【Yahoo送戲飛】改編自美國懸疑驚慄小說！《選擇有罪》批判職場的殘酷無情 獲爛番茄一致好評

大熱競逐今屆威尼斯影展最高榮譽金獅獎，《分手的決心》、《原罪犯》康城最佳導演朴贊郁，聯手韓國兩大神級影帝影后李炳憲及孫藝珍，共創直擊人性代表作《選擇有罪》(No Other Choice)！改編自美國著名作家Donald E. Westlake懸疑驚慄小說《The Ax》，以荒誕又寫實的故事，批判職場的殘酷無情，並尖銳地對現今社會制度作出控訴！
《選擇有罪》故事講述資深紙廠管理層萬洙在為公司盡心竭力工作25年後，竟在一夕間被無情解僱。為了維持家庭幸福，萬洙於是到處找工作，卻一再碰壁失敗。於是，萬洙竟忽發奇想，決定主動剷除競爭對手，務求最終能成功被錄取，為自己「殺」出一條生路！
朴贊郁前後醞釀17年 冀電影成生涯代表作
身為韓國首位榮獲法國康城影展三大獎項的導演，朴贊郁總是憑著引人入勝的角色、破格的敘事手法及獨有的拍攝風格贏得影迷的愛戴。繼《分手的決心》後，事隔3年，他攜同新作《選擇有罪》再次回到國際影壇。作為醞釀超過17年的作品，導演早已讀過原著小說《The Ax》並被故事深深吸引，於是決定進行改編，在早期開發時原本設定於荷里活拍攝，然而卻遇上資金問題而擱置。但在導演多年的努力下，電影最終成功於2024年正式開拍。朴贊郁導演曾表示，拍攝此片是一次挑戰，更希望電影能夠成為自己導演生涯的代表作，固此絕對值得影迷期待！透過糅合黑色幽默、暴力和懸疑氣氛，朴贊郁導演將會帶領觀眾走入既獵奇又充滿實感的劇情中，為影迷們帶來全新觀影體驗。
海量好評爆出 各界一致推崇 Rotten Tomatoes 100% 好評
《選擇有罪》改編自美國著名作家Donald E. Westlake懸疑驚慄小說《The Ax》，講述資深紙廠管理層萬洙在被公司一夕間無情解僱後，為了成功找到新工作兼維持家庭幸福，於是忽發奇想，決定主動剷除競爭對手，務求成功被錄取，為自己「殺」出一條生路！透過揉合一貫的黑色幽默、暴力美學和獨特的敘事手法，加上荒誕又寫實的故事，朴贊郁導演成功贏得多個國際電影節評審、各界媒體及影評的一致激讚。電影早於8月已在威尼斯影展首映，雖然事前因前片而延遲半小時才播放，導致電影結束時已是午夜，但放映後觀眾反應依然熱烈，甚至全場起立歡呼和鼓掌長達6分鐘。隨著威尼斯影展的世界首映完結，電影迅速於影評網站Rotten Tomatoes獲100%好評，獲盛讚為「朴贊郁生涯最佳電影」。演員李炳憲則被大讚演技，被形容為「大師級的演繹」！
為了讓觀眾視覺上感受殘酷無情的職場生活，Yahoo APP將會《選擇有罪》電影換票證，會員只需要使用 2,100 YPoints 即可搶換！
*****免費搶換《選擇有罪》電影換票證詳情*****
｜開搶日期：2025 年 10 月 20 日（五）
｜開搶時間：下午 3 時正
｜所需YPoints：2,100 YPoints
備註：數量有限，先到先得，換完即止。
《選擇有罪》故事大綱
資深紙廠管理層萬洙（李炳憲 飾）25年來營營役役地工作，與妻子美莉（孫藝珍 飾）一家四口過著人生勝利組般的美滿生活。直至一天，公司向他提出「對不起，我們別無選擇。」的解僱通知。為了維持其幸福家庭，萬洙高呼：「我唯一的訴求就是要返工！」下定決心要3個月內找到新工作，但他先接二連三敗走面試，再因只有微薄收入的工作令他面臨痛失安樂小屋的危機......當世界沒有為他預留位置，務求「殺」出一條生路，而返工這些機會…..是否屬於他的？
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
