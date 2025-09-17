10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
【Yahoo送戲飛】「如果當年我咁做就好啦⋯」「芭比」瑪歌羅比主演《白日夢接夢》時光倒流重新經歷遺憾與抉擇
神奇門可以帶你回到過去、走向未來，甚至改變一切？原先互不相識的莎拉（Margot Robbie 瑪歌羅比 飾）和大衛（Colin Farrell 哥連費路 飾）在共同朋友的婚禮相遇，其後在命運安排下開展一段《白日夢接夢》，重新經歷彼此過去的重要時刻，更可能改變未來！
《白日夢接夢》集齊曾獲奧斯卡影帝影后提名的哥連費路及瑪歌羅比，延續各自職業生涯的好評！瑪歌羅比早前主演兼監製掀起全球熱潮、締造票房奇蹟的現象級電影《芭比》，而哥連費路則在HBO原創劇集《企鵝》中以反派企鵝人一角及令人不寒而慄的演出，獲頒金球獎最佳男演員及艾美獎最佳男主角提名，兩人合作展現出非凡化學反應，導演名田高梧更大讚兩人在事業巔峰合體點亮大銀幕，非常值得在戲院裏觀賞！
瑪歌羅比攜手哥連費路 回憶路上重新尋找愛和勇氣
瑪歌羅比在《芭比》製作完成兼贏盡票房口碑後，原先打算休息一段時間為自己充充電，不過因讀了《白日夢接夢》的劇本，認為故事創新又動人，毅然答應參演，「我一直都在尋找愛情故事，這部劇本非常浪漫，視覺效果亦很新奇美麗。」
與此同時，哥連費路也剛完成劇集《企鵝》的拍攝，因每天都需要進行大量特技化妝及飾演傷痕累累的大反派，《白日夢接夢》的出現令他無法抗拒，「企鵝人是個充滿黑暗的角色，而《白》這故事和大衛一角卻恰恰相反——是趟步向光明的旅程。」費路指，「每當莎拉和大衛穿過這道神奇門，他們逐漸變得完整，同時也在見證彼此的冒險，看着對方經歷各自生命中最重要的時刻，這個構想充滿力量，令人相當興奮。」
大衛和莎拉二人總是對立又互相吸引，羅比認為觀眾可以在兩位主角身上看到自己，「莎拉害怕受傷，尤其在感情方面不願示弱，多年來築起重重情感盔甲保護自己，現在甚至會傷害他人。莎拉不喜歡自己的轉變。」羅比覺得每人都會回顧自己處理事情的方法，希望當初可以做得更好，「大衛和莎拉有機會走過那道神奇門，重新面對自己的過往，糾正錯誤並找到真愛。」
為了讓觀眾視覺上感受浪漫的愛情故事，Yahoo APP將會《白日夢接夢》電影換票證，會員只需要使用 2,100 YPoints 即可搶換！
*****免費搶換《白日夢接夢》電影換票證詳情*****
｜開搶日期：2025 年 9 月 19 日（五）
｜開搶時間：下午 3 時正
｜所需YPoints：2,100 YPoints
備註：數量有限，先到先得，換完即止。
《白日夢接夢》電影簡介：
「如果當年我咁做就好啦⋯⋯」這種遺憾，誰沒有過？今次真係有機會！莎拉（瑪歌羅比 飾）同大衛（哥連費路 飾）兩個單身寡佬索女，在朋友婚禮上初次相遇，就一齊發一場又一場「春秋大夢」！他們的白日夢接夢，時光倒流重新經歷那些遺憾與抉擇，甚至有機會改寫未來⋯⋯
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
其他人也在看
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批
TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」
甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
BTS柾國退伍後首現身！Calvin Klein時裝週大洗版，4個吸睛亮點一次看
Calvin Klein 時裝週大洗版！Calvin Klein 現時由來自羅馬的 Veronica Leoni 擔任創意總監，帶來簡約而內藏性感的新世代著裝，新系列於紐約時裝週大放異彩。Calvin Klein 請來的天橋座上客更是顆顆巨星，包括 BTS 田柾國、Lily Collins、泰版《流星花園》杉菜 Tu Tontawan等，一起來看看亮點吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
64歲張學友首爾演唱會以韓語答謝歌迷 獻唱《留言》狂走音被指令人惋惜
張學友世巡演唱會《Jacky Cheung 60+ Concert Tour Seoul》於日前完成首爾場次，為張學友入行41年來首次踏足韓國開個唱，佢都非常識做，先喺合十雙手向在場歌迷表達謝意，又大曬韓語：「大家好，我是香港歌手張學友！歡迎大家今日來到張學友60+韓國演唱會」。其後，張學友續透露自己平時透過睇韓劇學習韓語，因此即場展示「張學友，你做得很好」、「mi an ne（對不起）。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【娛事者】港片告急：電影金像獎入圍有危機
