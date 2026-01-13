【Yahoo送戲飛】笑淚交集！《過家家》成龍演腦退化老人 拍攝前到老人院了解老人生活狀態

由成龍、彭昱暢、張佳寧、潘斌龍、李萍主演，年青導演李太言執導，韓三平監製，笑淚交集的溫情新片《過家家》將於2026年1月15日香港上映。出道63年，主演超過100多部作品，所演的角色 “打”遍天下的成龍，今次在電影《過家家》中，打破動作巨星的形象，素顏出鏡、一頭白髮、皺紋滿角，飾演身患有腦退化的獨居老人任繼青，以蹣跚的步伐與細膩的神態，成功將角色詮釋。

成龍為電影角色作準備，拍攝前特別到老人院探訪，以深入了解老人的生活狀態，增強角色的真實感。這部影片不僅展現了情感的真摯，也讓觀眾回味親情的珍貴。早前成龍接受訪問時，還自爆已找了團隊為他寫了一首歌告別的歌，但這首歌會在他離世後才會發布。他感觸的的說：「這些年自己送別了太多朋友和親人，體會到人終要一死，能夠慢慢變老是的幸連。我現在的心態是想說的說、想做的去做、不再猶疑太多。」

《過家家》劇照

《過家家》劇照

飾演腦退化老人的成龍，在演一場因病情惡化，躺在病床上的戲份時，連其中一位對手也被他的演出感動了，坦言面對這位眼前人，感覺特別難受。剎那間竟勾起成龍曾經也覺心疼、難受的回憶來。

「看見你老去，比甚麼都難過！」成龍感嘆強如拳王阿里也會老。

他慨嘆的說：「我仍瀝瀝在目，1996年亞特蘭大奧運會上，阿里現身燃點最後一把火炬，他一出來，拿著火炬的右手不停顫抖，當時的他已經與帕金遜症鬥爭了十多年，他顫抖著身體，高舉奧運火炬。眼前曾經一拳千斤重的拳王，如今需要用盡力才能將聖火燃點。我心中真的很難受的，不禁”哇”了一聲！他是世界拳王呀，他永遠意氣風發，留在我的青春記憶中。」

《過家家》以親情為核心，探討在現代社會中如何透過愛與包容來定義“家”的意義。這些角色雖然沒有血緣關係，卻能在相處中找到彼此的真心，讓“假戲”演成真情。同時也觸動了不少觀眾的心，學懂與家人相處，彼此釋懷。

《過家家》劇照

《過家家》劇照

《過家家》劇照

