【Yahoo送戲飛】「如果當年我咁做就好啦⋯」「芭比」瑪歌羅比主演《白日夢接夢》時光倒流重新經歷遺憾與抉擇

神奇門可以帶你回到過去、走向未來，甚至改變一切？原先互不相識的莎拉（Margot Robbie 瑪歌羅比 飾）和大衛（Colin Farrell 哥連費路 飾）在共同朋友的婚禮相遇，其後在命運安排下開展一段《白日夢接夢》，重新經歷彼此過去的重要時刻，更可能改變未來！

《白日夢接夢》集齊曾獲奧斯卡影帝影后提名的哥連費路及瑪歌羅比，延續各自職業生涯的好評！瑪歌羅比早前主演兼監製掀起全球熱潮、締造票房奇蹟的現象級電影《芭比》，而哥連費路則在HBO原創劇集《企鵝》中以反派企鵝人一角及令人不寒而慄的演出，獲頒金球獎最佳男演員及艾美獎最佳男主角提名，兩人合作展現出非凡化學反應，導演名田高梧更大讚兩人在事業巔峰合體點亮大銀幕，非常值得在戲院裏觀賞！

《白日夢接夢》劇照

《白日夢接夢》劇照

瑪歌羅比攜手哥連費路 回憶路上重新尋找愛和勇氣

瑪歌羅比在《芭比》製作完成兼贏盡票房口碑後，原先打算休息一段時間為自己充充電，不過因讀了《白日夢接夢》的劇本，認為故事創新又動人，毅然答應參演，「我一直都在尋找愛情故事，這部劇本非常浪漫，視覺效果亦很新奇美麗。」

與此同時，哥連費路也剛完成劇集《企鵝》的拍攝，因每天都需要進行大量特技化妝及飾演傷痕累累的大反派，《白日夢接夢》的出現令他無法抗拒，「企鵝人是個充滿黑暗的角色，而《白》這故事和大衛一角卻恰恰相反——是趟步向光明的旅程。」費路指，「每當莎拉和大衛穿過這道神奇門，他們逐漸變得完整，同時也在見證彼此的冒險，看着對方經歷各自生命中最重要的時刻，這個構想充滿力量，令人相當興奮。」

大衛和莎拉二人總是對立又互相吸引，羅比認為觀眾可以在兩位主角身上看到自己，「莎拉害怕受傷，尤其在感情方面不願示弱，多年來築起重重情感盔甲保護自己，現在甚至會傷害他人。莎拉不喜歡自己的轉變。」羅比覺得每人都會回顧自己處理事情的方法，希望當初可以做得更好，「大衛和莎拉有機會走過那道神奇門，重新面對自己的過往，糾正錯誤並找到真愛。」

《白日夢接夢》劇照

《白日夢接夢》劇照

《白日夢接夢》電影簡介：

「如果當年我咁做就好啦⋯⋯」這種遺憾，誰沒有過？今次真係有機會！莎拉（瑪歌羅比 飾）同大衛（哥連費路 飾）兩個單身寡佬索女，在朋友婚禮上初次相遇，就一齊發一場又一場「春秋大夢」！他們的白日夢接夢，時光倒流重新經歷那些遺憾與抉擇，甚至有機會改寫未來⋯⋯

