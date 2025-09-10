【Yahoo送戲飛】成龍、梁家輝主演！《捕風追影》鬥智鬥勇的「跟蹤」與「反跟蹤」

中港合拍警匪動作電影《捕風追影》，由楊子執導及編劇，成龍、張子楓及梁家輝領銜主演，並由此沙、文俊輝@seventeen、周政傑、王紫逸、郎月婷、林秋楠等人參演。《捕風追影》電影改編自游乃海執導的2007年香港電影《跟蹤》，並融入現代科技元素與擴充劇情，講述一支擅長反監控的盜匪團伙屢次挑戰警方，迫使隱退多年的「跟蹤專家」黃德忠（成龍 飾）重出江湖，帶領新一代探員展開高科技與人性對決的故事。組建神秘跟蹤隊，與代號「影子」及其帶領的狼系反派展開鬥智鬥勇的「跟蹤」與「反跟蹤」故事。

《捕風追影》劇照

《捕風追影》劇照

《捕風追影》劇照

《捕風追影》劇照

《捕風追影》劇照

為了讓觀眾視覺上感受人性對決的刺激感，Yahoo APP將會《捕風追影》電影換票證，會員只需要使用 2,100 YPoints 即可搶換！

*****免費搶換《捕風追影》電影換票證詳情*****

｜開搶日期：2025 年 9 月 11 日（四）

｜開搶時間：下午 3 時正

｜所需YPoints：2,100 YPoints

備註：數量有限，先到先得，換完即止。