港產片近年進入低潮，今年尤其嚴重，以票房計，迄今為止，仍未有一套港片票房能突破1400萬。但這情況或許有轉機，麥浚龍執導的《風林火山》，終鐵定10月1號正式公映。之前電影在康城曝光，反應不似預期，評語大都是影像出色，說故事欠清晰。雖然如此，若以入場慾來計，《風林火山》是爆棚，Juno加上金城武、劉青雲和古天樂，影片票房該不是問題，今年港片票房的弱勢，就有待《風林火山》來突破。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
蘇永康內地個唱遭網友投訴 被翻炒曾涉毒群情激動
歌手蘇永康將於10月初在浙江溫州舉辦演唱會，因其曾有涉毒歷史，有網友向溫州當地相關部門進行投訴。昨日（15日）浙江省文化廣電和旅遊廳相關處室工作人員回應稱，確實接到過關於蘇永康演唱會的相關反映，蘇永康演唱會的報批資料是合規的，是省廳層面審批的。相關話題如「#涉毒藝人蘇永康辦演唱會遭網友投訴#」、「#官方回應涉毒藝人辦演唱會遭投訴#」等均長期處於熱搜位置，合共逾6,000萬閱讀量，今日（16日）個唱資訊已被下架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳茵媺曾被批身材走樣似師奶 近照力證修身成功重回巔峰
陳茵媺與陳豪於2013年結婚，育有三名小朋友，並選擇淡出演藝圈，專心照顧家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
甘比罕有談及家人背景 同大劉劉鑾雄同祖籍傳深得奶奶歡心
現年45歲嘅陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。平日生活低調又親民嘅甘比，日前喺小紅書上載影片罕有談及家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
荷里活巨星羅拔烈福離世 享年89歲
美國男星羅拔烈福（Robert Redford）今日（16日）於美國辛丹斯寓所於睡夢中離世，享年89歲。其公關表示：「羅拔烈福於2025年9月16日於猶他州山區辛丹斯家中離世，這是他深愛的地方，身邊圍繞著他摯愛的人。我們將非常懷念他。」羅拔同時是演員與導演，21歲加入影壇，縱橫影壇超過60載，曾憑1973年電影《老千計狀元才》（The Sting）獲奧斯卡影帝提名，並憑1980年電影《普通人》（Ordinary People）奪得奧斯卡最佳導演。他憑1994年電影《幕後謊言》（Quiz Show）獲最佳電影與最佳導演提名，並於2002年獲得奧斯卡終身成就獎。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
關智斌透露與張致恒仍是朋友但聯絡不多 回應BOYZ合體可能性：只要信不要問
關智斌（Kenny）即將於啟德體藝館舉行個人演唱會，日前出席活動被問及會否與BOYZ前隊友張致恒（Steven）合體，Kenny就表示要等待合適時機，更透露兩人仍然是朋友，不過就未有經常聯絡。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
23歲「財閥千金」ALLDAY PROJECT Annie同款香水清單公開！TOM FORD、Byredo...必收藏的「千金香水」是哪款？
「財閥千金」的香水櫃向來是品味的縮影，這次有「韓國最強財閥偶像」之稱的 ALLDAY PROJECT 成員 Annie，近日在節目《全知干預視角》中曝光了私藏香水清單。每一瓶都飄着「高級感」，想偷師千金風格，這些同款香調絕對要收！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 5 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 13 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台表示，今晚起至周四（18日）初時發出一號風球，並會評估是否需要在周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。位於呂宋附近的低壓區昨晚已增強為熱帶低氣壓，正橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。香港天文台預報維持風暴會在汕尾附近登陸，而內地中央氣象台的預報路徑則較早前北調，預期風暴會在汕尾至大鵬半島一帶轉向，甚至有機會在香港境內掠過。而另外2個低壓會否發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
尋求出貨｜傳恒生擬出售逾78億房地產抵押貸款組合 涉英皇國際及大鴻輝興業在內資產
彭博引述消息報道，恒生銀行（011）正尋求出售規模至少10億美元（約78億港元）的房地產抵押貸款組合，以解決香...BossMind ・ 1 小時前