劇照

《28年後：人骨聖殿》劇照

