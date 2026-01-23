專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
【Yahoo送戲飛】最可怕的不是怪物，而是大人的視而不見！《怪奇魔塵事件》一場意想不到的雙向救贖
《怪奇魔塵事件》是一則披著黑暗童話外殼的心理實驗。當十歲女孩奧蘿拉宣稱「床底怪物吞噬了父母」，並僱傭神秘殺手展開獵殺時，這不再只是孩童的幻想，而是一場關於創傷與救贖的搏鬥。
靈感源於破碎的童年
導演布萊恩富勒（Bryan Fuller）坦言，故事根植於他真實的暴力陰影：「我曾幻想如果有怪物能帶走施暴的父親，我會鬆一口氣。」對受創的孩子而言，現實比童話更像噩夢。
現實扭曲與求救訊號
對受創的孩子而言，現實往往比童話更像一場噩夢。電影中奧蘿拉輕描淡寫的告白「他們對我不太好」，這句話源於導演生命中一次深刻的震撼。當時他朋友的母親曾輕聲問道：「他們對你不太好吧？」她是一位老師，熟悉所有虐兒的跡象。被虐待的人常活在「現實扭曲」中，會懷疑自己是否活該，甚至懷疑痛苦的真實性。導演刻意將觀眾置於質疑者的位置，引誘我們懷疑奧蘿拉的誠實，正如世人習慣用「想像力豐富」來掩蓋孩子的求救訊號。本片核心唯有一句呼籲：「請相信孩子」。
戲裡的殺手代表成人的冷酷理性，他相信子彈與壞人；奧蘿拉則代表被放逐的感性，她相信魔法與怪物。然而，理性不等於現實，童話也不等於謊言。奧蘿拉的恐懼不需要被證明，只需要被聽見。希望我們能學會聆聽那些說不出口的尖叫，正視被幻想包裹的真相。導演不指望電影能改變世界，但如果有一個孩子因為這個故事感到被理解、被相信，那一切便有了意義。
因為有時候，最可怕的並非床底下的怪物，而是大人們從不願意低頭，往床下看一眼。
一部混合黑色幽默與動作的「現代成人童話」
《怪奇魔塵事件》的故事設定在紐約唐人街邊緣一棟失修的公寓大樓，這個暗黑超現實的故事透過十歲的奧蘿拉的視角展開— 這位孤獨的小女孩深信床下底住著一隻怪物，而那怪物在半夜吞噬了她的寄養父母。電影巧妙地平衡了恐怖與幽默，以奧蘿拉的視角敘事，引領觀眾透過幾乎每個孩子都曾經歷的恐懼來看世界：床下底有一隻怪物，會吃掉任何碰到地板的人。
製片查理摩利臣回憶道：「我從未讀過這樣的劇本，它將不同類型元素以魔幻手法交融，尤如混合恐怖、喜劇與大量動作場面的成人童話。」
飾演「神秘鄰居」的麥斯米基辛對此深感著迷：「我與導演（布萊恩富勒）已相識多年，他的思維層次與眾不同。我愛他的想像力，收到劇本當下便立刻答應演出。這個故事既充滿奇想、甜蜜動人，令人心碎的同時又趣味十足。」
薛歌妮韋花與導演的共同朋友對他的作品讚不絕口。當劇本輾轉送到韋花手上時，她深受震撼：「它徹底擊中了我……這個劇本有原創性又感人，奇幻又帶點詼諧。感覺像是用現代風格詮釋的經典童話，描繪一個在寄養家庭裡的小女孩，害怕床下底的怪物，卻以一種很「現代女孩」的方式主動想辦法保護自己。」
打造模糊現實與幻想的「孩童濾鏡」
《怪奇魔塵事件》是一場精心編排的視覺魔法。在導演鮮明大膽的想像力驅動下，攝影、美術與視覺特效團隊聯手，將恐懼重新調色。透過十歲女孩奧蘿拉的雙眼，打造出一個既詭異又絢麗、既超現實又觸手可及的世界。團隊刻意揉合幻想與真實，創造出一套獨屬於本片的視覺語法，讓每份不安都包裹著一層色彩斑斕的純真。
兩個孤獨異類，一場意想不到的雙向救贖
奧蘿拉不是傳統的受害女孩—她意志堅定、機智過人，深信危險潛伏在床底，並以驚人的行動力「僱用」了她的神秘鄰居，來對付床下底的怪物。 飾演奧蘿拉的蘇菲斯隆表示：「我覺得雖然奧蘿拉是處於心碎的狀態，但她同時既悲傷又快樂。最重要的是她很有型很酷，我很喜歡她的服裝。」韋花補充：「奧蘿拉解決自己人生問題的方式既有趣又勵志— 到『徵用』那位神秘鄰居，替她處理灰塵兔的麻煩。」
為了讓觀眾視覺上感受這套「現代成人童話」，Yahoo APP將會《怪奇魔塵事件》電影換票證，會員只需要使用 2,500 YPoints 即可搶換！
*****免費搶換《怪奇魔塵事件》電影換票證詳情*****
｜開搶日期：2026 年 1 月 26 日（一）
｜開搶時間：下午 3 時正
｜所需YPoints：2,500 YPoints
備註：數量有限，先到先得，換完即止。
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
